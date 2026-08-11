Lamine Yamal, Luis Díaz, Chapecoense y más: el fútbol deja mensajes de apoyo tras el terremoto en Colombia

“Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”. Con esas breves, pero muy sentidas, palabras, la estrella del FC Barcelona y…

“Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”. Con esas breves, pero muy sentidas, palabras, la estrella del FC Barcelona y la selección de España Lamine Yamal dejó un mensaje de apoyo para los colombianos después del fuerte terremoto que según las autoridades ha dejado al menos 200 muertos.

El futbolista, recientemente campeón del mundo con la Roja, estuvo de vacaciones en el país la semana pasada, cuando se mostró en Cartagena y Medellín luciendo la camiseta y hasta una campera deportiva de la selección cafetera.

Hubo más mensajes en redes sociales por parte del mundo del fútbol, en especial, por supuesto, de los jugadores se la selección colombiana.

El delantero del Bayern Munich Luis Díaz escribió: “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”, mientras que el arquero Camilo Vargas publicó “Fuerza Colombia. Hoy más que nunca estamos contigo. Unidos en oración, unidos en solidaridad. Dios bendiga a Colombia”.

Johan Mojica, también parte del combinado nacional, publicó líneas de emergencia y pidió a sus seguidores “ayudar en todo lo que podamos”, y el entrenador Néstor Lorenzo envió “solidaridad y apoyo para las personas afectadas, abrazo con el alma”.

Por su parte, el Tigre Radamel Falcao García publicó un mensaje en sus historias de Instagram: “Mi corazón, mis oraciones y las de mi familia están con Colombia, me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos”.

El delantero del Palmeiras de Brasil y la selección colombiana Jhon Arias fue más allá. Después de publicar un sentido mensaje junto con su pareja en el que se mostraba dispuesto a ayudar a los damnificados, anunció el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a su ciudad natal, Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde se registró el epicentro del terremoto.

“Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se vive en nuestra región”, afirmó el futbolista del club brasileño Palmeiras y de la selección colombiana.

Diversos clubes de todo el mundo también dejaron sentidos mensajes para el pueblo colombiano, como el Real Madrid, que presentó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseando la recuperación de los heridos.

En el mismo sentido, el Bayern Munich —donde juega Luis Díaz— envió “toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia, y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos”.

Uno de los mensajes más emotivos fue el que dejó Chapecoense, el club brasileño que quedó marcado por la tragedia aérea de 2016, cuando el avión que llevaba a su plantel profesional se estrelló en suelo colombiano rumbo a una final de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Medellín. Aquel noviembre fatídico estrechó los lazos entre el pueblo colombiano y el equipo de Santa Catarina, que tras el terremoto del lunes publicó:

“La Asociación de Fútbol Chapecoense expresa su solidaridad con el pueblo colombiano y todos los afectados por el sismo que sacudió diferentes regiones del país. En estos momentos de dolor e incertidumbre, el club refuerza su deseo de fortaleza, cariño y oraciones, en especial a los familiares y amigos de las víctimas, así como a todos aquellos que enfrentan las consecuencias del desastre”.

El Paris Saint-Germain de Francia, el Tottenham Hotspur de Inglaterra y la Real Federación Española de Fútbol, entre muchos otros, también dejaron mensajes de apoyo y solidaridad para las víctimas.

Este martes sumó su mensaje de solidaridad el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien en los últimos días estuvo en Cali —donde se contabilizaron decenas de muertos por el sismo— para la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

“Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón”, escribió Infantino en su cuenta de Instagram.

“En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos”.

The-CNN-Wire

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