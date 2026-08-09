En lugar de ceder ante EE.UU., Irán endurece sus exigencias sobre el estratégico estrecho de Ormuz

La lista de exigencias de Irán no puede haber sorprendido a la Casa Blanca. Los sectores de línea dura han…

La lista de exigencias de Irán no puede haber sorprendido a la Casa Blanca.

Los sectores de línea dura han repetido a diario el mismo mensaje: el acuerdo limitado que se negocia con Omán sobre el estrecho de Ormuz no equivale a reabrir esta vía marítima crucial de la forma en que quiere Washington.

Para eso, dicen, “Estados Unidos debe corregir su comportamiento”.

Teherán ha detallado ahora qué significa eso y ha planteado una serie de condiciones que parecen ir más allá del memorando de entendimiento acordado en junio, pero que posteriormente quedó suspendido en medio de los ataques de Estados Unidos contra Irán, las represalias iraníes en todo Medio Oriente y el resurgimiento de los ataques contra embarcaciones.

El sábado, Mohammad Bagher Zolghadr, una figura muy influyente de la Guardia Revolucionaria, enumeró una serie de exigencias de máximos.

El hecho de que Irán plantee estas exigencias refuerza la percepción de que Teherán cree tener la ventaja. CNN ha informado sobre la disminución de las reservas de municiones de Estados Unidos —algo que el presidente Trump ha negado airadamente— y sobre indicios de que su principal general busca una “salida” del conflicto.

También es probable que Irán haya tomado nota de las numerosas ocasiones en las que Trump ha amenazado con lanzar grandes ataques y luego no ha cumplido esas amenazas.

Zolghadr exigió que Estados Unidos levante su bloqueo naval y retire sus fuerzas militares de los alrededores de Irán.

Estados Unidos también debe pagar una indemnización por los daños causados a Irán por las guerras de este año y de junio del año pasado —esta última llevada a cabo principalmente por Israel—, afirmó. Además, Estados Unidos debe levantar las sanciones y liberar, sin condiciones, los activos iraníes congelados en el extranjero.

La declaración de Zolghadr daba a entender que estas condiciones deben cumplirse antes o al mismo tiempo que las concesiones sobre el estrecho, lo que estaría en contradicción con la fórmula establecida en el memorando de entendimiento.

Ese documento establecía que las sanciones se eliminarían por completo una vez que se alcanzara un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Irán y contemplaba una liberación gradual de activos, para la cual ambas partes “acordarán mutuamente los procedimientos relacionados con la liberación de estos fondos”.

Sin embargo, la aparente nueva estrategia de Irán no está exenta de riesgos.

Las nuevas exigencias “reducen las opciones para el Gobierno de Trump”, según James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN.

“Irán está sobreestimando su posición y parece que los sectores de línea dura tienen el control. La probabilidad de alcanzar un acuerdo a corto plazo está disminuyendo”, publicó Stavridis este domingo en X.

El Gobierno de Trump no ha respondido a las más recientes condiciones planteadas por Irán.

“En lo que realmente estamos trabajando ahora es en cómo establecer un esquema de tránsito para que los buques que pasen puedan hacerlo de forma segura”, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Fox News el sábado.

Pero la situación actual parece estar estancada.

Funcionarios iraníes, tanto los considerados moderados como los de línea dura, afirman que no se vislumbra una reanudación de las negociaciones con Estados Unidos.

“Mientras Estados Unidos no haya abordado sus incumplimientos del memorando de entendimiento y subsanado esas violaciones, no vemos ninguna posibilidad de reanudar las negociaciones”, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

“Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos. Sí, hay un intercambio de mensajes a través de intermediarios”, añadió.

Araghchi se refirió al acuerdo más limitado y temporal sobre Ormuz que se negocia con Omán, país que limita con la costa sur del estrecho.

“Puedo decir que estamos en las etapas finales y que las antiguas rutas que existían serán reemplazadas por nuevas rutas”, dijo, en referencia a cómo el escaso tráfico que actualmente atraviesa el estrecho se divide entre rutas iraníes y omaníes.

“Esto, por supuesto, no significa la apertura del estrecho de Ormuz”, dijo Araghchi a periodistas en Teherán, y añadió que esa apertura estaba “sujeta al cumplimiento de una serie de otras condiciones”.

Otros funcionarios iraníes han señalado que un acuerdo con Omán seguiría otorgando a Irán una influencia considerable en el estrecho, algo que no tenía antes de la guerra, pero que para Teherán se ha convertido en una línea roja tan importante como la cuestión nuclear.

El viceministro de Relaciones Exteriores Kazem Gharibabadi dijo la semana pasada que el acuerdo refleja una nueva estrategia para ejercer una “soberanía efectiva” sobre el estrecho, al tiempo que subrayó que Irán no pretende cerrar de manera habitual la vía marítima en tiempos de paz.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, advirtió la semana pasada que podría alcanzarse un acuerdo con Omán “siempre que ciertos terceros no obstaculicen el proceso”, en una referencia poco velada a Estados Unidos.

En medio de la incertidumbre y de los ataques esporádicos contra buques que atraviesan el estrecho, el tráfico sigue siendo muy limitado. Según datos de transporte marítimo, un promedio de unos 12 buques al día atravesó el estrecho durante la última semana.

Eso equivale aproximadamente a una décima parte del tráfico habitual antes de la guerra.

Ya en su sexto mes, el conflicto entre Estados Unidos e Irán no muestra señales de una solución y, en cambio, ha evolucionado hacia un ciclo impredecible de escaladas y pausas.

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