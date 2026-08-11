El todopoderoso Trump le dice a Estados Unidos: “Nada malo puede pasar”

Cualquiera de las acciones y comentarios descabellados del lunes frenético de Donald Trump se contaría entre las cosas más infames…

Cualquiera de las acciones y comentarios descabellados del lunes frenético de Donald Trump se contaría entre las cosas más infames que haya hecho jamás un presidente.

Al cierre de la jornada laboral, Trump había dado pasos agigantados hacia la presidencia que siempre había deseado: una de autoridad sin filtros que emanaba del rotulador presidencial, destrozando las instituciones tradicionales y proporcionando una plataforma para la demagogia.

Con frecuencia, la cacofonía incesante que emana de la Casa Blanca parece estar diseñada expresamente para sofocar la comprensión pública de cada acto individual planeado para cambiar irrevocablemente el país y el mundo.

Este fue sin duda el caso en un día que cumplió algunos de los objetivos fundamentales de la base de Trump, pero que también ayudó a explicar la caída en picado de los índices de aprobación presidencial, que tienen a los republicanos mirando con temor hacia las elecciones de mitad de mandato.

Todo comenzó cuando uno de los antiguos abogados personales del presidente, ahora juez del Tribunal de Apelaciones Emil Bove, tomó juramento a otro de los antiguos abogados personales del presidente, Todd Blanche, como secretario de Justicia.

Esto fue el colmo de Trump. Nueve años después de que el presidente le pidiera lealtad a James Comey —según contó el exdirector despedido del FBI— uno de sus más leales fue nombrado el lunes para un cargo confirmado por el Senado en la cúspide de la justicia estadounidense.

Blanche acompañó a Trump en algunos de sus momentos más difíciles, cuando este enfrentaba múltiples cargos penales y civiles antes de recuperar la Casa Blanca. Algunos subordinados de Trump, como la exsecretaria de Justicia Pam Bondi, flaquearon al intentar demostrar su lealtad. Pero Blanche ya ha demostrado fidelidad, razón por la cual sus críticos le temen y se preguntan si actuará como sucesor espiritual del abogado macartista de Trump, Roy Cohn.

Mientras Blanche era recibido con aplausos por el personal al regresar a su agencia, más hombres del presidente se reunieron junto al escritorio Resolute. Estaba a punto de actuar impulsado por una intuición que había albergado incluso desde antes de su empeño por convertir el Departamento de Justicia en su propio bufete de abogados.

Trump firmó entonces un decreto destinado a reducir el número de vacunas infantiles. Y profirió una nueva dosis de falsedades sin fundamento científico, afirmando sin razón que las vacunas causan autismo y que a los niños pequeños les habían inyectado dosis del tamaño de botellas de refresco. En un momento dado, sugirió que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola podría ser “bastante letal”, en un año en el que Estados Unidos ha registrado el mayor número de casos de sarampión en más de un cuarto de siglo. Era difícil no recordar sus erráticas ruedas de prensa sobre la pandemia de la COVID-19.

Pero el funcionario de salud pública más poderoso de Estados Unidos y escéptico de las vacunas, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., insistió: “Esto es lo que significa la ciencia de referencia”.

Trump confirmó haber hablado recientemente con el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pero negó un informe del Wall Street Journal que afirmaba que habían mantenido varias conversaciones. El presidente no ha dejado lugar a dudas de que quiere que Warsh baje los tipos de interés. “Si dependiera de él, sería diferente, pero tiene una junta directiva”, dijo Trump, generando dudas sobre la independencia del banco central.

El presidente también se pronunció sobre el triunfo de los candidatos progresistas y socialistas democráticos en las primarias demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato: “Tenemos yihadistas siendo elegidos por todas partes”.

El último comentario incendiario del presidente sobre los candidatos musulmanes parece presagiar una campaña electoral de otoño sumamente negativa. No especificó a quién se refería, pero su declaración se produjo una semana después de que Abdul El-Sayed ganara las primarias demócratas al Senado en Michigan.

Al referirse a Irán, el presidente demostró cómo el otrora complejo proceso de la política exterior de Estados Unidos se ha rendido ante los caprichos del comandante en jefe, quien declaró ganada una guerra que ya lleva seis meses. Además, afirmó que el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para la exportación de petróleo controlado de facto por Irán, está “abierto”. El Centro de Operaciones de Inteligencia Marítima de Windward informó el lunes que solo siete embarcaciones habían cruzado el estrecho en las 24 horas previas. Antes de la guerra, este estrecho solía registrar más de 100 barcos diarios.

Cada uno de estos ejemplos demuestra cómo Trump ha degradado las instituciones del Gobierno de Estados Unidos y las ha purgado de expertos, burócratas y funcionarios que no comparten su peculiar visión del mundo.

Muchos partidarios de Trump argumentan que está cumpliendo su promesa de desmantelar un aparato administrativo corrupto que durante mucho tiempo ha frustrado los planes de los presidentes conservadores. Otros promueven la idea de una presidencia todopoderosa y se adhieren a teorías legales que sostienen que todas las agencias gubernamentales deben someterse a la visión del jefe del Ejecutivo.

En cierto modo, el torbellino de negocios que reinaba el lunes en el Despacho Oval reflejaba el proceso de toma de decisiones profundamente centralizado que el futuro presidente había desarrollado durante años en la Organización Trump, donde él era la única autoridad. Sin embargo, los críticos de Trump ven su estilo intervencionista como el comportamiento de un aspirante a autoritario y argumentan que su estilo de liderazgo basado en la intuición es una receta para el desastre.

Es difícil argumentar que el enfoque de Trump esté funcionando para alguien fuera de su base de apoyo más leal, a pesar de su afirmación en una entrevista con Punchbowl News la semana pasada de que “mucha gente dice que soy uno de los mejores presidentes de la historia”.

En una reciente encuesta de CNN/SSRS, solo el 21 % de los estadounidenses afirmó que la acción militar de Trump en Irán había beneficiado a Estados Unidos. Muchos analistas creen que ha llevado a Estados Unidos a un punto muerto frente a una nación mucho más débil.

Su cruzada por dominar el Departamento de Justicia es una de las obsesiones personales —junto con su programa de construcción de monumentos— que ayudan a explicar por qué un récord del 73 % de los adultos estadounidenses dijeron en esa misma encuesta de CNN que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

Según una encuesta realizada por la organización sin fines de lucro KFF, dedicada a la política sanitaria, el 81 % de los adultos estadounidenses afirma confiar en que las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) son seguras para los niños. Sin embargo, un pequeño sector de la base de Trump lleva mucho tiempo apoyando el movimiento antivacunas.

Algunos de los miembros de las instituciones a quienes Trump desprecia advirtieron el lunes por la noche que su presidencia, cada vez más descontrolada, es peligrosa.

“Resulta sencillamente asombroso que esta administración siga respondiendo a los brotes de sarampión y al resurgimiento de otras enfermedades prevenibles mediante vacunación haciendo política con la vida de los niños”, declaró el Dr. Richard Besser, presidente y director ejecutivo de la Fundación Robert Wood Johnson y exdirector interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

David Axelrod, quien fue asesor de Barack Obama, declaró a Erin Burnett de CNN que las palabras de un presidente “pueden movilizar ejércitos y provocar el desplome de los mercados”. Pero también pueden “poner en peligro la salud de las personas, dado el enorme poder que tiene el presidente… Es realmente muy peligroso”.

Pero Trump está más allá de escuchar. Al explicar su política de vacunación, pareció tanto resumir su actitud hacia el poder sin límites como tentar al destino.

“No puede pasar nada malo con lo que estamos haciendo”, dijo. “No puede pasar nada malo”.

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