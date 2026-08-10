El terremoto en Colombia, en mapas y gráficos

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia el lunes, causando decenas de muertos y dañando gravemente…

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia el lunes, causando decenas de muertos y dañando gravemente miles de edificios en todo el país. El sismo fue el más fuerte con origen en el país desde al menos 1990, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento noroccidental de Chocó, a unos 240 kilómetros (149 millas) al oeste de Bogotá, y fue perceptible en la capital. Los temblores también se hicieron evidentes en la vecina Venezuela, que aún lidia con los impactos de una destructiva serie de sismos a principios de este verano.

CNN está siguiendo los acontecimientos en mapas y gráficos.

La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas, aunque ocasionalmente también suceden en el interior de los continentes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estos son los límites alrededor de Colombia:

Los datos históricos muestran que el número de sismos significativos —por lo general, los de magnitud 6,0 o superior— ha fluctuado en las últimas décadas.

Sismos como el del lunes en Colombia se miden en una escala de magnitud. Este, con su lectura de 7,4, se consideraría “de gran magnitud”, y se espera que cause daños.

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