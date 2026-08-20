La maniobra ingeniosa de los demócratas para intentar ganar la mayoría en el Senado

La batalla por el Senado en 2026 presenta algunos matices fascinantes: en tres contiendas, las de Idaho, Nebraska y Dakota…

La batalla por el Senado en 2026 presenta algunos matices fascinantes: en tres contiendas, las de Idaho, Nebraska y Dakota del Sur, candidatos demócratas se han retirado para apoyar a independientes que buscan ganar en estados de tendencia republicana.

Sin embargo, esta estrategia ya se ha intentado en varias elecciones al Senado en los últimos años y aún no ha dado resultado, al menos a nivel federal.

Así que… ¿podría funcionar este año?

Sigue siendo poco probable. Pero la historia sugiere que vale la pena seguir intentándolo. Al menos ofrece a los demócratas una mejor oportunidad de arrebatar escaños a los republicanos en estados donde un candidato demócrata probablemente no tendría opciones de ganar.

De hecho, cuando se ha puesto en práctica esta fórmula, los republicanos han obtenido algunos de sus peores resultados senatoriales de la historia reciente en dichos estados.

Los ejemplos más destacados de esta estrategia en los últimos años son las candidaturas independientes de Greg Orman (Kansas) en 2014, Evan McMullin (Utah) en 2022 y Dan Osborn (Nebraska) en 2024.

Osborn, veterano de la Marina y organizador sindical, vuelve a intentarlo en 2026. A él se suman Todd Achilles en Idaho, exmiembro de la Cámara de Representantes estatal, y Brian Bengs en Dakota del Sur, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea que anteriormente se postuló al Senado como demócrata.

La campaña de Osborn de hace dos años fue, posiblemente, el ejemplo más exitoso de esta estrategia hasta la fecha en una elección al Senado.

Aunque perdió, logró que la senadora republicana Deb Fischer obtuviera un porcentaje de votos considerablemente menor (53 %) que el que consiguió el presidente Donald Trump en la misma papeleta (59 %). La derrota de Osborn por 7 puntos también fue mucho más ajustada que la de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, quien perdió por 21 puntos.

El resultado de Fischer fue, además, el peor para un republicano en Nebraska desde que el senador demócrata Ben Nelson ganó el estado por última vez hace 20 años.

Asimismo, en 2022, McMullin se quedó a 10 puntos de la victoria en un estado donde los demócratas habían perdido por más de 20 puntos en cada una de las dos últimas elecciones presidenciales. En Utah se trató del peor resultado para un candidato republicano al Senado en los últimos 50 años, concretamente desde 1976. Al igual que en Nebraska, hay que remontarse a la época en que el estado contaba con un senador demócrata para encontrar un desempeño peor por parte del Partido Republicano.

En cuanto al caso de Orman en Kansas en 2014, su resultado tal vez no fuera tan impresionante desde una perspectiva histórica, pero aun así resultó notable dado el clima favorable a los republicanos que imperaba ese año.

La derrota de Orman por 11 puntos fue similar a los márgenes por los que perdieron los demócratas en Kansas tanto en 1996 como en 2020. Sin embargo, él logró ese resultado en un año en el que el Partido Republicano estaba ganando escaños; de hecho, obtuvo nada menos que nueve en el Senado.

Así pues, nos encontramos ante el peor desempeño republicano de los últimos 20 años en Nebraska y de los últimos 50 años en Utah, además de uno de los peores de los últimos 30 años en Kansas, a pesar de haber sido un año muy positivo para el partido.

Aunque no se trata de victorias para los candidatos independientes, los resultados ciertamente no son malos.

Una situación algo parecida se vivió en Alaska en 2020, cuando el independiente Al Gross se hizo con la nominación demócrata pese a no estar afiliado al partido. No obstante, apareció en la papeleta electoral como el candidato demócrata. Su derrota, por un margen de casi 13 puntos, resultó bastante discreta.

Sin embargo, Alaska ofrece el ejemplo más reciente de una estrategia de este tipo que culminó en victoria, al menos en una elección para gobernador. El independiente Bill Walker fue elegido por un margen de 2 puntos en 2014, después de que el candidato demócrata se retirara de la contienda para convertirse en su compañero de fórmula.

Pero tal vez exista una buena razón por la que esto ocurrió en una elección para gobernador y no en una para el Senado. La historia demuestra que las contiendas senatoriales tienden a estar más polarizadas. Los votantes perciben a los candidatos más bien como votos a favor de un partido u otro, y el voto cruzado no es tan frecuente.

Esto también podría explicar un fenómeno habitual en estas elecciones: los candidatos independientes suelen obtener mejores cifras en las encuestas que en los resultados finales. En los casos de Orman, Gross y McMullin, antes del día de las elecciones se llegó a pensar que realmente podrían ganar. Sin embargo, tal vez porque los votantes conservadores se dieron cuenta de que esto restaría votos a los republicanos, estos acabaron perdiendo por márgenes más amplios.

Dicho esto, el hecho de que esta estrategia parezca restar votos al Partido Republicano no significa necesariamente que vaya a perjudicarles en Idaho, Nebraska y Dakota del Sur en 2026. Idaho y Dakota del Sur, en particular, podrían ser estados demasiado republicanos para que esta táctica funcione, incluso en las mejores circunstancias.

No obstante, cabe destacar un detalle sobre los años en los que realmente se puso a prueba esta estrategia: 2014, 2022 y 2024. De hecho, ninguno de ellos fue un año especialmente bueno para los demócratas. Las elecciones de 2022 fueron las más reñidas y estuvieron muy igualadas.

Para los demócratas, la perspectiva optimista es que esta estrategia ha funcionado hasta cierto punto en el pasado y podría dar mejores resultados ahora que cuentan con el viento a favor.

Y, como mínimo, merece la pena intentarlo.

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