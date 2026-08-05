“Infantino debe irse”, dice la leyenda del fútbol Luis Figo, mientras la FIFA celebra una reunión de crisis

La leyenda del fútbol Luis Figo ha declarado públicamente que el asediado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “debe irse”,…

La leyenda del fútbol Luis Figo ha declarado públicamente que el asediado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “debe irse”, aumentando la presión sobre el máximo dirigente del deporte mientras este celebra una reunión de crisis con altos funcionarios de la FIFA el miércoles, tras desechar un plan sumamente controvertido para vender participaciones privadas en la Copa del Mundo y otros torneos importantes.

En un artículo de opinión obtenido por CNN y publicado originalmente por el Daily Mail, Figo, quien ganó cuatro títulos de La Liga, una Liga de Campeones y el Balón de Oro durante su brillante carrera, calificó la conducta de Infantino como “el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado”.

“El hombre que haría eso, el hombre que intentaría imponer cambios tan drásticos solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es una reliquia del pasado del fútbol y no debería tener cabida en su futuro”, escribió el exfutbolista portugués.

“Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse”, afirmó.

El mundo del fútbol se ha visto sumido en la incertidumbre la semana pasada tras la propuesta de Infantino y la FIFA de crear una entidad independiente —que incluiría inversores privados— para controlar los derechos comerciales y operativos de la Copa Mundial.

Sin embargo, la indignación de los aficionados, los organismos rectores del fútbol continental y nacional, incluida la UEFA, que afirmó que “el alma y la gobernanza del fútbol no son bienes con los que se pueda comerciar”, obligó a Infantino a dar marcha atrás. Incluso uno de sus principales asesores, Carlos Cordeiro, dimitió en protesta la semana pasada.

No todos se han opuesto al plan. Si bien los organismos rectores de Europa, Asia y América del Norte y Central criticaron la propuesta, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) aún no se ha pronunciado. Y cinco de los administradores de fútbol más importantes de África han expresado su apoyo a Infantino, según Reuters. El fútbol africano depende más del dinero que distribuye la FIFA que el de otros continentes.

“Infantino ha degradado el cargo de Presidente de la FIFA, el cual prometió enaltecer. Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte al que supuestamente debe servir”, escribió Figo.

CNN está solicitando comentarios de la FIFA. Infantino no se ha pronunciado públicamente sobre ninguna acusación de corrupción.

La FIFA había declarado previamente que el dinero generado por el plan se reinvertiría en el deporte.

Sin embargo, el plan “no es una buena idea”, escribió Figo. “No es sólido cuando no se es transparente sobre las ganancias exorbitantes que siempre buscan los fondos de capital privado”.

“No es audaz cuando no se explica que, una vez vendida la participación, esta se pierde para siempre y se priva a los sucesores de la propiedad de la Copa del Mundo”.

Perder un apoyo tan generalizado supone un revés para Infantino, quien, hace apenas unas semanas, supervisaba la Copa del Mundo y, según se informó, había recibido cartas de apoyo para su reelección de cerca de 200 de las 211 federaciones miembro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.