El Reino Unido autoriza la fusión entre Paramount y Warner Bros, valuada en US$ 110.000 millones

El Gobierno británico autorizó la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valuada en US$ 110.000 millones,…

El Gobierno británico autorizó la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valuada en US$ 110.000 millones, tras recibir garantías en respuesta a su preocupación por el posible impacto del acuerdo en la diversidad de los medios de comunicación.

El jueves, el organismo regulador de la competencia del Reino Unido anunció que había decidido no investigar más a fondo el acuerdo, semanas después de que la ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, declarara que estaba considerando intervenir.

“Hemos autorizado esta operación, ya que no plantea problemas de competencia en el Reino Unido. Las pruebas demuestran que, tras la fusión, Paramount seguirá enfrentándose a una competencia suficiente en los diversos ámbitos en los que opera”, declaró la Autoridad de Competencia y Mercados en un comunicado.

El Departamento de Cultura del Reino Unido informó que Paramount había ofrecido diversas garantías, entre ellas mantener “las identidades editoriales diferenciadas de los servicios clave y la independencia editorial de los informativos”. La compañía se ha ofrecido a hacer que dichas garantías sean legalmente vinculantes, según indicó el departamento en un comunicado.

Esto se produce tras la decisión de la Unión Europea, tomada el mes pasado, de aprobar la alianza entre Paramount y WBD condicionada a que Paramount abandone una empresa conjunta con Universal Pictures en la región, además de otros compromisos.

Inicialmente, Paramount había previsto que la fusión se hiciera efectiva para finales de septiembre, pero posteriormente acordó retrasar la operación después de que una coalición de fiscales generales de estados de EE.UU. y el sindicato Writers Guild of America presentaran demandas para intentar bloquearla. Actualmente, el juicio está programado para marzo de 2027.

El retraso resultará costoso. Según el acuerdo de fusión, Paramount debe abonar a los accionistas de WBD aproximadamente US$ 7 millones por cada día transcurrido tras el 30 de septiembre sin que se haya cerrado la operación. Fijar el juicio en marzo implica que Paramount deberá pagar bastante más de US$ 1.000 millones en concepto de las llamadas “comisiones por demora” antes incluso de que el juez emita un fallo.

En un comunicado emitido el jueves, Paramount afirmó que las decisiones del Reino Unido y de la UE “demuestran aún más lo desacertadas y arbitrarias que son las definiciones de mercado en las que se basaron los fiscales generales de los estados de EE.UU. para su demanda antimonopolio en California”.

“La unión de Paramount y WBD ampliará las opciones para los consumidores… (y creará una empresa de medios) capaz de competir con las compañías tecnológicas que han pasado a dominar el sector”, señaló la empresa en el comunicado.

The-CNN-Wire

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