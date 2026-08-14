Leagues Cup 2026: clasificados, cruces y fechas de los cuartos de final

La Leagues Cup busca nuevo dueño, y ya conoce a los ocho equipos que están en la carrera por levantar…

La Leagues Cup busca nuevo dueño, y ya conoce a los ocho equipos que están en la carrera por levantar el trofeo. La primera fase de la competencia llegó a su fin este jueves, con la emoción reservada para el duelo entre Cruz Azul y Chicago Fire, que con un gol en el último minuto acabó con las aspiraciones de la Máquina Cementera.

Cuatro equipos de la MLS y otros cuatro de la Liga MX accedieron a los cuartos de final:

1- Chicago Fire

2- Austin

3- Columbus Crew

4- Real Salt Lake

1- León

2- Club América

3- Toluca

4- Monterrey

Los cuartos de final se jugarán a un solo partido, y volverán a tener cuatro duelos interzonales, es decir, equipos de la MLS contra equipos de la Liga MX. Todos los partidos se jugarán en suelo estadounidense, como casi toda la competencia:

Las fechas exactas se anunciarán en las próximas horas, pero los cuatro partidos se jugarán entre el 25 y el 27 de agosto.

En caso de empate en los 90 minutos, no habrá tiempos extra, sino que se pasará directamente a una tanda de penales.

De lo ocho equipos que quedan en carrera, solo el León y el Columbus Crew han ganado la competencia, aunque el equipo mexicano lo hizo cuando todavía no se consideraba a la Leagues Cup un torneo oficial.

León, junto a Toluca, Monterrey y América, tendrán la misión de volver a poner un equipo mexicano en semifinales del torneo, después de dos ediciones consecutivas sin poder lograrlo. El último equipo de la Liga MX que estuvo entre los cuatro mejores de la Leagues Cup fue el Monterrey, en la edición de 2023 que ganó el Inter Miami.

La superioridad estadounidense volvió a quedar de manifiesto en esta edición de la competencia, al menos en la fase regular, donde se contaron 28 triunfos de la MLS por 19 de la Liga MX. ¿Cambiará la tendencia en los duelos directos?

The-CNN-Wire

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