Las petroleras se están beneficiando de la guerra con Irán. Esto es un dolor de cabeza para Trump

“Están ganando demasiado dinero”, declaró el presidente Donald Trump en el Despacho Oval el lunes. Las petroleras —y sus colosales…

“Están ganando demasiado dinero”, declaró el presidente Donald Trump en el Despacho Oval el lunes. Las petroleras —y sus colosales ganancias— fueron el último blanco de su ira.

“No me gusta. Y debería ser el último en decirlo, porque soy un gran defensor de la libre empresa”, dijo Trump a los periodistas.

Una caída en los precios de la energía es justo lo que Trump necesita a tres meses de las elecciones de mitad de mandato, que según las encuestas actuales podrían darle importantes avances a los demócratas en el Congreso. Su guerra contra Irán ha disparado los precios mundiales del petróleo, lo que se ha traducido en mayores costos para los consumidores estadounidenses.

Pero los altos precios son una bendición para los exportadores de petróleo. Este martes, Saudi Aramco —la mayor petrolera del mundo— reportó un aumento del 33 % en sus ganancias durante el segundo trimestre, alcanzando los US$ 33.400 millones, frente a los US$ 25.200 millones del mismo período del año anterior.

Mientras tanto, los estadounidenses siguen lidiando con una crisis de asequibilidad que ha provocado un aumento del 37 % en el precio promedio del galón de gasolina desde el inicio de la guerra. Es una situación delicada para un presidente que, con la vista puesta en noviembre, busca desesperadamente una victoria política.

“Demasiado dinero… Lo diré alto y claro. No estoy contento con esto”, declaró a los periodistas el lunes.

Aramco se suma a un grupo de grandes petroleras que reportan ganancias récord, incluso cuando el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reducido significativamente el flujo de buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz, lo que en ocasiones hace prácticamente imposible exportar combustible desde la región.

El viernes, la gigante petrolera estadounidense ExxonMobil anunció que sus ganancias del segundo trimestre se habían más que duplicado, alcanzando los US$ 14.500 millones, en comparación con el mismo período de 2025. Su rival Chevron reportó ganancias de US$ 12.100 millones, más de cuatro veces la cantidad obtenida durante el mismo período del año anterior.

La semana pasada, la importante energética británica Shell reportó ganancias de casi US$ 10.000 millones en el trimestre, el segundo beneficio trimestral más alto de su historia.

El auge de las ganancias forma parte de un patrón conocido: cuando la oferta global se ve limitada, el temor y la escasez física provocan un aumento vertiginoso de los precios de la energía y las protestas políticas.

En los meses posteriores a la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, el entonces presidente Joe Biden criticó lo que denominó “lucratividad de guerra” por parte de los productores de energía, mientras los precios mundiales del petróleo y el gas natural se disparaban, y planteó la idea de un impuesto extraordinario sobre sus ganancias.

El precio del barril de crudo Brent, la referencia mundial, se cotizaba ligeramente por debajo de los US$ 70 antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero desde entonces ha alcanzado cifras de tres dígitos, ha caído drásticamente y ha fluctuado ante cualquier señal de progreso o problemas en las conversaciones de paz. Este martes por la mañana (hora del este), el Brent se cotizaba cerca de los US$ 80 por barril, un 14% más que antes del conflicto.

Rahul Choudhary, vicepresidente de Investigación de Exploración y Producción de Rystad Energy, afirmó que las últimas ganancias de Aramco también se vieron impulsadas por la decisión de la compañía de exportar más productos de alto valor, como el diésel.

Sin embargo, “los altos ingresos no pueden mantenerse indefinidamente”, declaró Choudhary a CNN, señalando que los resultados de Aramco se debieron a la venta de petróleo de las reservas, que ahora son menores. Los precios, aunque volátiles, también cayeron en junio después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego que posteriormente se rompió.

Si bien Arabia Saudita ha encontrado una solución para una parte de sus exportaciones de petróleo, redirigiendo barriles hacia el oeste y cargándolos en buques cisterna en el Mar Rojo, esta ruta se ha convertido en otra zona vulnerable.

El mes pasado, los hutíes, respaldados por Irán, declararon un bloqueo a los buques sauditas que salen del estrecho de Bab el-Mandeb, en la base del Mar Rojo, y se atribuyeron la responsabilidad de los ataques contra embarcaciones. Como resultado, las exportaciones de crudo saudita a través del Mar Rojo se han reducido al menos a la mitad, según Choudhary.

Mientras el precio del petróleo se mantenga alto, las compañías petroleras obtendrán enormes ganancias. Eso sí, siempre y cuando decidan ignorar los llamados de Trump a “reducir el precio de venta al público”.

The-CNN-Wire

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