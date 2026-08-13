La filosofía de los Dodgers que podría moldear el futuro del béisbol: Tarik Skubal, el último ejemplo

“Claro, los Dodgers consiguieron a su hombre”. Esa fue la reacción generalizada cuando Los Ángeles se hizo con el premio…

“Claro, los Dodgers consiguieron a su hombre”.

Esa fue la reacción generalizada cuando Los Ángeles se hizo con el premio gordo del mercado de fichajes: Tarik Skubal, dos veces ganador consecutivo del premio Cy Young, un lanzador estrella que podría marcar la diferencia en octubre, cuando los Dodgers busquen su tercer título consecutivo.

Para muchos aficionados, el traspaso fue una prueba más de que el béisbol se ha vuelto, en una palabra, injusto: un caso donde los ricos se hacen más ricos. Los Dodgers, beneficiarios de un contrato multimillonario por los derechos televisivos, parcialmente exento del reparto de ingresos, y que disfrutan del enorme atractivo publicitario de la superestrella mundial Shohei Ohtani, fichan a los mejores agentes libres (convenciéndolos de aplazar parte del pago, una táctica que técnicamente cualquier equipo puede emplear) por la mayor cantidad de dinero. Hacen grandes movimientos en el mercado de fichajes, y ningún éxito parece saciar su sed de anillos.

Y, sin embargo, el poderío financiero no debería haber importado aquí. Los traspasos no se hacen con grandes bolsillos, sino con jóvenes promesas y audacia. Según diferentes clasificaciones, los Tampa Bay Rays o los Milwaukee Brewers tienen el mejor sistema de ligas menores del béisbol. Podrían haber dejado a los Tigers boquiabiertos con su oferta. En otras palabras, como lo expresó The Ringer: “Esta vez, los equipos podrían haber detenido a los Dodgers”.

El por qué no lo hicieron es como una prueba de Rorschach para saber qué opinas sobre la estructura económica del deporte.

Se podría argumentar que los Dodgers juegan a un nivel diferente al de la mayoría de los demás equipos. Octubre suele ser impredecible y premia cualidades como “estar en racha en el momento justo”. Por lo tanto, la mayoría de las directivas intentan llegar a la postemporada con la mayor frecuencia posible para aumentar sus posibilidades de que, finalmente, se den las condiciones ideales: que su plantilla esté sana, que la suerte les acompañe y que alcen el anillo de la Serie Mundial. (Este es el modelo de “ganar el 54 % de los partidos” que defiende Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol de los Mariners de Seattle, una filosofía por la que tuvo que disculparse por decirla en voz alto).

La ampliación de la postemporada, ahora con 12 equipos, ha hecho que esto sea aún más viable. Los equipos no necesitan ser mucho mejores que mediocres para colarse en octubre y esperar aprovechar la variabilidad del béisbol para conseguir el título. Esta estrategia requiere equilibrar las necesidades del presente con los planes para competir el próximo año, dentro de tres años y dentro de cinco.

Esa no es la filosofía que surge de Chavez Ravine, una filosofía que está revolucionando el deporte.

Los Dodgers, claramente, no se conforman con ser meros contendientes. Están construyendo un super equipo que pasa de ser un campeón a ser uno de los favoritos en la pretemporada y, finalmente, una fuerza formidable cada octubre. Buscan ganar la Serie Mundial ahora, sin importarles el futuro, pero lo volverán a hacer el año que viene.

Jugadores como Skubal no son solo un adorno. Skubal marca la diferencia de forma innegable en una serie de playoffs. La realidad es que un solo lanzador abridor no puede cambiar drásticamente el destino de un equipo en la recta final de la temporada regular. Skubal probablemente realizará entre ocho y diez aperturas en los dos últimos meses de la temporada antes de convertirse en agente libre.

Pero en octubre, la importancia de la profundidad del equipo se ve reemplazada por el impacto de un abridor de primer nivel, que puede subir al montículo con más frecuencia gracias a los días de descanso programados y consolidar su legado mientras persigue un anillo. Skubal es el tipo de lanzador que puede cambiar una serie, cambiar una postemporada, y tal vez ganar un título.

Buscar constantemente a ese tipo de jugadores es una estrategia arriesgada y temeraria, o perjudicial para el béisbol o para la esencia misma del deporte. Los críticos argumentarían que cada intento de ganar de inmediato es posible gracias a su respaldo financiero. Literalmente, pueden permitirse correr riesgos tanto en la agencia libre como al traspasar jóvenes promesas.

No tienen que pagarle a Skubal ni un centavo más que cualquier otro equipo para asegurar sus servicios durante el resto de la temporada, pero también pueden permitirse reemplazar la producción futura de las promesas que traspasaron, si llegara el caso.

Incluso los equipos más exitosos de mercados pequeños, aquellos que seleccionan y desarrollan jugadores con tanta eficacia y encuentran tantas maneras de sacar el máximo provecho de los márgenes que superan con creces las expectativas en cuanto a victorias, a menudo deben actuar con mayor cautela, considerando las consecuencias.

El día antes de que los Dodgers adquirieran a Skubal y revolucionaran el béisbol por enésima vez, tenían un porcentaje de victorias de .627, un 100 % de probabilidades de llegar a los playoffs según FanGraphs y la nómina más alta del deporte. Sus probabilidades de ganar la Serie Mundial —una tarea notoriamente impredecible y propensa a resultados fortuitos con muestras pequeñas— superaban el 25 %, una entre cuatro para uno de los 30 equipos participantes.

Ese día, el último de julio, los Brewers tenían un porcentaje de victorias prácticamente idéntico de .642, un 99,9 % de probabilidades de llegar a los playoffs y una de las nóminas más bajas. El año anterior, los Brewers tuvieron el mejor récord del béisbol durante la temporada regular y llegaron a los playoffs por séptima vez en ocho años antes de ser barridos por los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Ambos equipos fueron vinculados con Skubal a medida que se acercaba la fecha límite de cambios. Para ambos, la búsqueda de un as pese a su situación relativamente cómoda en la tabla representaba una ambición admirable. Los Rays —otro contendiente perenne de mercado pequeño que rinde muy por encima de su nómina, ubicada en el puesto 28, para ocupar el primer lugar en la Liga Americana— también fueron vinculados con él.

Aun así, cuando se supo que Skubal se dirigía a Hollywood, pareció la culminación de lo inevitable. Los Dodgers perdieron su partido contra los Red Sox la noche anterior —el primero de una racha de siete derrotas consecutivas—, pero aun así, la adquisición de Skubal hizo que sus probabilidades de ganar la Serie Mundial aumentaran en más de cinco puntos porcentuales.

Los Brewers son un contraste imperfecto porque ellos también han sido excelentes, en la temporada regular. Desde el inicio de 2023, solo los Dodgers han ganado más juegos. Han logrado esto sin nombres conocidos ni un gran presupuesto. (Considérese: los Dodgers representan las dos camisetas más vendidas del béisbol y cinco de las 20 principales; los Brewers tienen una en ese escalón, la 20°).

Desde la fecha límite de traspasos, han superado a los Dodgers en la clasificación. Este jueves abrirán una serie de cuatro partidos en Los Ángeles. Ambos equipos tienen prácticamente asegurado un lugar en la postemporada, pero las probabilidades de los Dodgers de ganar la Serie Mundial siguen siendo casi tres veces mayores que las de los Brewers.

La razón es simple: los Dodgers tienen más talento. Incluso a estas alturas de la temporada, con más de 100 partidos de muestra, los sistemas de proyección siguen considerando a los Dodgers como el mejor equipo.

Si se consideran los patrones de uso en playoffs —apoyándose mucho en las estrellas y restando importancia a la profundidad—, esa disparidad es aún más marcada. Las proyecciones basadas en ese modelado ven a los Dodgers dominando los playoffs incluso más de lo que lo hacen en la temporada regular. Los Brewers, en cambio, están entre los contendientes actuales menos adecuados para el béisbol de octubre. Y eso ni siquiera toma en cuenta cómo han tenido dificultades contra el pitcheo élite mientras se han dado un festín contra brazos del fondo de la rotación en temporadas recientes.

Según se informa, Milwaukee hizo una oferta atractiva por Skubal. El problema no es la falta de esfuerzo; es que no podían permitirse ser imprudentes. Los Dodgers, sencillamente, sí.

Que esto sea un problema de temperamento del equipo o una señal de que el béisbol necesita un tope salarial depende de la perspectiva.

En cualquier caso, guarden su ira para los Tigers, cuyas probabilidades de llegar a los playoffs eran de poco más del 25 % cuando decidieron traspasar a Skubal y centrarse en el futuro.

En aquel entonces, afirmaron seguir creyendo que tenían posibilidades de llegar a octubre a pesar de haber traspasado a sus dos mejores lanzadores abridores. Tenían razón. Llevan un récord de 6-3 desde la fecha límite de traspasos y ahora ocupan un puesto de comodín. Sus probabilidades de llegar a los playoffs rondan el 40 %.

Si llegan, es poco probable que lleguen lejos. Han pasado más de 40 años desde su último título y sus probabilidades de conseguirlo este año son inferiores al 2 %.

Si llegan a octubre, van a desear tener de vuelta a ese as.

The-CNN-Wire

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