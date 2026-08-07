La nueva camioneta eléctrica de Ford costará US$ 28.350. Una apuesta extremadamente cara por una camioneta muy barata

Ford es el líder mundial indiscutible en camionetas pickup. La Serie F es el vehículo más vendido en EE.UU. —de…

Ford es el líder mundial indiscutible en camionetas pickup. La Serie F es el vehículo más vendido en EE.UU. —de cualquier tipo— desde 1981. Su última camioneta, la Ford Fathom, costará tan solo US$ 28.350, lo que debería convertirla en un éxito de ventas rotundo.

Y sin duda lo necesita.

Ford ha invertido miles de millones, más allá de los costos habituales, en el desarrollo de la Fathom, una camioneta eléctrica más pequeña que saldrá a la venta en 2027. Pero actualmente no existe en el mercado estadounidense un segmento de camionetas eléctricas más pequeñas que una camioneta convencional, pero con espacio suficiente para una familia de cinco personas.

Si fracasa, no solo se perderá dinero. La camioneta se convertirá en un ejemplo de lo que no se debe hacer.

“A pesar del tamaño compacto del vehículo, las implicaciones son enormes”, declaró a CNN Ivan Drury, director de análisis de consumidores de Edmunds.

Lanzar un coche nuevo suele costar a una gran empresa alrededor de US$ 2.000 millones, pero la investigación y el desarrollo necesarios para llevar al mercado un vehículo eléctrico tan económico ha supuesto un gasto mucho mayor.

El Fathom —y los modelos derivados— ya le han costado a Ford unos US$ 5.000 millones.

Además, está el bajo precio. A diferencia de los coches de lujo, que pueden venderse por miles de dólares más de lo que cuestan de fabricar, los coches baratos necesitan venderse en volúmenes extraordinariamente altos para obtener la misma rentabilidad.

Eso supone una presión suficiente para una pequeña camioneta. Ahora, sumemos el hecho de que es totalmente eléctrica, en un segmento que simplemente no existe en Estados Unidos.

“Sin duda, es una gran apuesta para Ford”, declaró Emma Bergg, portavoz de Ford, a CNN.

Ford ya ha recorrido este camino antes.

Cuando se anunció en 2021, se suponía que la Ford F-150 Lightning popularizaría los vehículos eléctricos tanto como la Ford F-150. Con un precio inicial de 40.000 dólares en el primer semestre de 2022, Ford esperaba venderlas como churros.

Pero para 2023, ese precio base se había disparado a casi 60.000 dólares. Los potenciales compradores, escépticos ante las nuevas tecnologías y los precios elevados, reaccionaron en consecuencia. Las ventas nunca superaron las 33.510 unidades en 2024, y Ford cesó la producción de la F-150 Lightning en diciembre de 2025.

Y desde entonces, la situación para los vehículos eléctricos no ha hecho más que empeorar.

En octubre del año pasado, la administración Trump y los republicanos en el Congreso eliminaron un crédito fiscal federal de US$ 7.500 para vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos también suelen ser caros. Según Cox Automotive, el precio promedio de un auto eléctrico en junio fue de US$ 56.238, casi US$ 7.000 más que el promedio de los autos convencionales.

Sin embargo, la eliminación del crédito fiscal no acabó por completo con el mercado de los vehículos eléctricos, y las ventas en Estados Unidos aumentaron un 15 % entre el primer y el segundo trimestre de este año.

Drury y Bergg coinciden en que el mejor análogo para el Fathom no es la F-150 Lightning eléctrica, con su gran tamaño y, por consiguiente, su elevado precio.

Se trata de la Ford Maverick, una camioneta compacta que salió a la venta en 2019 y está disponible en versiones de gasolina e híbrida. Su precio inicial es de US$ 28.145, solo US$ 200 menos que el próximo Fathom, y vendió alrededor de 155.000 unidades el año pasado.

Puede que esas cifras parezcan insignificantes comparadas con las 800.000 camionetas Ford F-Series vendidas en 2025, pero los números puros no lo dicen todo.

Según Drury, Ford ha agotado la producción del Maverick durante varios años consecutivos.

“El Maverick podría considerarse el mayor éxito de la última década”, afirmó Drury. “Lo mires por donde lo mires, el vehículo ha superado todas las expectativas”.

El cliente principal del Maverick no es el comprador tradicional de camionetas pickup, sino alguien que podría estar cambiando de un auto igualmente asequible, como un Honda Civic.

El CEO de Ford, Jim Farley, declaró a Fast Company en abril que prevé un gran crecimiento en el segmento de gama baja del mercado.

“Todo lo que hemos visto con el aumento de los precios del combustible en EE.UU. refuerza nuestras decisiones”, dijo Farley a Fast Company.

Para Ford, el Fathom no busca solo vender la mayor cantidad posible ahora, sino de mostrar hacia dónde se dirige la compañía.

Si bien Ford ha reducido sus planes de producción de vehículos eléctricos, no los ha abandonado por completo.

El Fathom es el primer producto construido sobre lo que Ford denomina la plataforma universal de vehículos eléctricos, que será la arquitectura básica para la producción de varios autos eléctricos futuros, desde compactos hasta furgonetas, según Bergg. Esto debería ayudar a compensar parte de los costos de desarrollo del Fathom.

Y aunque el Fathom está dirigido al segmento de entrada del mercado, contará con numerosas características para atraer a compradores de otras marcas.

Tendrá una pantalla grande. Una batería opcional debería aumentar su autonomía a más de 480 kilómetros. Todos los Fathom, incluso los más básicos, contarán con el hardware y los sensores necesarios para activar BlueCruise, el software de la compañía que permite a los conductores soltar el volante en la autopista.

Bergg, de Ford, se esforzó por recalcar que su bajo precio no se debía a factores que los clientes notarían. En cambio, es el resultado de los procesos de fabricación en cuyo desarrollo Ford invirtió miles de millones.

“La asequibilidad es una prioridad fundamental para la compañía en este momento, no solo en la división de vehículos eléctricos, sino en todos los ámbitos”, afirmó Bergg.

The-CNN-Wire

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