Llamas en un motor de un avión de American Airlines tras impactar con unas aves en el despegue

Un Boeing 737 de American Airlines chocó con aves mientras despegaba de Myrtle Beach, Carolina del Sur, el lunes, lo…

Un Boeing 737 de American Airlines chocó con aves mientras despegaba de Myrtle Beach, Carolina del Sur, el lunes, lo que causó que salieran llamas de un motor y un aterrizaje de emergencia.

“Mayday, mayday, mayday. Tenemos un problema con el motor aquí”, informó el piloto poco después del despegue, según una grabación de LiveATC.net.

Había 181 personas a bordo del vuelo 1760 de American, que originalmente se dirigía a Charlotte, Carolina del Norte, le dijo el piloto al control de tráfico aéreo.

“Vi que se llevó aves, al parecer, al menos en el motor del lado izquierdo”, dijo por radio otro piloto que vio el impacto con las aves.

Patrick Gotwalt era pasajero del vuelo y grabó un video que muestra llamas saliendo del motor mientras el avión parece estar volando sobre el agua.

Lindsey Mackey le dijo a CNN que estaba en la playa, escuchó varios estallidos fuertes y vio los destellos naranjas que salían del ala izquierda.

Mientras el avión daba vueltas y se preparaba para regresar al aeropuerto y los equipos de emergencia se reunían, trabajadores de operaciones encontraron restos de las aves en la pista.

“Tenemos muchos restos de aves aquí afuera. Vamos a recoger tantos pedazos grandes como podamos”, dijeron por radio.

Los restos de aves recuperados de choques con aviones, llamados snarge, se envían al laboratorio de la Institución Smithsonian en Washington, donde se analizan para determinar la especie. Los datos recopilados pueden ayudar a entender qué animales están siendo impactados y ayudar a prevenir futuros choques.

En 2025 se reportaron más de 24.000 choques con fauna silvestre en Estados Unidos, según la base de datos de la Administración Federal de Aviación.

El avión que tuvo el incidente con las aves el lunes finalmente aterrizó de regreso en Myrtle Beach.

“La aeronave aterrizó de manera segura y se retiró de servicio para ser inspeccionada por nuestro equipo de mantenimiento”, dijo American Airlines en un comunicado a CNN. “Nuestro equipo está trabajando para poner a los clientes en camino a Charlotte lo antes posible”,

La tripulación del vuelo reportó haber chocado con un ave durante la salida, informó la FAA. La agencia investigará el incidente.

The-CNN-Wire

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