Hijos del líder paquistaní encarcelado Imran Khan temen por su salud

Los hijos del exlíder encarcelado de Pakistán, Imran Khan, dicen temer por la salud de su padre, alegando que las…

Los hijos del exlíder encarcelado de Pakistán, Imran Khan, dicen temer por la salud de su padre, alegando que las autoridades del país surasiático les impiden verlo.

En el tercer aniversario del arresto de su padre, Kasim y Sulaiman Isa Khan dijeron que “no tienen novedades porque a su familia, médicos y abogados no se les ha permitido verlo desde hace siete meses”.

Miles de simpatizantes del partido Tehreek-e-Insaf de Khan salieron a las calles el miércoles en manifestaciones en todo el país para exigir la liberación de la exestrella de críquet convertido en político y de su esposa, Bushra Bibi.

Khan, quien lideró el país desde 2018 hasta su destitución mediante una moción de censura parlamentaria en 2022, ha estado en prisión desde su condena un año después por cargos que incluyen corrupción y revelación de secretos de Estado, cargos que él y sus seguidores afirman son una respuesta motivada políticamente a su oposición al actual Gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif.

Tras su destitución, Khan encabezó grandes manifestaciones contra el Gobierno de Sharif, al que acusó de orquestar su caída en connivencia con las fuerzas armadas y Estados Unidos (una acusación negada tanto por los militares como por Estados Unidos). El Gobierno de Sharif respondió con una represión contra el partido de Khan, arrestando a sus líderes y prohibiéndole participar en las elecciones generales de 2024.

Kasim y Sulaiman hablaron con CNN desde Londres, donde han vivido desde el colapso del matrimonio entre Khan y su primera esposa –su madre, Jemima Goldsmith– en 2004.

Desde el Reino Unido han estado alzando la voz contra el encarcelamiento de su padre, y dicen que cada vez que hablan con los medios, las autoridades paquistaníes les dificultan más verlo, retrasando sus visados o agobiándolos con otros problemas administrativos.

“Lo estamos intentando, nos gustaría ir, pero no sale nada”, dijo Kasim. “No hay razón para que no nos acepten la solicitud de visado”.

El Ministerio de Información de Pakistán dijo a CNN que tanto Kasim como Sulaiman poseen Tarjetas de Identidad Nacional para Pakistaníes en el Extranjero, un documento que debería significar que no necesitan visado para entrar al país, y que por lo tanto sus afirmaciones eran “engañosas y parecen convertir un proceso administrativo en un asunto de rédito político”.

Sin embargo, Kasim y Sulaiman dijeron que sus tarjetas expiraron y no han sido renovadas, una afirmación que el ministerio no abordó.

Amnistía Internacional publicó esta semana un comunicado instando a las autoridades paquistaníes a “restaurar incondicionalmente el derecho de Imran Khan y Bushra Bibi Khan a ver a su familia y abogados”. El grupo de derechos humanos dijo que a ambos “se les debe garantizar el acceso a atención médica adecuada y su confinamiento en solitario, que es ilegal, debe terminar de inmediato”.

En una declaración enviada a CNN, el Gobierno de Pakistán dijo que “rechaza categóricamente la afirmación de que el Sr. Imran Khan Niazi haya estado sometido a un bloqueo de comunicaciones de siete meses o se le haya negado el acceso a su familia, abogados y médicos”, insistiendo en que “la evidencia muestra un acceso repetido y sustancial (al prisionero)”.

Dijo que la llamada más reciente de Khan a su hijo fue el 21 de marzo de 2026, y señaló que esto demuestra que “el acceso (a él) no ha sido abolido”, sino “regulado bajo las Reglas de Prisiones de Pakistán, las órdenes judiciales aplicables, los horarios aprobados y los requisitos de seguridad que rigen para un prisionero de alto perfil”.

Describió el estado de Khan como “orientado y estable”, sin “ningún deterioro agudo o no gestionado”, y dijo que “continúa recibiendo tratamiento, medicación y atención de seguimiento de acuerdo con el consejo médico, las reglas de la prisión aplicables y las directrices judiciales”.

También describió las condiciones de vida de Khan, señalando que el ex primer ministro estaba alojado en “un recinto exclusivo de siete celdas diseñado para aproximadamente 30 a 35 prisioneros. La instalación incluye un pasillo de 17 x 4 metros y un jardín de 10,6 x 11 metros, junto con una cama, colchón, cuatro almohadas, mantas, mesa, silla, instalaciones sanitarias y equipo de ejercicio”, arreglos que “no guardan ninguna semejanza con la imagen de aislamiento, negligencia o privación punitiva que se presenta públicamente”.

Aun así, parece poco probable que la declaración del Gobierno satisfaga a agencias de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha calificado los arrestos masivos de miembros clave de su partido y simpatizantes como “arbitrarios”.

Muchos de los arrestados “siguen detenidos bajo cargos de terrorismo, mientras que 85 han sido condenados por tribunales militares”, señaló Kasim.

Al ser preguntados si existía la posibilidad de que su padre pudiera llegar a un acuerdo con el Gobierno, los hijos consideraron que era poco probable. Sulaiman dijo que su padre “no (llegaría a un acuerdo que dejara) a los demás presos políticos allí… a menos que ellos también pudieran obtener algún tipo de resolución”.

Kasim también lo consideró poco probable, aunque añadió que “es difícil decirlo”.

“No quieren mostrarnos ningún tipo de informe médico. Así que su salud podría haberse deteriorado significativamente desde entonces”, dijo Kasim.

Agregó que quería enviar un mensaje para que “cualquiera que tenga poder” preste atención a lo que está ocurriendo en Pakistán.

“Sé que están pasando muchas cosas, pero esta es una de las más frustrantes. No solo como hijos, sino para todo un país, para 350 millones de personas que han votado por él, que lo apoyan, todos quieren que, ya sabes, lidere el país. En cambio, están siendo marginados y la persona que quieren en el poder está… tras las rejas sin ninguna razón válida”.

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