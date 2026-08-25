El director de la CIA realiza una visita no anunciada a Moscú para reunirse con funcionarios rusos, según una fuente

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú durante la noche para reunirse con funcionarios rusos, informó a…

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú durante la noche para reunirse con funcionarios rusos, informó a CNN un funcionario estadounidense al tanto de la visita.

El funcionario se negó a revelar el contenido de las reuniones o los temas que se abordarían.

La CIA declinó hacer comentarios.

Esta visita es el primer viaje conocido de Ratcliffe al país en su calidad de director de la CIA bajo la presidencia de Donald Trump, y se produce en momentos en que las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania se encuentran estancadas.

También tiene lugar un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara la “Operación Marginado Económico”, una nueva estrategia diseñada para aislar a Irán del resto del mundo mediante sanciones a los países y entidades que continúen haciendo negocios con Teherán. Rusia es un socio comercial estratégico de Irán.

A primera hora del martes, un avión de transporte militar —un Boeing C-17 Globemaster III estadounidense— aterrizó en el Aeropuerto Internacional Vnúkovo de Moscú, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24. Al parecer, el vuelo había despegado inicialmente de la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

CBS News fue el primer medio en informar sobre la presencia de Ratcliffe en Rusia.

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