La inflación anual se desaceleró por segundo mes consecutivo y se ubicó en el 3,4 % en julio, mientras los…

La inflación anual se desaceleró por segundo mes consecutivo y se ubicó en el 3,4 % en julio, mientras los precios en las gasolineras ejercieron menos presión, según nuevos datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales.

El más reciente Índice de Precios al Consumidor mostró que los precios subieron un 0,1 % mensual, en línea con las expectativas de los economistas.

La guerra con Irán y la consiguiente crisis energética, sumadas a la elevada incertidumbre, llevaron la inflación a principios de este año a su nivel más alto en tres años. Los precios de la energía y la inflación se han moderado a medida que las conversaciones de paz avanzaron en las últimas semanas, aunque las negociaciones siguen atravesando dificultades.

La inflación en EE.UU. avanza en una dirección favorable. Sin embargo, persisten algunas preocupaciones por el costo de vida: el informe de empleo más reciente mostró que los aumentos salariales de los estadounidenses, del 3,2 %, no están siguiendo el ritmo de las subidas de precios.

Esta historia está en desarrollo y será actualizada.

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