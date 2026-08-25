La camiseta del “Last Dance” de Michael Jordan de 1998 podría subastarse por más de US$ 10 millones

Una camiseta usada por Michael Jordan durante una de las temporadas más famosas de su carrera saldrá a subasta y…

Una camiseta usada por Michael Jordan durante una de las temporadas más famosas de su carrera saldrá a subasta y podría convertirse en la camiseta de baloncesto más cara jamás subastada.

La camiseta blanca de malla, estampada con el icónico número “23” de Jordan, fue usada por la estrella durante el tercer partido de su legendaria participación en las Finales de la NBA de 1998. Fue el final de su etapa con los Chicago Bulls, conocida como “The Last Dance”, que fue documentada en una serie documental de ESPN y Netflix de 2020 con el mismo nombre.

Durante el crucial partido contra los Utah Jazz, Jordan tuvo una actuación demoledora ante su público, lo que ayudó a inclinar la serie a favor de los Bulls, y finalmente Jordan lideró al equipo para ganar su sexto campeonato en ocho temporadas.

Según Joopiter, la casa de subastas en línea que organiza la venta, esta camiseta es la única camiseta blanca de la victoria de las Finales de 1998 que se conoce públicamente y que está disponible para la venta, lo que la convierte en una pieza de colección extremadamente rara.

“La importancia de esta camiseta va mucho más allá del marcador”, afirmó Joopiter en su sitio web, que estima que el lote alcanzará un precio de entre US$ 10 y 15 millones.

“Este es el tipo de objeto por el que los coleccionistas esperan toda la vida: una pieza irremplazable que trasciende el baloncesto para convertirse en un pedazo de la historia cultural mundial”, dijo Caitlin Donovan, directora global de ventas de la plataforma de subastas, en un comunicado de prensa.

La subasta en línea “Driven to Greatness” comienza el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de septiembre.

Si la camiseta se vende por encima de su precio estimado mínimo, se convertiría en la camiseta de baloncesto más cara jamás vendida, superando el récord anterior establecido por otra camiseta de Jordan del primer partido de las mismas finales del 98.

En 2022, una camiseta roja usada durante ese partido en el que los Bulls perdieron se vendió por US$ 10,1 millones, más del doble de las estimaciones iniciales, según informó previamente CNN.

En 2021, una camiseta que el jugador también usó durante su segundo año en la Universidad de Carolina del Norte estableció un récord en una subasta cuando se vendió por US$ 1,38 millones.

El récord actual del artículo deportivo de colección más caro jamás vendido lo ostenta la camiseta de Babe Ruth conocida como “Called Shot”, que se vendió por US$ 24,12 millones en 2024. Ruth usó la camiseta durante el tercer partido de la Serie Mundial de 1932, cuando pareció hacer un gesto hacia algo en el jardín central justo antes de conectar un jonrón en la quinta entrada que aterrizó en las gradas, una historia que ahora forma parte de la leyenda del béisbol.

Aun así, Jordan sigue siendo uno de los atletas más célebres, y las ventas de artículos de colección en línea superan sistemáticamente a las de las estrellas más importantes del momento.

Según Gemrate, un sitio web que realiza un seguimiento de la clasificación y las fechas de venta de las tarjetas coleccionables, los usuarios de eBay han gastado más de US$ 88 millones en cromos de Jordan solo este año, superando a todos los demás jugadores actuales y anteriores de la NBA y situándolo únicamente por debajo de la estrella del béisbol de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

The-CNN-Wire

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