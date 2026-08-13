La junta directiva del Kennedy Center, elegida por Trump, vota otra vez cerrar el centro de artes escénicas para renovaciones

La junta directiva del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, elegida personalmente por el presidente Donald Trump, ha…

La junta directiva del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, elegida personalmente por el presidente Donald Trump, ha votado por segunda vez cerrar la institución de artes escénicas para llevar a cabo renovaciones, según dos personas informadas sobre la decisión.

Como parte del plan de renovación, la junta votó a favor de mantener abierta una parte del complejo separada del edificio principal, conocida como “the REACH”, que albergará espectáculos de menor escala, señalaron dichas personas.

El histórico centro artístico ha estado en un limbo jurídico y envuelto en controversias durante gran parte del verano, después de que la abrupta decisión del Kennedy Center de cerrar por una renovación de dos años suscitara escrutinio y una demanda judicial.

Trump había anunciado planes para cerrarlo a principios de año, ya que ha convertido la reestructuración de la institución de Washington en una prioridad de su segundo mandato. En diciembre, la junta directiva incluso añadió su nombre al edificio.

En mayo, un juez federal bloqueó el cierre de dos años previsto por el Kennedy Center, exigiendo a la junta que considerara mantener cierta programación durante las obras para cumplir con las actividades exigidas por el Congreso.

El juez de distrito de EE.UU. Casey Cooper, en la ciudad de Washington, también dictaminó que la junta del centro infringió la ley al añadir el nombre de Trump al histórico recinto de artes escénicas.

La institución también se ha enfrentado a una caída en la venta de entradas, la retirada de artistas, controversias políticas y una reducción de personal, factores que han dificultado retomar una programación completa, según informaron anteriormente a CNN múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

El nombre de Trump fue retirado de la fachada del Kennedy Center en junio tras la orden judicial. El nombre de la institución permanece oculto bajo grandes lonas.

CNN se ha puesto en contacto con el Kennedy Center para solicitar comentarios, pero hasta ahora no obtuvo respuestas.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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