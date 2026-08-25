Exclusivo: Departamento de Justicia evalúa si presentar cargos contra agente de ICE que disparó a venezolano en Minneapolis

El Departamento de Justicia está evaluando si presenta cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas…

El Departamento de Justicia está evaluando si presenta cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de disparar en la pierna a un inmigrante venezolano este invierno en Minneapolis, según una fuente cercana a las deliberaciones y una portavoz del Departamento de Justicia.

La presentación de cargos federales supondría un paso significativo para la administración Trump, que se ha resistido enérgicamente a los intentos de que los agentes de ICE rindan cuentas por los tiroteos.

El agente en cuestión, Christian Castro, fue detenido en mayo después de que los fiscales estatales de Minnesota presentaran cargos en su contra por agresión y por denunciar falsamente un delito. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha negado a extraditarlo a Minnesota.

La fuente consultada informó a CNN que los fiscales federales podrían proceder con la presentación de cargos tan pronto como este martes. Según una demanda presentada por el fiscal general de Minnesota para solicitar la extradición de Castro, este podría quedar en libertad tras su detención en el condado de Cameron, Texas, tan pronto como el miércoles. Este plazo ajustado presiona tanto a los fiscales federales como a los estatales para mantener a Castro bajo custodia.

Un juez federal de Texas celebrará una audiencia el martes para analizar la solicitud de Minnesota de que Abbott traslade a Castro a dicho estado de inmediato. CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Castro para conocer su postura.

El Departamento de Justicia informó a CNN que los fiscales aún no han decidido si presentarán cargos federales contra Castro.

“Al igual que en cualquier caso en el que la conducta en cuestión pueda implicar cargos por violación de derechos civiles, las fiscalías federales están obligadas, según la política del Departamento de Justicia, a consultar y colaborar con la División de Derechos Civiles, ya que esta cuenta con los expertos en la materia dentro de esta área del derecho”, escribió Emily Covington, directora de asuntos públicos del Departamento de Justicia, en un correo electrónico. “Cualquier decisión sobre la presentación de cargos derivada de dichas investigaciones es fruto de un proceso colaborativo y deliberativo, y se ajusta a los hechos y a la legislación aplicable al caso y a la controversia en cuestión”.

Covington señaló que funcionarios de la División de Derechos Civiles han mantenido conversaciones con fiscales locales de Minnesota. No está claro qué cargos formulará finalmente el Departamento de Justicia si es que lo hace. Covington describió estas conversaciones como una parte habitual de cualquier investigación en curso.

Tras el tiroteo ocurrido en enero, el Departamento de Seguridad Nacional presentó cargos contra el hombre herido, Julio Sosa-Celis, y otro individuo implicado.

Semanas más tarde, en un giro inesperado, el Departamento de Justicia presentó una moción para retirar los cargos penales contra ambos hombres. En dicho documento, el Departamento de Justicia señaló que los fiscales federales habían proporcionado información incorrecta al tribunal, mientras que ICE emitió un comunicado admitiendo que sus agentes federales habían hecho “declaraciones falsas” bajo juramento.

Los dos agentes federales implicados han sido suspendidos de sus funciones mientras el Departamento de Justicia investiga sus “declaraciones falsas” —irregularidades que salieron a la luz tras la revisión de pruebas en video—, según declaró anteriormente el director de ICE, Todd Lyons. El

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.