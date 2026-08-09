Israel rechaza el plan de paz de Trump para Gaza y dice que no se retirará hasta que Hamas se desarme

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que su país rechaza el más reciente plan de paz…

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que su país rechaza el más reciente plan de paz respaldado por Estados Unidos para Gaza y exigió el desarme total de Hamas antes de que las fuerzas israelíes se retiren.

Las declaraciones se producen más de una semana después de que Trump anunciara un avance en las negociaciones, luego de que su Junta de Paz presentara un nuevo plan de 15 puntos destinado a lograr una paz duradera en el territorio.

Pero en sus primeras declaraciones en las que abordó directamente el plan, Netanyahu dijo: “Quiero ser preciso en esto: Israel rechaza el documento de 15 puntos”.

Afirmó que el ejército israelí “no se retirará en absoluto hasta que Hamas esté realmente desarmado y seguirá neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”.

“Ahora estamos discutiendo esto con los estadounidenses”, añadió. “Tienen ideas, algunas de las cuales son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo hacer frente a esas cuestiones”.

“Mientras yo sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino, ni en Gaza ni en Ribera Occidental”, dijo Netanyahu.

Tras el anuncio de Trump del 31 de julio, hubo un breve aumento de los ataques israelíes contra Gaza, pero estos han disminuido en los últimos días.

La coalición de derecha de Netanyahu enfrenta elecciones a finales de octubre y está rezagada en las encuestas de opinión. El primer ministro debe equilibrar la presión de Washington con las exigencias de ministros de línea dura de no hacer concesiones a Hamas.

Después del ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023, Netanyahu prometió que Israel erradicaría al grupo.

En referencia a las operaciones militares israelíes en Gaza y el Líbano, así como a los ataques contra Irán a principios de este año, Netanyahu dijo: “A diferencia de todos aquellos que nos dan lecciones, hacemos lo que debe hacerse por la seguridad de Israel y podemos mantenernos firmes, y lo haremos, incluso frente a nuestros mejores amigos cuando sea necesario”.

A finales de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció lo que describió como un acuerdo histórico para lograr el desarme de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza, meses después de que anunciara por primera vez un acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel negociado por Estados Unidos.

Hamas dijo que solo seguirá adelante con el acuerdo si Israel detiene los ataques en Gaza y retira sus tropas hasta la “línea amarilla”, según lo establecido en el acuerdo de alto el fuego de octubre.

Este domingo, un alto funcionario del grupo dijo que Hamas seguía comprometido con la hoja de ruta establecida por la Junta de Paz de Trump.

“Esperamos que los mediadores y el garante estadounidense presionen a Netanyahu y a su Gobierno para que cumplan la hoja de ruta y no obstaculicen el proceso por razones políticas y electorales internas”, dijo en X Bassem Naim, miembro del buró político de Hamas.

Tras reunirse con el enviado especial de la ONU para Gaza, Nikolay Mladenov, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdel-Aati, dijo que todas las partes deben “cumplir sus compromisos y abstenerse de tomar cualquier medida que pueda obstaculizar el proceso de implementación o socavar los avances logrados”.

Actualmente, las fuerzas israelíes ocupan más de la mitad de Gaza, en el este y el sur del territorio, y altos ministros han señalado que quieren ampliar ese control.

Miembros de extrema derecha del gabinete de Netanyahu respaldaron este domingo la postura del primer ministro.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel no pueden retroceder ni un milímetro en Gaza”, dijo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

El rechazo de Netanyahu a la iniciativa de Trump aumentará aún más las tensiones en una relación estrecha. El año pasado, Netanyahu describió al presidente de Estados Unidos como “el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”.

Trump ha sugerido que Netanyahu debería recibir un indulto en lugar de enfrentar cargos de corrupción. En marzo dijo que el presidente de Israel, Isaac Herzog, “debe indultar a Bibi hoy. No quiero que haya nada que preocupe a Bibi aparte de la guerra con Irán”.

Sin embargo, también ha habido crecientes fricciones por los ataques israelíes en el Líbano este año, y el Gobierno de Netanyahu aceptó solo a regañadientes el alto el fuego de abril con Irán.

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