El senador Bernie Moreno arremete contra reporteros cuando le preguntan por su exyerno, el representante Max Miller

El senador estadounidense Bernie Moreno no quiso hacer más comentarios sobre el representante Max Miller el lunes, y criticó a…

El senador estadounidense Bernie Moreno no quiso hacer más comentarios sobre el representante Max Miller el lunes, y criticó a los reporteros en el Capitolio por preguntarle sobre un asunto familiar personal.

Moreno emitió un comunicado público sobre Miller el domingo, diciendo que su exyerno “no debería servir” en el Congreso debido a las acusaciones de abuso que la hija de Moreno ha hecho contra el congresista republicano.

Cuando CNN le preguntó el lunes por qué había esperado para emitir tal declaración, Moreno respondió: “Sabes, espero que nunca tengas que pasar por una situación como esta y que no hagas ese tipo de maldita pregunta”.

Preguntado por otros reporteros sobre el apoyo del presidente de EE.UU. Donald Trump a la candidatura de reelección de Miller, el senador de Ohio criticó la atención mediática sobre lo que dijo que era una “situación familiar personal”.

“Es bastante grotesco, honestamente”, afirmó.

Trump dijo a los reporteros en la Oficina Oval el lunes que cree que Miller es “una muy buena persona” y que “va a dejar que las familias lo resuelvan”.

La hija de Moreno es la exesposa de Miller y acusó al legislador de Ohio de abuso doméstico. El comunicado de Moreno se produjo poco después de que Miller apareciera en una transmisión en vivo en la que negó las acusaciones de abuso y dijo que seguirá en la contienda.

“No me voy a retirar de esta contienda, y voy a ganar en noviembre”, afirmó Miller.

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