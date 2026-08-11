Gobierno de Trump prohíbe el uso de fondos de Medicaid para cubrir la atención médica de identidad de género para menores

La administración de Trump finalizó este martes una norma que impedirá que Medicaid cubra la atención de salud de identidad…

La administración de Trump finalizó este martes una norma que impedirá que Medicaid cubra la atención de salud de identidad de género para menores inscritos en el programa de seguro de bajos ingresos del Gobierno.

La nueva política prohíbe a los estados usar fondos federales de Medicaid para pagar cualquier tipo de cuidado relacionado identidad de género para inscritos menores de 18 años, marcando el último esfuerzo del Gobierno para restringir el acceso de los jóvenes a la atención médica transgénero.

El presidente Donald Trump celebró la medida en una publicación de Truth Social, promoviéndola como necesaria para frenar “cirugías y prácticas bárbaras, que resultan en daños inimaginables e irreversibles en sus jóvenes cuerpos”.

“¡Solo piensen en todos los niños jóvenes, inocentes y quizás confundidos que se salvarán!”, escribió Trump en redes sociales.

El presidente busca convertir la atención médica transgénero en un tema central en la carrera rumbo a las elecciones intermedias, describiendo a menudo tales procedimientos de atención de salud de identidad de género de manera gráfica y afirmando, sin pruebas, que varios grupos de niños son presionados para realizar la transición en secreto sin el conocimiento de sus padres.

Los demócratas y una amplia gama de organizaciones médicas denunciaron los esfuerzos de la administración de Trump para restringir los procedimientos de atención médica transgénero, calificándolos como dañinos y contraproducentes, advirtiendo que esto pondrá en mayor riesgo la salud de los niños.

El año pasado, el Gobierno planteó la posibilidad de emprender una iniciativa más amplia para restringir la atención de salud de identidad de género para niños, incluyendo la retención de fondos federales a hospitales y médicos que continúen ofreciendo los procedimientos.

Pero la norma aprobada este martes por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) se enfoca en cambio en la cobertura proporcionada a los inscritos de bajos ingresos que es financiada en parte por el Gobierno federal.

Bajo la nueva política, los estados que continúen proporcionando atención a personas transgénero a través de Medicaid y CHIP necesitarán financiarla ellos mismos, sin los recursos del dinero federal que ayuda a pagar una parte significativa de los programas de seguros. En un comunicado, CMS dijo que la prohibición de financiamiento no se aplicaría a los servicios de salud mental para niños.

La norma entrará en vigor el 13 de octubre, según CMS. Para aquellos niños que actualmente están recibiendo atención de identidad de género, los fondos federales seguirán disponibles durante seis meses para permitir un periodo de “desconexión gradual”.

The-CNN-Wire

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