HBO confirma a Nicholas Hoult en el rol de Gilderoy Lockhart en la próxima serie de “Harry Potter”

HBO confirmó que el actor Nicholas Hoult interpretará al personaje de Gilderoy Lockhart en la próxima serie inspirada en la…

HBO confirmó que el actor Nicholas Hoult interpretará al personaje de Gilderoy Lockhart en la próxima serie inspirada en la saga literaria de Harry Potter. A través de un comunicado y de una publicación en redes sociales, la cadena anunció la incorporación del actor, recordado por interpretar a Lex Luthor en “Superman” y a Hank McCoy en “X-Men: Dark Phoenix”.

Hoult debutará como Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie, correspondiente a “Harry Potter and the Chamber of Secrets”. Hasta el momento, HBO no ha confirmado una fecha específica para el estreno de esta entrega, que seguirá a la primera temporada inspirada en “Harry Potter and The Philosopher’s Stone”, que se estrenará el 25 de diciembre.

La serie de Harry Potter reiniciará la historia del mago con un nuevo elenco, encabezado por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Gilderoy Lockhart es el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en el segundo año de Harry en Hogwarts. Se trata de un personaje carismático, vanidoso y egocéntrico, obsesionado con la fama y el reconocimiento. Detrás de sus grandes historias y hazañas se encuentra un hombre inseguro que se atribuye los logros de otras personas.

Kenneth Branagh interpretó a este personaje por primera vez en el cine en 2002, cuando se estrenó “Harry Potter and the Chamber of Secrets”, segunda película de la franquicia protagonizada por Daniel Radcliffe.

The-CNN-Wire

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