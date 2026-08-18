La próxima gran apuesta de los parques de Disney: el pasado

Inclinados sobre pequeñas mesas, miles de fans que se reunieron recientemente en la convención D23, la más reciente de las…

Inclinados sobre pequeñas mesas, miles de fans que se reunieron recientemente en la convención D23, la más reciente de las exposiciones bienales de Disney, escribieron en tarjetas sus recuerdos más preciados de Disneyland. Disney planea enterrar esas tarjetas junto a las raíces de los árboles plantados en la nueva atracción de “Coco”, actualmente en construcción.

Disney apeló de manera nada sutil a este tipo de nostalgia cuando presentó una serie de nuevos proyectos la noche del sábado ante una multitud de 12.000 personas que asistieron al evento principal de la exposición en el Honda Center de Anaheim. Habían esperado dos años para conocer la nueva ronda de anuncios de Disney sobre el futuro de sus parques y cruceros.

Y aunque algunos lamentaron la falta de cronogramas concretos para los proyectos, los momentos que provocaron grandes ovaciones y aplausos fueron detalles que realmente importan a los fanáticos más acérrimos de Disney: renovar la temática de atracciones clásicas, reparar una figura Audio-Animatronic que lleva mucho tiempo averiada y rediseñar una zona en el corazón del primer parque temático de Walt Disney.

Disneyland tendrá un Tomorrowland transformado, con varias atracciones nuevas, “más espacios abiertos y nuevos lugares para que los visitantes de Disneyland sueñen con el futuro”, dijo Thomas Mazloum, presidente de Disney Experiences, a la multitud la noche del sábado.

Frida Quiroz, una fan que había depositado su propia tarjeta con un recuerdo de Disneyland en la bóveda de “Coco”, dijo que una queja habitual es “lo aburrido y anticuado que está Tomorrowland. Se supone que es el ‘mundo del mañana’ y parece estancado en el pasado”.

Dijo que el proyecto debió hacerse hace mucho tiempo, pero le preocupa la falta de diseños conceptuales o cronogramas. “Simplemente le dijeron a la gente lo que quería escuchar sin asumir ningún compromiso”, dijo Quiroz, quien agregó que podrían pasar años antes de que los fans conozcan los detalles.

Sarah White, una fan que viajó desde San Diego para asistir a la convención D23, se mostró más optimista. Al recordar una antigua atracción que estaba en ese espacio, dijo: “Algunos de mis mejores recuerdos de Disneyland incluyen pasar horas en Innoventions con mi hermano y mi papá. Así que, si pueden devolver a Tomorrowland algo de ese asombro y curiosidad por la ciencia y los inventos, creo que hay mucho potencial para impregnar la zona del espíritu de Walt”.

Los anuncios de este año “se sienten como muchas cosas que regresan a su forma original o que amplían cosas que conocemos desde hace años”, dijo Shealynn Graves, una fan del norte de California.

Aun así, Graves dijo estar particularmente entusiasmada con el rediseño de Carousel of Progress de Magic Kingdom, una de las presentaciones de Walt Disney en la Feria Mundial de 1964.

Disney anunció que Jamie Lee Curtis y Bryan Cranston prestarán sus voces a los personajes Audio-Animatronic de ese espectáculo.

Graves también espera con entusiasmo la renovación de “Spaceship Earth”, la atracción ubicada dentro de la emblemática esfera en el centro de EPCOT, en Walt Disney World, que no se ha actualizado en 20 años.

La atracción, de recorrido lento, lleva a los visitantes por un viaje a través de la historia de la comunicación humana. Ahora, según la compañía, la historia volverá a centrarse en la evolución de la “conexión humana” y llegará hasta la era de internet y más allá.

También en EPCOT habrá un “nuevo viaje” para Figment, un personaje favorito de los fans que existe únicamente en ese parque temático. La atracción actual protagonizada por este dragón morado no ha sido rediseñada en más de 20 años, y este cambio promete traer de vuelta a Dreamfinder, personaje de la atracción original de 1983.

Los fans también recibieron noticias de otra “reparación” que lleva casi 20 años esperando: el Yeti Audio-Animatronic averiado dentro de la atracción Everest de Animal Kingdom, en Disney World, finalmente será reparado y restaurado.

La muy esperada Villains Land en Magic Kingdom, en Disney World, todavía no tiene una fecha de apertura anunciada públicamente.

Pero Disney reveló que la zona tendrá una escala similar a Star Wars: Galaxy’s Edge. Los visitantes entrarán a través de un bosque oscuro y encontrarán un pozo de los deseos roto. Las dos atracciones serán una montaña rusa inspirada en “Maléfica” y un recorrido bajo el palacio de la Reina Malvada, donde el Espejo Mágico hará aparecer a otros villanos.

La nueva zona inspirada en “Cars” en Magic Kingdom se llamará Piston Peak y contará con dos atracciones: Miss Fritter’s Daredevil Spin-Along, para toda la familia, y Cars Ridge Run Rally, una atracción de emociones fuertes en la que los vehículos subirán a toda velocidad por una montaña y luego descenderán entre nieve y un campo de géiseres. Tampoco se ha anunciado aún una fecha de apertura para Piston Peak.

En Disney’s Hollywood Studios, también en Florida, la nueva zona Monstropolis, con historias de “Monsters Inc.”, abrirá a principios de 2027 con un espectáculo teatral, dos restaurantes y una tienda. Una montaña rusa anunciada anteriormente abrirá más adelante.

En Disney’s Animal Kingdom, la nueva atracción de “Encanto” se llamará Antonio’s Fiesta de Encanto y contará con todos los actores que dieron voz a los personajes originales de la película. Descrita como una “atracción Disney por excelencia”, llevará a los visitantes por el día en que Antonio recibe su don y descubre que puede hablar con los animales.

Cerca de la atracción de “Encanto”, la nueva atracción de Indiana Jones se llamará Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent. No se anunció una fecha de apertura para ninguna de las dos.

En California, la ampliación de Avengers Campus abrirá en 2028 y duplicará el tamaño de la actual zona inspirada en Marvel. La compañía también reveló que los actores Jeremy Renner, Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. y Brie Larson retomarán sus papeles en las dos nuevas atracciones que se están construyendo allí.

Durante la presentación no hubo novedades sobre los avances de una nueva zona inspirada en “Avatar” en Disney California Adventure. Sin embargo, una exhibición en la exposición mostró detalles de una atracción en bote con capacidad para 30 personas.

Un portavoz de Disney dijo que la ampliación de Avengers Campus abrirá primero, seguida de la atracción de “Coco”. Después, la compañía trabajará en el rediseño de Tomorrowland en Disneyland antes de regresar a California Adventure para trabajar en la zona inspirada en “Avatar”.

La nueva atracción en bote de “Coco” contará con una historia que transcurre un año después del final de la película original. Al igual que la atracción de “Encanto” en Florida, esta también será para toda la familia y no tendrá un requisito mínimo de estatura.

La atracción de “Coco” es la que Elsie Kennedy espera con especial entusiasmo.

Kennedy, cuya familia es de México, dijo que la historia “me recuerda a mi abuelita. Y la veo con mi familia, y siempre la recordamos”.

La película, sobre un niño en México que viaja a la Tierra de los Muertos en busca de su ídolo musical, conecta con la cultura de muchos habitantes del sur de California, donde se encuentra Disneyland.

Parece que, con estos nuevos proyectos, Disney está pensando en quiénes son sus fans más fieles y en los deseos que han expresado para mejorar la “magia” original.

“Reparar una figura averiada en una montaña rusa o mejorar zonas poco atractivas son cambios de los que se benefician todos los visitantes, ya sea que sea su primera vez en la atracción o la número 500”, dijo Carlye Wisel, periodista especializada en parques temáticos y presentadora del podcast “Very Amusing”.

Según Wisel, algo que Disney ha logrado recientemente es ofrecer a los fans más de lo que les gusta y, al mismo tiempo, ampliar su atractivo incluso para quienes visitan los parques por primera vez.

“Lograr ese equilibrio es increíblemente difícil, y Walt Disney Imagineering aparentemente lo ha estado haciendo con facilidad. Si pueden hacerlo de manera permanente, serán imparables”, dijo Wisel.

Con ese espíritu de complacer a los fans, Disneyland en California traerá de vuelta algunos favoritos: el desfile Magic Happens, el espectáculo original World of Color y el espectáculo de fuegos artificiales Remember Dreams Come True, que se presentó por primera vez durante el 50 aniversario del parque.

“Apelar al entretenimiento nostálgico parece una estrategia probada que ya les hemos visto utilizar”, dijo White. “Pero funciona”.

White dijo que volvió a enamorarse de los parques de Disney hace casi una década, cuando la compañía recuperó un clásico desfile nocturno que hasta entonces solo había visto en un video casero que su familia grabó durante un viaje cuando ella tenía tres años. Regresó al parque ya de adulta para verlo con sus propios ojos y siguió volviendo por más.

Mazloum, de Disney Experiences, dijo a CNN: “Ya sea que estemos reinventando un clásico querido o construyendo algo completamente nuevo, el objetivo es el mismo: hacer bien la experiencia. Y cuando lo hacemos, los visitantes no solo regresan, sino que traen consigo a la siguiente generación”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.