Las amenazas de Trump indignan a los omaníes y desconciertan a los observadores

Omán, socio histórico de Estados Unidos y mediador de probada eficacia ante Irán, volvió a ser amenazado por el presidente…

Omán, socio histórico de Estados Unidos y mediador de probada eficacia ante Irán, volvió a ser amenazado por el presidente de EE.UU. Donald Trump por sus negociaciones con la República Islámica, lo que dejó confundidos a muchos en la región.

La advertencia de Trump el lunes reiteró una amenaza que hizo en mayo de “hacer estallar” a Omán por sus negociaciones en curso con Irán, nuevamente relacionadas con el estrecho de Ormuz, pese a que el propio Trump aceptó en un documento firmado que Mascate “mantendría un diálogo” con Teherán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho.

Marc J. Sievers, exembajador de Washington en Omán, dijo estar “perplejo” sobre qué provocó las amenazas contra el país árabe del golfo.

“Quizás Trump no pretendía que se lo tomara literalmente, sino que se trataba más bien de llamar la atención de Omán, algo que estoy seguro de que logró”, dijo Sievers a CNN. “Es difícil imaginar al almirante Cooper planificando bombardeos contra Omán”, agregó, en referencia al jefe del Comando Central de EE.UU., el almirante Brad Cooper.

Mascate se ha presentado como un actor neutral durante la guerra y ha mantenido relaciones con Irán, incluso mientras este lanzaba grandes andanadas de misiles y drones contra países árabes vecinos y, en ocasiones, contra Omán. Durante toda la guerra, mantuvo el diálogo con Irán sobre los buques que transitan por el vital estrecho de Ormuz —que atraviesa territorio omaní— y actualmente negocia con Teherán la gestión de la vía marítima, pese a la preocupación mundial por las ambiciones de Irán de apoderarse de este punto estratégico.

Durante la guerra, Omán permitió que los buques utilizaran sus rutas marítimas para evitar las vías navegables delimitadas de manera precaria por la Guardia Revolucionaria.

El exmáximo diplomático estadounidense en Omán dijo que las amenazas anteriores de Trump “molestaron” al país, pero que Mascate “debería percibir un riesgo” en las reiteradas advertencias.

“Esta es la segunda vez que el presidente Trump lanza una amenaza. … Evidentemente hay algo detrás de esto a lo que uno pensaría que los omaníes querrían prestar atención”, dijo Sievers.

Se desconoce cuánto han avanzado Omán e Irán en sus conversaciones o si Washington ha participado en las negociaciones en curso, una ausencia que podría influir en el enojo de Trump hacia la nación del Golfo.

“La frustración de (Trump) se deriva, en términos generales, del hecho de que Mascate aplica una política independiente hacia Irán que no siempre coincide con las preferencias de EE.UU. Sin embargo, irónicamente, esto es precisamente lo que permite a Mascate desempeñar el papel mediador del que Washington suele depender para facilitar el contacto con Teherán”, dijo a CNN Hasan Alhasan, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Qatar, otro país árabe del golfo que ha mediado con éxito acuerdos con Irán, había coordinado estrechamente sus negociaciones con EE.UU.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos”, dijo Trump en una entrevista con Trey Yingst, de Fox News.

En Omán y en el resto de la región, los gobiernos guardaron silencio y no emitieron ninguna condena ni reproche por las amenazas de Trump. CNN solicitó comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán, pero no recibió respuesta.

Sin embargo, comentaristas omaníes en las redes sociales criticaron las amenazas de Trump. Uno de ellos, Zakaria Al-Muharrmi, habló sobre la ayuda diplomática que Omán brindó a EE.UU. en el pasado.

“Los líderes sensatos de Estados Unidos saben que Omán fue quien liberó a muchos ciudadanos estadounidenses detenidos en Teherán, que fue quien convenció a los hutíes de dejar de atacar buques de guerra estadounidenses y que es la clave para resolver la crisis del estrecho de Ormuz”, escribió Al-Muharrmi en X.

El comentarista omaní agregó que el “lenguaje grosero” de Trump podría llevar a Omán a suspender sus esfuerzos por salvar a los republicanos del “aumento de las facturas de combustible” y de una “derrota anticipada en las elecciones de mitad de mandato”.

Otro comentarista omaní, Abdullah Adawi, dijo que Trump optó por la “escalada y las amenazas” contra un aliado de EE.UU. porque este “se mantuvo firme en su postura y en su decisión independiente”.

Abdulkhaleq Abdullah, politólogo del vecino Emiratos Árabes Unidos, afirmó que las amenazas de Trump son “completamente inaceptables” y deben ser condenadas por los países árabes del golfo “en los términos más enérgicos”.

Un acuerdo destinado a conducir a conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán expiró el lunes, dejando a ambas naciones estancadas por la gestión del estrecho de Ormuz, el futuro de los fondos iraníes congelados y el programa nuclear de Teherán.

Ambos países se comprometieron en el Memorando de Entendimiento de junio a alcanzar un “acuerdo final en un máximo de 60 días”, pero el alto el fuego pronto se vio empañado por incumplimientos.

Irán rechazó la forma en que los barcos optaban por transitar el estrecho y comenzó a atacar embarcaciones, y EE.UU. lanzó intensos ataques contra objetivos iraníes en respuesta. La República Islámica también lanzó misiles y drones contra países vecinos que albergan bases estadounidenses.

Omán e Irán están ahora inmersos en negociaciones para resolver cómo cruzan los barcos el estrecho de Ormuz, según funcionarios iraníes. Si la cuestión del tránsito por este punto de estrangulamiento marítimo se resuelve con el acuerdo de Washington y sus aliados en toda la región, podría eliminar un importante obstáculo para desbloquear nuevas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y las sanciones.

“La ira de Trump contra Omán está mal encaminada y es miope”, afirmó Alhasan, analista del IISS. “Está mal encaminada porque sucesivas administraciones estadounidenses, incluida la actual, han solicitado la mediación omaní para facilitar las conversaciones con Teherán. … Es miope porque Omán probablemente será clave para cualquier futuro acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y para el régimen de tránsito en el estrecho que surja de él”, afirmó.

“EE.UU., cuya credibilidad estratégica en la región ya está por los suelos, no puede permitirse perder a un socio tan importante como Omán para el futuro de uno de los puntos marítimos más importantes y disputados del mundo”.

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