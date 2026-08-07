El desplante de Trump ante las preocupaciones del Partido Republicano por las elecciones intermedias

El presidente Donald Trump acaba de hacer algunos de sus comentarios más despreocupados hasta la fecha sobre la posibilidad de…

El presidente Donald Trump acaba de hacer algunos de sus comentarios más despreocupados hasta la fecha sobre la posibilidad de que su partido retenga el poder en noviembre.

En una entrevista publicada este viernes, Trump negó que le fuera indiferente la suerte del Partido Republicano en las elecciones intermedias. Sin embargo, no disipó realmente la idea de que no le interesa demasiado jugar en equipo ni hacer lo que su partido necesita.

En la entrevista con Punchbowl News, grabada el jueves, Jake Sherman le preguntó a Trump sobre la narrativa de que realmente no le importan el Congreso y mantener las mayorías republicanas en 2026.

“No es cierto”, dijo Trump, y añadió: “Vamos a luchar con fuerza” y “es muy importante para el país que ganemos”.

Pero luego dijo muchas otras cosas.

El presidente insinuó que les hace un favor a los republicanos, tanto al destinar potencialmente parte de sus fondos de campaña a ellos —”podría gastarlos en prácticamente cualquier cosa que quisiera”, dijo Trump— como al dedicar tiempo para, ocasionalmente, llevar su mensaje de gira.

“No tenía que estar fuera en Nevada ayer, no tenía que estar en Los Ángeles ayer dando discursos”, dijo Trump. “No tenía que estar apoyando a toda la gente. Tengo una agenda ocupada”.

Trump agregó que recientemente le dijo a alguien que ya había ganado su propia campaña, así que “no estoy haciendo campaña”.

Luego vino el comentario que realmente debería hacer que los republicanos se jalen el cabello: que sus problemas son culpa de ellos mismos, no suya.

“La pregunta es: ¿votará la gente? Porque muchos de ellos están muy enfadados con los republicanos, para ser sincero”, dijo Trump, y añadió: “Están enfadados con los republicanos, pero no conmigo”.

Esto, por decirlo suavemente, no es cierto.

Trump tiene niveles de impopularidad históricos; hasta dos tercios de los estadounidenses desaprueban su gestión. Son cifras que, en este punto de una presidencia, solo habíamos visto anteriormente con Richard Nixon y George W. Bush.

Encuestas recientes dejan claro que el desencanto con Trump se cierne de forma importante sobre las elecciones de mitad de periodo. Quizás el dato reciente más revelador: una encuesta del Pew Research Center mostró que el 81 % de los demócratas y de los independientes con inclinación demócrata dijo que su voto en las elecciones de mitad de mandato sería un voto en contra de Trump, pero solo el 44 % de los republicanos y de los independientes con inclinación republicana dijo que el suyo sería un voto a favor de Trump.

Y aunque el presidente hubiera querido decir simplemente que su base electoral está enfadada con los republicanos y no con él, esa afirmación tampoco es exacta. Las encuestas recientes, incluidas las de la CNN, muestran un descontento generalizado entre los republicanos y los independientes con inclinación republicana respecto a muchas de las acciones de Trump; a menudo, los porcentajes de insatisfacción alcanzan el 30 %, 40 %, 50 % o más.

Y ese es el otro punto clave aquí. Incluso cuando cosas como los aranceles, la guerra con Irán y los esfuerzos de Trump por poner su nombre en cosas y renovar Washington, obtienen resultados muy malos en las encuestas, no ha mostrado ningún interés en dar marcha atrás para ayudar políticamente a su partido.

De hecho, recientemente Trump ha decidido insistir en temas que generan una enorme división dentro de su propio partido, como su empeño en eliminar el filibusterismo parlamentario y en impulsar la “Ley SAVE America”, una iniciativa que no parece tener ninguna posibilidad de ser aprobada.

Mientras tanto, mantiene comentarios superficiales que sugieren que la campaña de 2026 le importa poco.

Ya en mayo, cuando se le preguntó si las preocupaciones económicas de los estadounidenses motivaban su esfuerzo por lograr un acuerdo de paz con Irán, declaró: “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo”.

Una semana después, añadió: “No tengo prisa. Nunca piensas: ‘Oh, las elecciones intermedias… tengo prisa’. No tengo prisa”.

Y otra semana más tarde: “No me importan las elecciones intermedias”.

En una entrevista concedida a Fox News a principios de esta semana, Trump también sugirió que su objetivo era, en realidad, ganar la guerra con Irán en lugar de limitarse a terminarla, a pesar de que, en este momento, la victoria parece una posibilidad extremadamente remota. Cuando el presentador Trace Gallagher le preguntó a Trump cuándo podría decidir abandonar la partida y dejar de intentar negociar (dada la falta de fiabilidad de los iraníes en este aspecto), el presidente sugirió que ese momento no llegaría pronto.

“Tengo mucho tiempo”, dijo Trump. “Ya sabes, la gente habla de las elecciones de mitad de periodo. Para las elecciones intermedias, quieren ver victorias”.

Sin embargo, el Partido Republicano no dispone de mucho tiempo en el plano político. Los elevados precios de la gasolina derivados de la prolongada guerra resultaron ser la guinda en mal estado de un helado muy poco apetecible para los votantes.

Este tipo de comentarios de Trump tienen cierto sentido estratégico. Si se quiere que Irán haga concesiones, no conviene dejar entrever que se tiene prisa por salir del conflicto debido a las elecciones intermedias; eso perjudica la capacidad de presión.

Pero los republicanos quizá quieran empezar a preguntarse si Trump, en el fondo de su corazón, lo dice en serio, y que no le importa lo que la guerra con Irán pueda costarle a su partido en noviembre.

Además, los republicanos deben de estar furiosos de que él sugiera que son ellos —y no la guerra ni el resto de sus acciones impopulares— quienes ponen en peligro sus mayorías.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.