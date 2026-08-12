La administración Trump dice que el petróleo fluye con normalidad otra vez, pero hay un problema

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el martes que las exportaciones de petróleo desde Medio Oriente superaron los niveles…

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el martes que las exportaciones de petróleo desde Medio Oriente superaron los niveles previos a la guerra el domingo y han estado cerca de lo normal durante una semana, una afirmación sumamente dudosa que no parece estar respaldada por el tráfico marítimo observable.

Wright afirmó en una publicación en X que los flujos de petróleo se restablecieron a niveles normales después de que las fuerzas armadas estadounidenses coordinaran un plan con naciones aliadas del Golfo para hacer pasar el crudo por el estrecho de Ormuz y que los países de Medio Oriente eludieran la vía marítima mediante oleoductos u otras instalaciones de exportación.

No está claro cómo llegó Wright a esa conclusión. Solo 84 embarcaciones en total transitaron el estrecho de Ormuz la semana pasada, incluyendo solo nueve el domingo, según Kpler, un servicio de datos del mercado petrolero que utiliza imágenes satelitales y transpondedores de barcos para proporcionar información actualizada sobre los flujos de crudo. Eso representa una disminución respecto a más de 100 tránsitos diarios antes de la guerra y no es suficiente para transportar los 9 millones de barriles diarios a través del estrecho que Wright afirma que han estado cruzando la vía marítima. El petróleo está saliendo del estrecho, pero la cifra se acerca más a 4 millones de barriles diarios, según JPMorgan.

“No es posible reconciliar la disparidad entre lo que vemos y lo que él está citando”, dijo Matt Smith, director de investigación de materias primas en Kpler.

El Departamento de Energía no respondió a una solicitud de comentarios.

La afirmación de Wright de que entre 5 y 7 millones de barriles diarios están eludiendo el estrecho de Ormuz mediante oleoductos parece ser precisa. Solo el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita ha desviado más de 5 millones de barriles de petróleo por día hacia el mar Rojo. A pesar de las amenazas de un bloqueo del estrecho de Bab-al-Mandeb en el mar Rojo por parte de los aliados hutíes de Irán, el tráfico marítimo ha fluido a un ritmo cercano a lo normal por esa vía en las últimas semanas.

Wright ha afirmado que 15 millones de barriles por día salieron de la región del golfo Arábigo durante la última semana y que 20 millones de barriles de petróleo salieron el domingo, lo cual sería superior al promedio previo a la guerra.

Los países de Medio Oriente han llevado al máximo la capacidad de sus oleoductos para desviar la mayor cantidad posible de petróleo alrededor del estrecho de Ormuz. Por eso, es difícil conciliar las audaces afirmaciones de Wright con las limitaciones físicas de la infraestructura de la región y el tráfico observable de barcos a través de las vías navegables del Golfo.

El lunes, un total de 6 embarcaciones transitaron el estrecho: 4 entrantes y 2 salientes, señaló Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. Ninguno de esos barcos era un petrolero de crudo.

“En teoría, el Gobierno de EE.UU., con toda su tecnología y todos los recursos militares que tienen en la región, debería tener la mejor cifra sobre el flujo a través del estrecho”, dijo Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners. “Pero esto es difícil de verificar. La administración realmente está intentando presionar verbalmente los precios del petróleo a la baja, como lo han estado haciendo durante meses”.

Las dudosas afirmaciones de Wright siguen a numerosos intentos de la administración Trump de presentar el mercado petrolero bajo una luz positiva.

El presidente Donald Trump ha dicho rutinariamente que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz, una afirmación desmentida por el hecho de que se necesitan escoltas militares para trasladar embarcaciones comerciales dentro y fuera del golfo Pérsico y que Irán ha atacado 64 embarcaciones que transitaban el estrecho, resultando en 17 muertes de marineros y 35 heridos.

“No estamos ni cerca de la normalidad, pero han tenido seis meses de éxito vendiendo esta narrativa de mercado”, dijo Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas en RBC Capital Markets.

Aunque el mercado se ha adaptado y los precios se han mantenido relativamente bajos considerando el histórico shock de oferta durante la guerra, eso se debe en gran parte a que la demanda de petróleo colapsó y China redujo sus enormes reservas de petróleo.

El tráfico a través del estrecho ha fluctuado. Un día, un fin de semana o una semana en la que el tráfico vuelve a la normalidad no es sostenible si se requiere un esfuerzo militar coordinado para lograrlo. Los barcos necesitan seguir entrando al estrecho para recoger petróleo y transportarlo, pero han sido reacios a navegar por estas aguas mientras están bajo amenaza de ataque.

Y una cantidad nada despreciable del petróleo que sale de Medio Oriente está siendo transportada en buques fantasma que apagan sus transpondedores o en embarcaciones que navegan bajo banderas falsas para ocultar el hecho de que llevan petróleo iraní sancionado, según Windward Intelligence, un servicio de datos de transporte marítimo.

De los 84 buques que pasaron por el estrecho de Ormuz la semana pasada, 17 eran cruces de la flota fantasma y 10 transportaban carga sancionada. No está claro si Wright los incluyó en sus cálculos.

The-CNN-Wire

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