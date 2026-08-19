Este lugar turístico pintoresco en las montañas de Italia fue invadido por turistas que buscan el pastel perfecto

Un refugio alpino —”rifugio”— normalmente pacífico en lo alto de los Dolomitas italianos fue invadido por cientos de turistas que…

Un refugio alpino —”rifugio”— normalmente pacífico en lo alto de los Dolomitas italianos fue invadido por cientos de turistas que no están allí simplemente por las vistas panorámicas, sino por un dulce capricho.

Las largas filas en el valle Val di Fassa del norte de Italia se deben a un pastel de US $4, que promocionan blogueros de comida e influencers en redes sociales.

El pastel es conocido localmente como krapfen o bombolone, que es una delicia parecida a un donut italiano normalmente rellena de crema de vainilla o conservas de albaricoque.

El personal del refugio Friedrich August, una especie de casa de montaña que históricamente ofrece a los excursionistas sustento y refugio ante tormentas, además de un lugar para descansar, le dijo a CNN que el caos comenzó la semana pasada después de que los turistas publicaran videos en TikTok comiéndose el krapfen frente a un escenario idílico.

Los videos se volvieron virales rápidamente, con filas formándose afuera de la cabaña mientras las personas viajaban al lugar ansiosas por probarlo.

Aunque algunos de los posts con el hashtag #krapfen tienen años de antigüedad, el interés en el lugar alcanzadó su punto máximo este año, según dos gerentes del refugio, quienes creen que el aumento se debe a las temperaturas extremas y a las personas que buscan zonas más frescas para visitar. Afirmaron que, a medida que las personas buscan lugares en las cordilleras más altas, los posts sobre el krapfen resurgieron naturalmente.

Ahora los gerentes, quienes pidieron no ser nombrados, dicen que no pueden seguir el ritmo de la producción ni del sistema de pago, ya que todos usan pagos táctiles en lugar de efectivo, lo que provocó que su internet se cayera el martes.

“Las personas que solían venir aquí eran excursionistas ávidos que estaban adecuadamente vestidos y se detenían para comer algo y descansar”, dijo uno de los gerentes a CNN por teléfono. “Ahora las personas están corriendo grandes riesgos sin experiencia en senderismo y sin equipo para comer el pastel. Eso es perder el punto”.

El aumento de visitantes no solo es molesto para los excursionistas tradicionales que suben por la soledad y el silencio, también puede ser peligroso.

Francesco Abbruscato, presidente del Club Alpino local, le dijo a los medios locales que quienes vienen por pasteles en lugar de paz están causando daños irreparables.

“Con el Covid, ha surgido un gran deseo de experimentar entornos naturales. Hasta hace cinco o seis años, no veíamos overturismo” en ciertas partes de los Dolomitas, dijo. “Ahora hay lugares icónicos donde ya no es posible apreciar la belleza, rodeados de docenas de personas tomando selfies y que están allí solo por eso”.

El problema del pastel es uno de varios ejemplos recientes de locuras en redes sociales.

A principios de este año, las autoridades locales tuvieron que cerrar senderos para limitar a aquellos que iban a fotografiar la montaña Seceda.

Y el verano pasado, los agricultores en realidad instalaron un torniquete para cobrar a las personas que deambulaban por sus campos para obtener una buena vista de las cordilleras Seceda y Drei Zinnen (Tres Picos).

Marco Bussone, presidente de UNCEM (Unión Nacional de Municipios de Montaña, Comunidades y Organismos de Italia), dice que estos episodios crecientes deberían hacer reflexionar a los funcionarios sobre los flujos turísticos y la protección.

“La montaña no es un parque de diversiones”, dijo a los medios locales el fin de semana pasado. “El krapfen es un episodio singular pero no representativo del turismo de montaña en su conjunto”, dijo. “El verdadero problema es la necesidad de gestionar los picos sin olvidar que las montañas no son un parque de diversiones, sino un territorio habitado todo el año”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.