Las polémicas más conocidas de Nick Kyrgios, el “chico malo” del tenis

El rostro de Nick Kyrgios mostraba vergüenza absoluta. Sabía que esta vez, como se dice en algunas partes de Latinoamérica,…

El rostro de Nick Kyrgios mostraba vergüenza absoluta. Sabía que esta vez, como se dice en algunas partes de Latinoamérica, el personaje se lo había comido y lo había llevado más allá de lo debido. Y para alguien que ha vivido siempre al límite de lo debidamente correcto en su deporte, esto ya es decir bastante.

“Cometí un grave error. Lo siento mucho”, atinó a decir al público tras conocerse una nueva polémica con su nombre: dio positivo por benzoylecgonine, un metabolito de la cocaína, en una prueba antidopaje durante el Abierto de Mallorca de este año.

Pero este es solo el último ejemplo de una serie de casos reiterados del tenista australiano, quién se ha convertido en esa figura que va contra todas las reglas en un deporte de aparente castidad y de tanto trabajo arduo como el tenis.

Kyrgios sufrió un arrebato de rabia tras una sentencia que no consideró justa en su partido contra Casper Rudd en el Masters 1000 de Roma de 2019. Rompió su raqueta, insultó al oficial de cancha, pateó las botellas de agua y lanzó una silla a la pista.

Terminó siendo descalificado del torneo.

Durante el Masters 1000 de Montreal en 2015, el australiano se enfrentó al suizo Stan Wawrinka en un partido tenso, que terminó con el polémico tenista gritándole a su rival que otro jugador, el también australiano Thanasi Kokkinakis, se había acostado con su novia, Donna Veckic.

Kyrgios eventualmente se disculpó, pero el daño estaba hecho. Fue sancionado con una multa de US$ 10.000 y 28 días de suspensión.

El tenista australiano también fue multado con US$ 25.000 en 2022, luego de que, tras romper su raqueta, esta saltara cayendo muy cerca de un recogepelotas mientras gritaba una obscenidad durante su partido contra Rafa Nadal en el Masters 1000 de Indian Wells.

El incidente fue tomado como un intento de agresión por parte de Kyrgios.

Semanas más tarde, en su debut en Wimbledon Paul Jubb, Kyrgios se peleó con una jueza de línea y tras el final del encuentro, que terminó ganando, volteó su cuerpo hacia la tribuna y terminó escupiendo hacia ella después de haber recibido gritos en contra durante todo el juego.

En la rueda de prensa, para explicar el incidente, el australiano se presentó comiendo sushi, y masticando con la boca abierta les dijo a los reporteros de manera desafiante: “¿qué van a escribir ahora de mi comportamiento?”.

En febrero de 2023, Kyrgios reconoció que agredió a su expareja, Chiara Passari, a quien empujó al pavimento tras una discusión, pero evitó recibir un cargo penal. El hecho había ocurrido en 2021, aunque la pareja se reconcilió después del incidente. Sin embargo, ella presentó una acusación formal meses más tarde, pero el juez desestimó la causa al catalogarla como “un simple acto de estupidez” del tenista.

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