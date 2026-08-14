El hijo de AMLO anunció en una carta que EE.UU. le canceló la visa y consideró la medida un acto “propagandístico”

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), dijo que el Gobierno de Estados…

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), dijo que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa.

En un carta dirigida al presidente Donald Trump y publicada en sus redes sociales, López Beltrán sostuvo que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.

CNN consultó al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional sobre esta medida y está a la espera de una respuesta.

López Beltrán calificó la medida como de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano” y consideró que es una forma de presión contra quienes “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”, escribió López Beltrán en el mensaje dirigido a Trump.

La carta tiene tres carillas y varios cuestionamientos dirigidos al presidente de Estados Unidos. “¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?”, dijo en el texto. Se refería así a la reciente reaparición pública de su padre, AMLO, quien en junio difundió una carta de respaldo al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En la misiva, el expresidente mexicano cuestionó el cambio de actitud de Trump, en especial en la relación con México, en este su segundo mandato. “Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté”, decía López Obrador y agregaba: “Me intriga y me pregunto: ¿Por qué cambió tanto, en pocos años, el presidente Trump?”.

Por su parte, López Beltrán dijo que espera “que las cosas cambien y existan circunstancias favorables” como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. Y concluyó la carta pidiendo una respuesta de Trump “porque la hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política y menos cuando se trata de la relación entre pueblos amigos y naciones con decoro”.

The-CNN-Wire

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