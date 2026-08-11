El líder supremo de Irán asciende a veteranos militares dispuestos a enfrentarse a Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha jactado de que su guerra en Irán ha llevado a un liderazgo…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha jactado de que su guerra en Irán ha llevado a un liderazgo en Teherán “muy racional”, “muy diferente” y “mucho más razonable”. Pero el ascenso de seis ultraconservadores a los principales cargos de seguridad esta semana sugiere que el nuevo mando de la República Islámica podría no ser ni moderado ni proclive a comprometerse.

Los hombres que ahora ascienden en el aparato de seguridad han pasado sus carreras confrontando a enemigos en el extranjero y reprimiendo la disidencia en casa.

El anuncio de los nombramientos de alto nivel, supuestamente realizado por el líder supremo Mojtaba Jamenei el lunes, siguió al nombramiento de un nuevo jefe de seguridad nacional, Mohsen Rezaie, un día antes.

Los expertos dicen que los cambios marcan un giro de enfoque en comparación con el tono más cauto bajo el padre de Mojtaba, Ali Jamenei, quien fue líder supremo hasta que murió por los ataques de Israel al inicio de la guerra.

Es a la vez más agresivo frente a enemigos externos y más vigilante ante la disidencia interna.

Hay dos prioridades paralelas, dice Hamidreza Azizi, del Instituto Clingendael, un centro de estudios en los Países Bajos: preparar al Estado para un entorno externo más confrontacional y seguir securitizando el ámbito interno.

“El énfasis en operaciones ofensivas, un mando unificado y una toma de decisiones más rápida sugiere que el liderazgo quiere pasar del enfoque tradicionalmente más cauto de Ali Jamenei respecto a la disuasión hacia lo que podría describirse como disuasión ofensiva”, comentó Azizi a CNN.

La mayoría de los designados tiene antecedentes en inteligencia, según Saeid Golkar, profesor asociado de ciencia política en la Universidad de Tennessee en Chattanooga.

“La imagen que estamos viendo es la República Islámica moviéndose hacia un régimen burocrático dominado por la seguridad”, dijo a CNN.

La reorganización refuerza las “posiciones maximalistas y de línea dura actuales” del régimen, según el Institute for the Study of War, un centro de estudios con sede en Washington, “incluido el control iraní absoluto del estrecho de Ormuz, la retirada de los soldados de EE.UU. de la región y el desarrollo del programa nuclear de Irán”.

Rezaie lleva mucho tiempo pidiendo resistencia contra Estados Unidos, al tiempo que reconoce un lugar para la negociación.

En marzo advirtió que “si Estados Unidos ataca la infraestructura eléctrica de Irán, esta vez la ecuación no será ‘ojo por ojo’; más bien, será una cabeza, manos y pies por un ojo”.

Y el mes pasado afirmó: “Estados Unidos ha quedado atrapado, ha caído en la trampa de Irán, pero no lo dejaremos ir”.

Rezaie pertenece a una facción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que cree que “la única forma de obtener concesiones de EE.UU. es la continuación de la lucha, ejercer presión sobre EE.UU. y una dosis constante de dolor sobre Donald Trump”, afirmó Sina Azodi, profesor asistente de política del Medio Oriente en la Universidad George Washington.

Su ascenso se inserta en la estrategia general de Irán de prolongar el conflicto con EE.UU. y asegurar que los aliados de Trump sufran una derrota en las elecciones de medio término, dijo Azodi a CNN.

“El liderazgo actual en Teherán asume muchos más riesgos”, según Vali Nasr, autor de “La gran estrategia de Irán”.

Ese liderazgo cree que la respuesta “débil” de Irán a la muerte por parte de EE.UU. en 2020 de Qasem Soleimani, el jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, fue una de las razones por las que Trump intensificó la presión en su segundo mandato, según Nasr.

Soleimani fue atacado por un misil de EE.UU. en Bagdad al final del primer mandato de Trump. Irán no tomó represalias directas, pese a una retórica furiosa.

Este nuevo grupo de líderes está más dispuesto a usar “directamente las propias capacidades militares de Irán y desafiar a los adversarios sin el mismo nivel de contención”, dice el analista israelí y observador de Irán Danny Citrinowicz.

“Este giro debería ser especialmente preocupante en lo que respecta al tema nuclear. Un número significativo de voces dentro de Irán cree que la estrategia de Ali Jamenei de mantener un ‘limbo’ estratégico —evitando tanto la escalada como la resolución—, en última instancia debilitó a Irán más de lo que lo protegió”, publicó Citrinowicz en X.

Uno de los nuevos nombramientos devuelve a una figura veterana de inteligencia como jefe de la milicia de voluntarios Basij, que está bajo el control de la Guardia y estuvo fuertemente involucrada en la brutal represión de las protestas en enero.

Hossein Taeb —un aliado cercano de Mojtaba Jamenei— “fue una figura particularmente controvertida y divisiva durante su mandato como jefe de Inteligencia del CGRI, estrechamente asociado con la represión de la disidencia por parte del aparato de seguridad de línea dura”, escribió en X Sina Toossi, investigador principal del Center for International Policy.

Estados Unidos sancionó a Taeb en 2010 por su participación en la represión de las protestas del año anterior tras una elección presidencial que se cree ampliamente que fue amañada.

Su nuevo mandato “pide fortalecer la ‘red de inteligencia pública’ del Basij, aprovechar las tecnologías modernas y ampliar la organización barrial” de la milicia, afirmó Toossi.

Esto equivale a “un intento de hacer que la inteligencia y la seguridad interna sean mucho más granulares: impulsar la recopilación, la detección y la alerta temprana más profundamente en los barrios, las redes sociales locales y las mezquitas”, según Babak Vahdad, un investigador independiente.

Eso es significativo “después de una guerra en la que la penetración, las redes encubiertas, el sabotaje y los fallos de inteligencia se convirtieron en una de las vulnerabilidades más serias de la República Islámica”, añadió.

En parte, los nombramientos podrían ser un esfuerzo de Jamenei —a quien no se le ha visto ni escuchado directamente desde que fue elegido líder supremo en marzo— “para instalar aliados en puestos influyentes en caso de que las crecientes presiones económicas provoquen otro levantamiento público”, según Golkar.

Dada su prolongada ausencia de la vida pública, los analistas no están seguros de si Jamenei es efectivamente el arquitecto del nuevo esquema.

Pero la combinación de Taeb, Rezaei, Ahmad Vahidi —ahora comandante del CGRI— y otros veteranos de seguridad “indica un liderazgo que depende cada vez más de figuras experimentadas de inteligencia y militares para consolidar el sistema después de la guerra”, dijo Azizi a CNN.

“No es una ruptura completa con el enfoque de Ali Jamenei, pero sí representa una versión más dura y más explícitamente confrontacional de este”.

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