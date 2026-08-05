La Policía acude a la casa de Perez Hilton tras parecer que se autolesionaba en una transmisión en vivo

La Policía acudió la noche del martes a la casa en Florida de Perez Hilton después de que se reportara…

La Policía acudió la noche del martes a la casa en Florida de Perez Hilton después de que se reportara que el bloguero de chismes de celebridades parecía estar haciéndose daño a sí mismo en una transmisión en vivo por TikTok.

En respuesta a una pregunta sobre la transmisión en vivo de Hilton, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade dijo a CNN que “recibió múltiples llamadas sobre un individuo que estaba transmitiendo en vivo actos de autolesión en las redes sociales”.

“Los agentes localizaron rápidamente la residencia del individuo, donde hablaron con miembros de la familia presentes en el lugar y confirmaron que él estaba solo dentro”, dijo la Oficina del Sheriff, agregando que trabajaron para desescalar la situación.

En la transmisión en vivo, que posteriormente fue retirada, Hilton parecía estar involucrado en autolesiones. Varios usuarios de redes sociales comentaron, instándolo a detenerse.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade dijo a CNN que el individuo fue “recuperado de manera segura” y trasladado a un hospital local, donde está recibiendo atención médica.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Perez Hilton y con TikTok para obtener comentarios.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que experimenta una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, dijo la Oficina del Sheriff. “A menos que exista una amenaza inmediata para otros, ralentizar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un encuentro de suicidio por parte de la Policía y minimizar el riesgo de lesiones para el individuo, los agentes y el público”.

La Unidad de Respuesta a Crisis de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y profesionales de salud mental con licencia están en el lugar brindando apoyo y recursos a la familia del individuo, informó la Oficina del Sheriff.

Hilton saltó a la fama tras lanzar su blog de chismes, así como un blog de moda, una serie musical, y desde entonces se ha hecho conocido como personalidad de televisión.

El cubano-estadounidense, cuyo nombre legal es Mario Armando Lavandeira, Jr., se ha hecho un nombre escribiendo sobre celebridades. Se graduó con una licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, donde estudió actuación, antes de comenzar su blog en una cafetería en Sunset Boulevard en 2004.

A principios de este año, Hilton dijo que había sufrido un problema médico que lo dejó hospitalizado durante varias semanas. En junio, compartió que recientemente se había mudado a Miami desde Las Vegas con sus hijos.

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra “talk” al 741741 o al 988 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide. Puedes encontrar más información aquí.

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