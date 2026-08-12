Lo que la huida de Trump en un camión de catering revela sobre una guerra que no terminará

El uso que hizo el presidente Donald Trump de un camión de catering para escapar en secreto de un país…

El uso que hizo el presidente Donald Trump de un camión de catering para escapar en secreto de un país miembro de la OTAN en medio de una amenaza iraní es el último giro vergonzoso de una guerra que desafía repetidamente sus afirmaciones de victoria.

El Servicio Secreto cumplió con su deber utilizando cualquier método necesario para sacar a Trump de Turquía en julio, finalmente en un avión alternativo al que ha estado trayendo a los presidentes de vuelta a casa sanos y salvos desde la década de 1990.

Pero las revelaciones tardías sobre el drama, publicadas inicialmente por el Washington Post, desataron una nueva y grave tormenta política. Lo más significativo es que la estratagema evocó nuevas y perjudiciales imágenes sobre una guerra impopular que Trump no puede terminar.

La existencia de una amenaza potencial contra el presidente no implica, por sí sola, que su guerra contra Irán sea un fracaso. Sin embargo, su salida de incógnito tras una cumbre de la OTAN probablemente se interpretará en el extranjero como una nueva afrenta al poder de Estados Unidos. Esto también plantea la siguiente pregunta: si Trump no puede garantizar su propia seguridad en territorio de un aliado clave, ¿cómo se puede creer plenamente en la afirmación de su administración de que prácticamente ha aniquilado la capacidad militar de Irán y la amenaza terrorista regional?

Irán aún no se ha pronunciado. Pero su aparente éxito al obligar metafóricamente a Trump a ponerse a cubierto constituye un golpe propagandístico. A pesar de la bravuconería del presidente, el Gobierno no parece encaminarse al colapso ni suplicar un acuerdo.

Los incidentes ocurridos en el aeropuerto de Ankara son solo la última ocasión en que la realidad se ha burlado de la optimista narrativa bélica del Gobierno.

Por ejemplo, Trump insistió una vez más el lunes en que el estrecho de Ormuz estaba “abierto ahora”. Sin embargo, esta vía marítima crucial sigue estando, en la práctica, bajo el control de Irán, lo que significa que las fuerzas de Estados Unidos llevan meses luchando para volver al statu quo —y al estrecho abierto— que existía antes de la guerra.

Mientras tanto, todo el mundo ha perdido la cuenta de las predicciones de Trump sobre la inminencia de un acuerdo, solo para que el estancamiento continúe.

En otra muestra del aparente desorden estratégico de Estados Unidos, la guerra que Trump declaró ganada tras unos días ha mermado gravemente las reservas de misiles de Estados Unidos, incluyendo casi el 80 % de los interceptores de un sistema clave de defensa antimisiles, según informó CNN la semana pasada.

Curiosamente, dada su posición, los presidentes suelen viajar por lugares modestos, ya que las medidas de seguridad les obligan a entrar en los edificios por garajes subterráneos, entradas traseras, cocinas y ascensores de servicio. Así que ni siquiera el máximo dirigente del lujoso Mar-a-Lago se habría sorprendido demasiado al tener que viajar en un camión de catering hidráulico en Ankara.

Pero la salida clandestina de Trump de Turquía no encaja con la imagen que el presidente tiene de sí mismo como un ganador y un hombre fuerte.

Incluso ensangrentado y maltrecho tras un intento de asesinato en 2024, se levantó, alzó el puño y gritó: “¡Lucha, lucha!”. Cuando un atacante intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril, Trump apareció en televisión para insistir en que no se dejaría intimidar y que el espectáculo debía continuar.

“Donald Trump odia absolutamente todo esto”, dijo Alyssa Farah Griffin, directora de comunicaciones del presidente durante su primer mandato, a Phil Mattingly de CNN en el programa “The Lead” el martes. “Odiaba tener que refugiarse en el búnker debido al ambiente de amenazas en la Casa Blanca… Quería regresar de inmediato para demostrar que no tiene miedo, que no está huyendo”.

Griffin, ahora comentarista de CNN, añadió: “Esto me indica que se trataba de una amenaza muy real. Si está dispuesto a tomar estas medidas y a llevarlas a cabo, refleja la situación actual que estamos viviendo en Medio Oriente”.

El engaño de Trump en la pista de aterrizaje también avivó la polémica sobre la flota de aviones presidenciales, ya que previamente había abandonado sus planes de volar en su nuevo jet rojo, blanco y azul donado por Qatar, que, según advierten los críticos, carece de sistemas de seguridad suficientes para un presidente. El presidente y la Casa Blanca han negado que una amenaza los haya llevado a recurrir a un avión de reserva.

Luego está la cuestión de si el personal, los agentes del Servicio Secreto, los periodistas y la tripulación corrían peligro de muerte cuando despegaron en un avión en el que, según se mostró en televisión, Trump había embarcado minutos antes, antes de marcharse en secreto.

El martes, los periodistas le preguntaron a Trump por qué se consideraba demasiado peligroso para él volar en uno de los aviones que normalmente se utilizan como Air Force One, mientras que lo mismo no se aplicaba a los miembros de la prensa.

“El avión en el que volé corría mayor riesgo… porque creo que ese sería el avión que tendrían más probabilidades de atacar”, dijo el presidente.

Pero su comentario no respondía a la pregunta en cuestión, porque al subir a bordo del avión presidencial, había dado toda la impresión de que planeaba viajar en él, antes de su partida no anunciada.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, declaró el martes a Erin Burnett de CNN que Trump “puso a la gente en peligro para salvarse a sí mismo; así es Donald Trump”.

Pritzker relacionó entonces el incidente con la guerra en general, diciendo: “Está dispuesto a poner a las tropas en peligro… se escabulló literalmente en un camión de catering mientras los periodistas y su propio personal estaban en un avión que aparentemente estaba bajo amenaza”.

Las declaraciones de Pritzker han convertido la polémica en el centro de la contienda electoral de mitad de mandato. Y es probable que se inicien investigaciones si los demócratas ganan una o ambas cámaras del Congreso en noviembre.

Trump, que ha sobrevivido al menos a dos intentos de asesinato directo, probablemente pasará el resto de su vida bajo la amenaza de un ataque iraní. Esta situación se remonta a su primer mandato, cuando ordenó el ataque que causó la muerte del general iraní Qasem Soleimani. El incentivo de Irán aumentó cuando el líder supremo Ali Jamenei murió en ataques aéreos de Estados Unidos e Israel al comienzo de la guerra actual.

Durante el funeral de Jamenei en julio, se llevaron a cabo demostraciones coreografiadas de desafío en las que los manifestantes exigieron la muerte del presidente. Por lo tanto, el Servicio Secreto tiene buenas razones para tomar en serio cualquier información sobre posibles ataques. Se han reportado casos de asesinatos de iraníes opositores al Gobierno de Teherán en Turquía, y el régimen iraní ha sido uno de los principales exportadores de terrorismo del mundo.

“Me parece totalmente plausible que exista una seria amenaza para el presidente por parte de alguna entidad respaldada por Irán. Estados Unidos, el Reino Unido y varios estados europeos han frustrado o desbaratado ataques respaldados por Irán en los últimos años, e incluso décadas atrás”, declaró la teniente general retirada de las fuerzas de Estados Unidos Karen Gibson en el programa “The Lead” el martes. “Han demostrado tener la intención y la capacidad de hacerlo”.

En julio, Trump advirtió que 1.000 misiles estaban “listos para disparar y apuntando a la República Islámica de Irán, y que miles más se lanzarían inmediatamente después” si Irán intentaba o lograba asesinarlo. En la práctica, cualquier respuesta a la muerte de un presidente no se decidiría por las órdenes que él dejó, sino por las de su sucesor, en este caso, el vicepresidente J. D. Vance. La necesidad de restaurar la disuasión y la credibilidad de Estados Unidos probablemente exigiría una escalada masiva por parte de este país.

Sin embargo, es notable que Trump no respondiera a su salida poco decorosa de Turquía con una reacción emotiva. Quizás el hecho de haber mantenido el asunto en secreto hasta ahora le salvó las apariencias. Pero también ha llegado a encrucijadas constantemente y se ha resistido a ampliar el alcance de la misión, lo que podría resultar en numerosas bajas de las fuerzas de Estados Unidos.

Es posible que las acciones del Servicio Secreto en Turquía hayan evitado un ataque que podría haber sumido a Estados Unidos en un atolladero aún mayor.

Pero la huida furtiva de Trump de Turquía le dificulta mucho más argumentar que ha hecho del mundo un lugar más seguro.

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