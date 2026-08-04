Lindsay Clancy se mostró “tranquila y colaborativa” días después de matar a sus tres hijos, según una psiquiatra

Lindsay Clancy se mostró “tranquila y colaborativa” durante un examen psiquiátrico días después de matar a sus tres hijos e…

Lindsay Clancy se mostró “tranquila y colaborativa” durante un examen psiquiátrico días después de matar a sus tres hijos e intentar suicidarse, según declaró una psiquiatra en su juicio por asesinato el lunes.

La Dra. Sejal Shah testificó que examinó a Clancy en varias ocasiones en el Hospital Brigham and Women’s de Boston en enero y febrero de 2023.

En una evaluación realizada el 30 de enero de 2023, Clancy negó tener intenciones suicidas u homicidas, negó haber tenido alucinaciones o delirios ese día, y su proceso de pensamiento fue organizado y orientado a objetivos, afirmó Shah. En otra evaluación en febrero, Clancy se mostró centrada en su situación legal y física y esperaba con ilusión su rehabilitación, añadió Shah.

Durante el contrainterrogatorio, Shah coincidió en que Clancy era una paciente honesta. Reconoció que una persona puede comunicarse y hacer planes incluso estando en estado de psicosis.

El testimonio médico se presentó durante la segunda semana del juicio de Clancy por tres cargos de homicidio por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses. El caso ha explorado la controvertida “defensa por demencia” y la gravedad de la enfermedad mental posparto.

Shah fue uno de los profesionales médicos que testificaron el lunes sobre el estado mental y las lesiones físicas de Clancy. Otros médicos testificaron sobre las lesiones mortales de los niños, y los detectives informaron al tribunal sobre las anotaciones del diario de Clancy que describían sus dificultades.

El 24 de enero de 2023, Clancy estranguló mortalmente a sus tres hijos en el sótano de su casa en Duxbury, Massachusetts, utilizando bandas elásticas de ejercicio. Luego se cortó las muñecas y el cuello y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio, quedando parcialmente paralizada.

En sus alegatos iniciales, la Fiscalía argumentó que ella mató a sus hijos “deliberada y meticulosamente” y “actuó intencionalmente, racionalmente y con rapidez para lograr un objetivo muy específico”.

La defensa de Clancy admitió los homicidios, pero afirmó que sufría de psicosis posparto y que no era “penalmente responsable”.

“No tenía ningún motivo. Amaba a sus hijos”, declaró el abogado defensor Kevin Reddington en su alegato inicial.

La interacción de Shah con Clancy formó parte de una evaluación para determinar si estaba en condiciones mentales adecuadas para cambiar la designación de su representante legal en materia de salud, de su esposo a sus padres. Clancy pudo explicar su razonamiento para el cambio, según Shah.

“Sentía que la apoyaban mucho y que velarían por sus intereses”, afirmó Shah.

En otra evaluación hospitalaria, dos días después de los homicidios y su intento de suicidio, Clancy escribió en un papel que estaba “horrorizada” y solicitó un abogado, según testificó un psiquiatra forense. La Dra. Jhilam Biswas declaró que se reunió con Clancy en el hospital el 26 de enero de 2023 para evaluar su estado mental. Clancy no podía hablar porque estaba conectada a un respirador, así que pidió papel y bolígrafo para escribir sus respuestas.

Además de solicitar un abogado, Clancy escribió: “¿Está mi cuerpo roto?”, “¿Están mis piernas rectas?”, “¿Puedo recibir visitas?” y “¿Dónde está mi familia?”. Parecía ansiosa, pero comprendía las preguntas y no mostraba signos de psicosis ni alucinaciones, según Biswas.

Durante el contrainterrogatorio, Biswas declaró que interactuó con Clancy durante unos 20 o 30 minutos.

En un armario de la cocina de la casa de Clancy había libros y cuadernos sobre depresión y ansiedad posparto, incluyendo un “cuaderno de ejercicios para la ansiedad posparto” que estaba vacío, según declaró el detective John Santos de la Policía Estatal de Massachusetts.

Según Santos, una libreta contenía una lista de medicamentos y la hora de tomarlos, mientras que otra tenía notas manuscritas sobre medicamentos y fechas. El libro “Las buenas madres tienen pensamientos aterradores”, que trata sobre madres con pensamientos intrusivos, también se encontró en el armario.

Los abogados también leyeron en voz alta las entradas del diario de Clancy sobre el deterioro de su salud mental mientras intentaba cuidar a sus tres hijos.

“Es como si estuviera tan desesperada por tomarme un respiro mental de cuidar a todos que mi mente intenta hacerme creer que algo anda mal físicamente”, escribió.

Escribió que se sentía “culpable” y que tenía dificultades para enseñarle a dormir a su bebé Callan.

“Quiero ayuda. Quiero estar bien”, escribió.

Varios expertos médicos testificaron el lunes sobre las lesiones fatales de dos de los hijos de Clancy.

El Dr. Michael Snyder, el médico que trató a Cora, dijo que la niña no respiraba y no tenía latido cardíaco cuando llegó al hospital. Tenía moretones alrededor del cuello, petequias irregulares que indicaban vasos sanguíneos rotos alrededor de los ojos y su piel se veía azul debido a la falta de oxígeno, testificó. Los esfuerzos por reanimarla no tuvieron éxito y Cora fue declarada muerta.

El Dr. Andrew Capraro, médico del hospital que atendió a Callan, de 8 meses, declaró que el bebé llegó frío, flácido y con marcas de ligadura e hinchazón en el cuello. El niño necesitaba un respirador para respirar y presentaba signos de daño cerebral por falta de oxígeno y sangre. Capraro decidió trasladar a Callan a la unidad de cuidados intensivos para recibir atención especializada.

El Dr. David Casavant, médico de la unidad de cuidados intensivos, indicó que Callan presentaba una lesión cerebral grave por falta de oxígeno y no respondía al tacto ni a la luz. Los médicos determinaron que Callan tenía muerte cerebral y, con la opinión de su padre, Patrick Clancy, decidieron desconectar el soporte vital. Fue declarado muerto el 27 de enero de 2023.

Dawson, de 3 años, no tenía pulso ni respiraba y fue declarado muerto en el hospital, según declaró un médico el viernes.

Además, varios profesionales médicos testificaron el lunes sobre las lesiones de Clancy y su tratamiento. Clancy fue atendida inicialmente en el Hospital South Shore antes de ser trasladada al Hospital Brigham and Women’s de Boston.

La Dra. Kelly McDonough, médica del Hospital South Shore, testificó que Clancy sufrió una lesión en la columna torácica a causa de la caída, pero las tomografías computarizadas no mostraron traumatismo craneoencefálico. Los cortes en el cuello y las muñecas de Clancy eran superficiales, afirmó.

Una vez trasladada a Boston, Clancy sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimada con RCP y compresiones torácicas, según declaró la enfermera de la UCI, Rachelle Amedee. Clancy también recibió varias transfusiones de sangre, añadió.

Testificó que Lindsay Clancy se mostró impasible y sin ninguna emoción durante su estancia en el hospital. Dos agentes de Policía permanecieron fuera de la habitación en todo momento, indicó.

La semana pasada, Patrick Clancy testificó sobre el deterioro progresivo de su exesposa, marcado por numerosas visitas al hospital y el uso de una docena de medicamentos para tratar su insomnio, ansiedad y depresión.

Ese día de enero, fue a recoger la comida para llevar y las medicinas que ella había pedido, dejando a su esposa y a los niños en casa. Al regresar, encontró a su esposa ensangrentada en el patio trasero y a sus hijos en el sótano con bandas elásticas de ejercicio alrededor del cuello.

“¡Ella mató a los niños!”, exclamó, según un socorrista.

Aproximadamente una semana después, Lindsay Clancy llamó a su esposo desde el hospital, relató él.

“No habló de nuestros hijos, habló de lo que había vivido”, testificó. “Dijo que escuchó la voz de un hombre que le decía que si no lo hacía ahora, perdería su oportunidad, o algo así”.

La semana pasada, el jurado también visitó la antigua casa de la familia y escuchó el testimonio de más de una docena de testigos, la mayoría personal médico y agentes de la ley que acudieron a la escena del crimen.

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