¿Listo para otro eclipse impresionante? El eclipse solar total de 2027 es el que no te puedes perder

Si el eclipse solar total de este miércoles despertó tu entusiasmo por contemplar un espectáculo celeste, prepara las maletas y…

Si el eclipse solar total de este miércoles despertó tu entusiasmo por contemplar un espectáculo celeste, prepara las maletas y empieza a reservar alojamiento.

Durante la próxima década se producirán numerosos eclipses solares totales en lugares remotos de todo el mundo, y el fenómeno celeste del próximo año promete ser uno de los mejores hasta ahora.

El eclipse solar total que ocurrirá el 2 de agosto de 2027 “es al que hay que ir porque, de hecho, será el eclipse más largo que veremos durante el resto de nuestras vidas”, dijo el Dr. Ryan French, astrofísico solar del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial en Boulder, Colorado, y coautor de “Little Book of Eclipses”.

La totalidad, es decir, el momento en que la sombra de la Luna bloquea por completo la cara del Sol, durará más de seis minutos en algunos lugares.

La trayectoria de la totalidad atravesará el sur de España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Somalia y Yemen, según el Observatorio Solar Nacional.

El eclipse pasará directamente sobre el Valle de los Reyes, en Luxor, y la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, así como sobre La Meca, dijo French.

“Y algo crucial es que en agosto prácticamente está garantizado que habrá sol a lo largo de toda la trayectoria del eclipse porque gran parte de ella atraviesa zonas desérticas”, añadió French.

Mientras tanto, un eclipse parcial —cuando solo se bloquea una parte de la luz del Sol y este adquiere una apariencia más parecida a una media luna— será visible desde la mayor parte de Europa, gran parte de África, Medio Oriente y el Sudeste Asiático, así como desde el este de Canadá y el norte de Maine, en Norteamérica, según la NASA.

La próxima vez que Estados Unidos podrá observar un eclipse solar total será el 30 de marzo de 2033, y aun entonces la trayectoria, centrada principalmente en Rusia, solo incluirá Alaska, donde la totalidad durará 2 minutos y 37 segundos. Durante ese fenómeno celeste, un eclipse solar parcial será visible en la mayor parte del país.

Se ha hablado mucho de que un eclipse solar total no volverá a ser visible desde los 48 estados contiguos de Estados Unidos hasta el 22 de agosto de 2044, pero durante ese eclipse la totalidad solo se observará en Dakota del Norte y Montana.

El próximo eclipse solar total cuya trayectoria se extenderá de costa a costa por los 48 estados contiguos tendrá lugar el 12 de agosto de 2045. La trayectoria de la totalidad pasará por California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Misisipi, Alabama y Florida, mientras que un eclipse parcial será visible en otros estados.

Puede que España haya tenido suerte este año y también la tenga el próximo en cuanto a la visibilidad de eclipses, pero pronto será el turno de otros países, dijo French.

“Australia tendrá una especie de increíble racha de cuatro eclipses totales en 10 años a partir de 2028, todos ellos pasando por grandes ciudades”, dijo.

French, quien pudo presenciar el eclipse de este miércoles desde España mientras celebraba su cumpleaños, recomendó reservar con anticipación, especialmente el alojamiento.

“Las trayectorias de los eclipses son relativamente estrechas, por lo que los hoteles y alojamientos suelen llenarse y volverse muy caros mucho antes que los vuelos”, aconsejó French.

Estos son algunos eclipses futuros por los que vale la pena viajar:

22 de julio de 2028: Australia y Nueva Zelandia

25 de noviembre de 2030: Namibia, Botswana, Sudáfrica, Lesotho y Australia

20 de marzo de 2034: Nigeria, Camerún, Chad, Sudán, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Pakistán, India y China

2 de septiembre de 2035: China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón

13 de julio de 2037: Australia y Nueva Zelandia

26 de diciembre de 2038: Australia y Nueva Zelandia

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