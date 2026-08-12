ICE planea gastar hasta US$ 20 millones en guantes de descarga eléctrica para agentes

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas podrían pronto estar equipados con guantes que emiten descargas eléctricas, los cuales, según…

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas podrían pronto estar equipados con guantes que emiten descargas eléctricas, los cuales, según el fabricante, están diseñados para desescalar encuentros con individuos.

ICE planea gastar entre US$ 10 millones y US$ 20 millones para adquirir los dispositivos, conocidos como CTG 5 G.L.O.V.E, que significa Generador de Emisión de Bajo Voltaje de Salida, según un aviso publicado el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional.

Según el contrato anticipado en el portal del DHS para la previsión de oportunidades contractuales, los dispositivos serían entregados antes del 31 de marzo de 2027. No está claro cuántos planea comprar el DHS, el costo por guante ni cuándo comenzarían a usarlos los agentes.

El aviso se produce mientras las agencias encargadas de realizar arrestos migratorios enfrentan un escrutinio por lo que los críticos califican como tácticas agresivas y peligrosas, y en medio de la presión de la administración Trump para realizar alrededor de 2.000 arrestos diarios.

El portal del DHS se refirió a los dispositivos como “un Dispositivo de Distracción Conductiva y Desescalada que será entregado a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (H.S.I.) y de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO)”.

El Departamento de Seguridad Nacional y el fabricante del dispositivo, Compliant Technologies LLC, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo a The Associated Press, que fue el primer medio en informar sobre la historia, que estaba trabajando en una respuesta a su consulta pero que no tenía una declaración inmediata. Jeff Niklaus, fundador y CEO de Compliant Technologies, dijo a AP por correo electrónico que la empresa no podía hacer comentarios.

Compliant Technologies comercializa el G.L.O.V.E como un “dispositivo portátil de desescalada” que puede cambiarse al modo eléctrico. Según un manual de usuario para los modelos CTG4 y 5 en el sitio web de Compliant Technologies, los guantes pueden suministrar un voltaje máximo de hasta 380V que “inhibe/distrae al sujeto para que no realice movimientos musculares coordinados”.

El manual indica que no se deben aplicar más de dos guantes a un sujeto al mismo tiempo y que no deben usarse por más de 15 segundos en muchos casos. Si ocurre un incidente en el que “el agente o el público se vean en peligro”, se sugiere que los guantes se utilicen según sea necesario hasta que se logre el “control y cumplimiento”, o que se utilice un nivel de fuerza superior.

El manual de usuario señala que los guantes deben entrar en contacto directo con la piel y no son efectivos a través de la ropa o el cabello.

En su sitio web, la empresa dice que los guantes están destinados a “complementar las herramientas existentes para las fuerzas del orden, correccionales, seguridad, servicios médicos de emergencia y las fuerzas armadas”, y los describe como un “’socio invisible’ para mejorar la eficacia del usuario cuando opera dentro de las tácticas, técnicas y procedimientos ya establecidos por sus agencias”.

La empresa advierte de que los guantes no deben usarse como “castigo” ni en personas de alto riesgo, incluidas mujeres embarazadas, personas mayores, niños pequeños y personas con discapacidades graves. También advierte en contra de su uso ante “desafío verbal o beligerancia”.

Cualquier persona que utilice los guantes debe estar certificada y recertificada cada dos años para poder seguir utilizándolos, según el manual de usuario.

El aviso del DHS indicó que la solicitud para un contrato sin licitación podría publicarse tan pronto como este viernes.

Dispositivos similares se han utilizado antes en algunas operaciones de las fuerzas del orden y en centros penitenciarios.

En 2024, la filial de CNN, KOKH, informó que la cárcel del condado de Oklahoma planeaba comenzar a usar guantes eléctricos producidos por la misma empresa, los cuales podrían aplicar descargas a los reclusos a una tasa de al menos 210 voltios.

Justin Morris, distribuidor de Compliant Technologies en Oklahoma, dijo en ese momento que la forma en que se utiliza la tecnología no es capaz de causar lesiones.

“Solo estamos activando suficientes unidades motoras a través de la piel para estimular el sistema nervioso periférico. Solo la parte sensorial de eso. Así que no causamos ninguna lesión con nuestro dispositivo”, dijo Morris, según KOKH, y agregó: “Usualmente obtenemos cumplimiento en tres segundos”.

John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes bajo Custodia, quien está estudiando cómo se ha utilizado el dispositivo, dijo a AP que la sensación es “inmediata y aguda, y te distrae. Yo lo describo como una picadura de abeja”.

“Si el agente recibe algún tipo de resistencia por parte de la persona, ciertamente es una herramienta eficaz”, dijo Peters. “Para agentes más pequeños, más débiles o de mayor edad, creo que tiene una gran ventaja” porque puede producir reducciones más rápidas y acortar los enfrentamientos, añadió.

El entonces CEO de la cárcel del condado de Oklahoma dijo a KOKH en 2024 que el dispositivo es ideal para su personal, mayoritariamente femenino.

Sin embargo, según el periódico The State de Carolina del Sur, citando a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, los dispositivos también se han utilizado en incidentes previos que resultaron en cargos penales.

En 2022, dos funcionarios penitenciarios del Centro de Detención del Condado de Laurens fueron acusados de golpear y aplicar descargas eléctricas a un recluso con “un dispositivo paralizante portátil G.L.O.V.E.” en dos incidentes separados, según SLED, informó el periódico.

Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, criticó duramente la propuesta de equipar a los agentes de ICE con los guantes.

“Esta es una agencia fuera de control con un fondo discrecional de US$ 80.000 millones que les permite inventar y financiar nuevas formas de infligir crueldad a nuestras comunidades”, dijo a CNN, describiendo el posible equipamiento de los agentes con los guantes como “repugnante y bárbaro”.

Defensores de los derechos civiles, incluidos miembros de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), también expresaron alarma ante el plan.

Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre vigilancia policial en la ACLU, dijo a AP que el público no debería tener confianza en que los agentes de ICE usarán los dispositivos de manera adecuada y cuestionó por qué serían necesarios estos dispositivos para la aplicación de la ley migratoria civil.

“ICE pasó el último año demostrando a este país que son demasiado rápidos para usar la fuerza. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con solo presionar un botón que tal vez nadie más pueda ver que están usando”, dijo. “Introducir guantes que pueden usarse tan fácilmente para infligir un dolor terrible en los encuentros es una receta para causar daño al público”.

The-CNN-Wire

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