El triunfo de David Crowley frente a Francesca Hong en Wisconsin y otros resultados clave de las primarias del martes

El establishment del Partido Demócrata resurgió con fuerza el martes en Wisconsin, donde el partido se unió a última hora…

El establishment del Partido Demócrata resurgió con fuerza el martes en Wisconsin, donde el partido se unió a última hora en torno al último candidato moderado que quedaba frente a la socialista democrática Francesca Hong en las primarias para gobernador.

David Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee —quien se había retirado de la contienda el mes pasado para luego reincorporarse tras la salida de otro candidato destacado—, derrotará por un estrecho margen a Hong, según las proyecciones del Decision Desk de CNN.

La victoria de Crowley refleja el sentir de los votantes de las primarias en un estado clave para las elecciones presidenciales: temían que Hong pudiera resultar una candidata mucho más débil en los comicios generales frente al representante republicano Tom Tiffany.

El gobernador saliente, Tony Evers, que cumple su segundo mandato, se volcó en la campaña durante los últimos días para movilizar a los demócratas a favor de Crowley. En entrevistas recientes, los votantes demócratas del estado expresaron su inquietud sobre las posibilidades electorales de Hong, legisladora estatal de 37 años y expropietaria de un restaurante, señalando sus tropiezos en entrevistas televisivas; entre ellos, una entrevista con CNN en la que dio una respuesta divagante al ser consultada por un tuit de 2020 en el que abogaba por cancelar el Día de Acción de Gracias.

La contienda se percibía como un barómetro de la orientación ideológica del partido: servía para comprobar si la insurgencia progresista, que se había manifestado esta primavera y verano en distritos de fuerte tendencia demócrata, se extendería a otro estado clave para las presidenciales, justo una semana después de que Abdul El-Sayed ganara la nominación demócrata en las primarias para el Senado en Michigan.

Agosto ha supuesto una gran prueba para el ala izquierdista del Partido Demócrata, una oportunidad poco común para demostrar su capacidad de ganar no solo en zonas urbanas de fuerte tradición demócrata, sino también en estados decisivos.

Sin embargo, por segunda semana consecutiva, su candidato se vio envuelto en una batalla electoral muy reñida. La semana pasada, Abdul El-Sayed ganó las primarias demócratas al Senado en Michigan por un margen muy estrecho; esta semana, Hong sufrió una derrota aún más ajustada.

¿A qué podría deberse esto?

Una posibilidad es que algunos votantes se muestren reticentes a apoyar a candidatos que podrían tener dificultades para ganar en las elecciones generales. A los líderes demócratas les preocupaba enormemente la posibilidad de nominar tanto a El-Sayed como a Hong, y es posible que algunos votantes consideraran que tales opciones entrañaban demasiados riesgos.

Realizar encuestas para elecciones primarias también es más difícil que para las generales, ya que el universo de votantes no es tan predecible. Además, existe la opinión de que estos sondeos podrían estar sobreestimando a los votantes urbanos con mayor nivel educativo (que tienden a favorecer a candidatos más izquierdistas) y subestimando a los votantes rurales y de clase trabajadora.

Por otra parte, simplemente no hubo encuestas de calidad en ninguna de las dos contiendas.

No obstante, en el caso de la carrera electoral entre Hong y Crowley, podría haber otra explicación: que la oposición a Hong simplemente se consolidó en la recta final.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette realizada a finales de julio situaba a Hong con un 46 % de intención de voto, seguido por el exvicegobernador Mandela Barnes con un 21 % y Crowley con un 11 %.

A veces, cuando queda claro que la contienda se reduce a dos candidatos, los votantes lo perciben y deciden elegir entre ellos. Crowley se convirtió en la alternativa cuando Barnes se retiró de la carrera al día siguiente de publicarse dicha encuesta.

En el vecino estado de Minnesota, los progresistas ganaron otra contienda electoral que sirvió como campo de batalla indirecto entre el ala izquierda y el ala centrista del partido.

La vicegobernadora Peggy Flanagan derrotó a la representante moderada Angie Craig en las primarias demócratas para el Senado. Ambas competían por la nominación del partido para reemplazar a la senadora Tina Smith, quien se retira del cargo.

Flanagan criticó el historial de apoyo financiero que Craig recibió del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC). También arremetió contra el voto de Craig a favor de la Ley Laken Riley, que exige la detención de inmigrantes indocumentados acusados ​​de ciertos delitos y cuya aprobación la congresista ahora lamenta haber respaldado. La cuestión de la aplicación de las leyes de inmigración se convirtió en un tema candente en Minnesota después de que agentes federales mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las deportaciones masivas en el estado el pasado mes de enero.

Sin embargo, Flanagan nunca despertó las serias dudas sobre sus posibilidades de ganar las elecciones generales que sí enfrentó Hong en Wisconsin. Además, contó con el respaldo de los senadores Bernie Sanders (Vermont) y Elizabeth Warren (Massachusetts), quienes se mantuvieron al margen de la contienda por la gobernación de Wisconsin.

La vicegobernadora partirá como gran favorita en noviembre, cuando se enfrente a la excomentarista de la NFL Michele Tafoya, quien se postula por primera vez a un cargo público.

Los progresistas lograron otra victoria en Minnesota en las primarias para el escaño de la Cámara de Representantes por el 2.º Distrito, que Craig dejará vacante. Matt Little, exsenador estatal, resultó ganador en una contienda muy concurrida en los suburbios del sur de las Twin Cities.

Darline Graham aprovechó el respaldo del presidente Donald Trump para conseguir un nombramiento en el Senado y, ahora, para situarse en primer lugar en las elecciones primarias especiales del Partido Republicano en Carolina del Sur para un mandato completo. Sin embargo, está por verse si ese apoyo le bastará para avanzar más allá en la segunda vuelta del 25 de agosto.

Graham obtuvo cerca de un tercio de los votos el martes, superando ampliamente a su rival en la segunda vuelta, el representante Ralph Norman. No obstante, esto no garantiza que ella sea la favorita en dicha instancia, donde el ganador debe obtener la mayoría de los votos.

De hecho, Graham está bastante lejos de alcanzar el umbral del 50 % más un voto, en comparación con otros candidatos respaldados por Trump. Antes del martes, solo un candidato respaldado por Trump que competía por un cargo estatal había obtenido un porcentaje menor de votos en las primarias que ella.

Se trata de la vicegobernadora de Carolina del Sur, Pam Evette, durante las primarias para gobernador de junio. No obstante, posteriormente perdió por 37 puntos en la segunda vuelta, cuando los partidarios de sus oponentes unieron fuerzas.

Otro de los candidatos en aquellas primarias para gobernador fue Norman, quien terminó en tercer lugar con el 17 % de los votos en la contienda inicial. Aunque no fue un resultado sobresaliente, le proporcionó una infraestructura de campaña a nivel estatal que pudo aprovechar tras el fallecimiento del senador Lindsey Graham el mes pasado.

Norman cuenta con sólidas credenciales conservadoras como líder del House Freedom Caucus (Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes), lo que podría resultar especialmente valioso en un enfrentamiento directo contra Darline Graham. Además, el martes dejó claro que contrapondrá su trayectoria conservadora demostrada a la falta de experiencia política de ella.

“Mi historial es un libro abierto”, afirmó.

Si Norman enfrenta algún problema, podría ser su decisión de 2024 de apoyar a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley en lugar de a Trump. Norman ha explicado que se debió a vínculos personales, pero Trump suele guardar rencor por este tipo de cosas.

No solo Graham tiene mucho trabajo por delante, sino que la derrota de Mike Lindell —fundador de MyPillow— en las primarias republicanas para gobernador de Minnesota significa que tres candidatos apoyados por Trump han perdido desde el martes pasado.

El primero fue Amir Hassan, candidato al Congreso por Michigan, el 4 de agosto. Perdió por un margen de dos dígitos frente a Tom Smith, un candidato que ya se había retirado de la contienda.

Luego, el jueves, el representante en ejercicio Andy Ogles cayó derrotado ante el excomisionado de Agricultura de Tennessee Charlie Hatcher.

Y ahora se suma el hecho de que Graham irá a una segunda vuelta y Lindell perdió frente a la presidenta de la Cámara de Representantes estatal de Minnesota, Lisa Demuth.

La derrota de Lindell implica que siete candidatos respaldados por Trump para el Congreso o cargos estatales han perdido en esta temporada de primarias, incluidos cinco que aspiraban a cargos a nivel estatal.

Estas siete derrotas superan el número de candidatos apoyados por Trump que perdieron en 2018, 2020 y 2024, según un análisis de datos de Ballotpedia realizado por CNN. Asimismo, la cifra de cuatro candidatos a gobernador derrotados este año es superior a la registrada en 2022.

En el centro de Connecticut, la división entre los demócratas respondió menos a cuestiones ideológicas que a un relevo generacional: los votantes del Distrito 1° desplazaron al representante titular John Larson, de 78 años, en favor de Luke Bronin, exalcalde de Hartford de 47 años.

La victoria de Bronin pone de manifiesto el descontento y el deseo de cambio entre los votantes demócratas. El movimiento de renovación generacional del partido se ha acelerado tras la decisión del expresidente Joe Biden de buscar la reelección para luego retirarse de la contienda, en medio de crecientes preocupaciones sobre su edad y agudeza mental cuando tenía 81 años.

Larson, quien ocupaba el cargo desde hacía 14 mandatos, enfrentó dudas sobre su estado de salud después de quedarse paralizado repentinamente en el pleno de la Cámara de Representantes durante un discurso en febrero de 2025. Más tarde declaró que había sufrido una crisis parcial compleja y que le habían recetado medicación para reducir drásticamente la probabilidad de que se repitiera un episodio similar.

El veterano congresista argumentaba que su experiencia y antigüedad lo posicionaban mejor para atender las prioridades del distrito. Sin embargo, Bronin sostuvo que los demócratas necesitaban un nuevo rumbo y mayor sentido de urgencia para hacer frente a la administración Trump. Logró el respaldo del Partido Demócrata de Connecticut y contó también con el apoyo del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, un probable aspirante a la presidencia en 2028.

Rebecca Cooke obtendrá la revancha que buscaba contra el representante republicano Derrick Van Orden en el suroeste de Wisconsin, tras imponerse a su rival progresista Emily Berge —expresidenta del concejo municipal de Eau Claire— en las primarias demócratas del 3.er Distrito.

Se trataba de una contienda clave, ya que el distrito congresional de la zona de Driftless se perfilaba como una de las mejores oportunidades de los demócratas para arrebatar un escaño a los republicanos; esto ocurría después de que Cooke —pequeña empresaria y camarera que destaca su origen como hija de ganaderos lecheros— se quedara a solo 3 puntos porcentuales de desbancar a Van Orden en un entorno político más favorable al Partido Republicano.

El establishment del Partido Demócrata respalda a Cooke, quien ha demostrado una gran capacidad para recaudar fondos. Sin embargo, la contienda no fue el típico enfrentamiento entre progresistas y moderados. Cooke se ha distanciado de políticas de izquierda como retirar fondos a la policía o eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, también contó con el respaldo de Sanders y emitió un anuncio televisivo centrado exclusivamente en destacar el apoyo del senador de Vermont.

La gran incógnita de cara a la jornada electoral era si una ola progresista liderada por Hong llevaría también a Berge a una victoria sorpresa. Pero ese impulso no se materializó el martes.

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