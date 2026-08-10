Julio fue el mes más caluroso en Estados Unidos en más de 130 años

Julio fue el mes más caluroso jamás registrado en Estados Unidos, según datos publicados el lunes por la Administración Nacional…

Julio fue el mes más caluroso jamás registrado en Estados Unidos, según datos publicados el lunes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). El mes se caracterizó por extensas e intensas olas de calor que provocaron temperaturas récord desde la costa este hasta las Grandes Llanuras y los estados del suroeste. Los registros de temperatura de NOAA datan de 1895.

A finales de mes, grandes incendios forestales ardían en el noroeste del Pacífico y Canadá, reflejando la situación en Europa, que está experimentando el verano más caluroso de su historia.

La temperatura promedio de julio en los 48 estados continentales fue 3,3 grados Fahrenheit superior al promedio del siglo XX, informó la NOAA. Esto representa entre 0,1 y 0,2 grados más que julio de 1936 y julio de 2012, los meses que ostentaban los récords anteriores, según indicó la NOAA.

Julio suele ser el mes más caluroso del año en la mayor parte de Estados Unidos. Este año, en julio, se han establecido más de 600 récords mensuales de temperaturas máximas y mínimas en todo el país. Se registraron menos de 50 récords mensuales de temperaturas bajas. En un mes cualquiera, el promedio debería ser similar. El cambio climático, debido a la quema de combustibles fósiles, ha alterado este patrón.

Una característica del clima de julio en Estados Unidos fue una serie aparentemente interminable de domos de calor que surgieron en diferentes partes del país, dependiendo de las variaciones de la corriente en chorro. Los domos de calor actúan como una tapa, atrapando y concentrando el aire caliente debajo de ellos. La corriente en chorro es un estrecho corredor de aire que se mueve rápidamente a unos 9.000 metros sobre la superficie terrestre y desempeña un papel fundamental en la dirección y el suministro de energía a los sistemas meteorológicos.

A largo plazo, el cambio climático provocado por el ser humano está haciendo que las olas de calor sean más intensas, más duraderas y más frecuentes. El mes pasado se registró una intensa ola de calor que afectó a la mitad oriental del país durante el fin de semana festivo del 4 de julio, seguida de otras olas de calor extremo.

Las temperaturas superiores a la media se extendieron por los 48 estados continentales de Estados Unidos, y 13 estados registraron temperaturas promedio mensuales que se ubicaron entre los 5 julios más cálidos. Wyoming tuvo su julio más caluroso y el mes más caluroso jamás registrado. Ningún estado se ubicó cerca o por debajo del promedio para ese mes, según NOAA.

Julio ha estado calentándose especialmente rápido durante las últimas décadas. Según Climate Central, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y la comunicación, en 229 ciudades de Estados Unidos, las temperaturas de julio han aumentado un promedio de 2,6 grados desde 1970, con las tasas de calentamiento más altas en ciudades del noroeste del Pacífico y del suroeste.

Entre las ciudades que registraron sus julios más cálidos se encuentran Denver y Salt Lake City, ya que la región Intermontañosa del Oeste experimentó el calor más significativo en comparación con el promedio el mes pasado. Sin embargo, muchas ciudades en todo el país tuvieron un mes que se ubicó entre los cinco más cálidos, incluyendo Miami, Los Ángeles y Minneapolis.

Además del cambio climático a largo plazo, el fenómeno de El Niño, que se intensifica rápidamente en el océano Pacífico tropical, también está empezando a influir en el aumento de las temperaturas medias globales del mar y del aire, y podría haber contribuido al incremento de las temperaturas del aire en Estados Unidos durante julio.

Sin embargo, algunos estudios demostraron que las olas de calor que azotaron el país estuvieron más relacionadas con el cambio climático y la variabilidad natural de los sistemas meteorológicos que con El Niño.

El calor extremo de julio no se limitó a Estados Unidos, ya que gran parte de Europa sufrió varias olas de calor que provocaron incendios forestales a finales de mes y principios de agosto en España, Francia, el Reino Unido, Grecia y otros países. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Europa Occidental ha registrado los dos primeros meses de verano más calurosos de su historia.

La ola de calor extremo se ha prolongado durante agosto en Norteamérica y Europa, desde incendios devastadores y sin precedentes en Washington y Oregón, hasta nuevas olas de calor e incendios forestales que azotan tanto Estados Unidos como Europa Occidental.

Un complejo de tres incendios forestales dañó o destruyó cientos de viviendas y otras estructuras en Spokane, Washington, la semana pasada, en medio de condiciones extremadamente secas, ventosas y calurosas que propiciaron la rápida propagación de las llamas.

Además, el calor extremo, la sequía y la falta de nevadas invernales provocaron que el lago Mead, el embalse más grande del país, alcanzara un nivel mínimo histórico la semana pasada. Este embalse abastece de agua a 20 millones de personas en varios estados del suroeste.

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