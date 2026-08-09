El representante republicano Max Miller, acusado de abuso, aseguró su lugar en la contienda por la reelección

El representante Max Miller seguirá en la contienda por la reelección, a pesar de las acusaciones de abuso que han…

El representante Max Miller seguirá en la contienda por la reelección, a pesar de las acusaciones de abuso que han sacudido su campaña y han hecho que cada vez más republicanos le pidan que se retire.

Miller, quien ha negado las acusaciones de abuso por parte de su exesposa, siempre sostuvo que permanecería en la contienda por el 7.º distrito de Ohio. Pero ahora que ha vencido el plazo para que los líderes del partido lo reemplacen en la boleta electoral, su posición en la lista ya está asegurada.

Miller habría tenido que retirarse antes del sábado por la noche. La fecha límite para que los líderes republicanos lo reemplacen en la boleta electoral es el 10 de agosto, pero se requieren dos días de aviso antes de que los líderes del partido celebren una reunión para elegir al candidato.

El portavoz de Miller dijo a CNN el domingo que su cliente seguirá en la contienda.

Las controversias que rodean a Miller, quien representa un distrito en el este de Ohio, amenazan con poner en peligro sus posibilidades de ganar lo que antes se consideraba un escaño seguro para el Partido Republicano, y podrían comprometer las posibilidades de los republicanos de mantener el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de término de este año.

CNN informó previamente que funcionarios del partido impulsaron una intensa campaña para que Miller se retirara de la contienda, creyendo que podría poner en peligro las posibilidades del Partido Republicano en el distrito, según una fuente familiarizada con el asunto. Aliados de Donald Trump también presionaron al presidente para que animara a Miller a abandonar su candidatura a la reelección, según informó CNN, en medio de las acusaciones de abuso y la presión del exsuegro de Miller, el senador Bernie Moreno.

Moreno se ha mostrado cada vez más crítico con el tema, y ha afirmado que su colega de Ohio “no debería servir” en el Congreso. Lo calificó como un “peligro” para su hija.

El senador republicano junior del estado, Jon Husted, le pidió por separado a Miller que abandonara su candidatura y renunciara a su escaño en el Congreso.

En una entrevista concedida a CNN la semana pasada, Miller dijo que había hablado con Trump sobre su postura en la contienda electoral.

Según Miller, Trump le dijo que la contienda sería “difícil” y pareció expresar dudas sobre sus posibilidades de ganar.

Pero Miller se mantuvo desafiante en la entrevista, afirmando que continuaría en la contienda y limpiaría su nombre.

Emily Moreno acusó a Miller de abusar tanto de ella como de su hija durante su matrimonio, que terminó el año pasado. El divorcio de la pareja y la disputa por la custodia de la menor se han vuelto cada vez más públicos en las últimas semanas, especialmente a raíz de una agresiva transmisión en vivo de Miller la semana pasada en la que intentó defenderse de las acusaciones de su exesposa.

Tras la retransmisión en directo, Miller publicó en las redes sociales un enlace a un archivo que contenía cientos de mensajes, fotos y videos intercambiados entre él y Moreno, que, según él, lo exonerarían de las acusaciones de maltrato a su esposa e hija.

Sin embargo, la divulgación de esa información generó su propia controversia después de que un abogado de Miller admitiera que los archivos contenían, sin querer, detalles delicados sobre la familia de Miller.

Miller se enfrentará al demócrata Brian Poindexter, un trabajador siderúrgico, el 3 de noviembre.

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