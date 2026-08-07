Lo que el informe de empleo no revela sobre la economía de EE.UU.

Una lectura rápida de las principales cifras del informe de empleo de este mes deja dos impresiones completamente distintas. La…

Una lectura rápida de las principales cifras del informe de empleo de este mes deja dos impresiones completamente distintas.

La primera —que la economía perdió 23.000 empleos en julio— es una mala noticia. Se esperaba una ganancia de 95.000 puestos de trabajo, pero el resultado terminó en terreno negativo.

Luego está la segunda cifra: una tasa de desempleo del 4,1 %, frente al 4,2 % de junio. Históricamente, sigue siendo bastante baja y refleja un mercado estable para la mayoría de las personas que buscan empleo o ya tienen uno.

¿Qué está pasando? Mi bandeja de entrada se llenó rápidamente de respuestas: el informe de empleo era “desolador”, “impactante” o una señal de que el mercado laboral estaba “en terapia intensiva”. Otros fueron más optimistas y resumieron la situación así: “pocas contrataciones, pocos despidos”.

Entonces, ¿cuál de esas dos versiones describe este momento económico?

Una combinación de ambas, con todas las frustraciones e incógnitas que eso implica.

El informe de julio no borró la fortaleza subyacente de la economía. El gasto de los consumidores sigue siendo un factor favorable. Las guerras, los aranceles y años de incertidumbre no han llevado a una economía de US$ 31 billones a una recesión. Incluso las revisiones realmente preocupantes —la economía creó 103.000 empleos menos de lo calculado inicialmente en mayo y junio— no apuntan a despidos masivos.

Al examinar los datos en detalle, los riesgos quedan claros. La tasa de desempleo bajó porque decenas de miles de personas dejaron de buscar trabajo. La inflación sigue reduciendo el poder adquisitivo de los salarios. Y el empleo en los sectores de recreación y hotelería cayó, inexplicablemente, durante la Copa del Mundo.

Y hay algo más.

La economía parece estar sumida en una incertidumbre permanente y ser tan frágil y contradictoria que cualquier cambio de dirección parece tener enormes consecuencias. Necesitamos urgentemente un diagnóstico claro de lo que ocurre para tomar las mejores decisiones sobre nuestro futuro. Los responsables de las políticas públicas y los bancos centrales también necesitan esa claridad para tomar decisiones que afectan a todo el país.

No sabemos si este informe reveló grietas más profundas en el mercado laboral que podrían poner en riesgo el sustento de muchas personas. La inteligencia artificial podría ser uno de los factores, al impulsar a la gente a buscar empleos que considera protegidos de su rápido avance. Al mismo tiempo, la IA podría estar amenazando puestos de trabajo de maneras que todavía no comprendemos.

No sabemos si estas cifras cambiarán la evaluación de la Reserva Federal sobre la posibilidad de subir las tasas de interés ni sobre cuándo hacerlo. Tampoco sabemos si volverán a revisarse sustancialmente dentro de un mes.

Lo que sí sabemos es que la confusión resulta agotadora. Y probablemente te resulte familiar si has solicitado decenas de empleos sin recibir respuesta; si el sector en el que pensabas que podías confiar —hotelería, seguros o gobierno local— se está contrayendo justo cuando intentas desarrollarte en él; o si temes dejar un mal empleo porque quizá no encuentres otro.

En todo caso, el informe de hoy reflejó lo que tantas personas viven a diario: las dificultades para formular políticas acertadas y nuestra necesidad de entender lo que está ocurriendo.

La fortaleza fundamental de la economía sigue ahí. También persisten los grandes problemas estructurales —el costo de vida, la vivienda, el cuidado infantil y las brechas salariales— que determinan cómo se vive este momento. Tal vez los datos comiencen, mes a mes, a marcar una dirección clara.

Mientras tanto, seguimos estancados en esta incertidumbre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.