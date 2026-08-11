El asesinato de una joven madre estuvo sin resolverse durante casi 40 años. Entonces una llamada cambió el caso

El asesinato de Melissa “Missy” Taylor Ellison permaneció como un misterio durante décadas después de que fuera hallada muerta en…

El asesinato de Melissa “Missy” Taylor Ellison permaneció como un misterio durante décadas después de que fuera hallada muerta en su habitación y su hija de 13 meses quedara llorando en la sala.

Durante años, Casie Ellison dijo que sentía que tenía que hacerse pequeña y enterrar sus sentimientos sobre la muerte de su madre.

Unos 25 años después del asesinato de su madre, esas emociones salieron a la superficie cuando Casie se dio cuenta de que su propia hija tenía ahora la misma edad que ella cuando murió su madre.

“Solo hizo falta que entendiera que esta es una pequeña Casie”, dijo. “Me estaba viendo a mí misma”.

El 8 de julio, más de 38 años después del asesinato de su madre en Jacksonville, Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Clay recibió una llamada de un hombre que quería aportar información sobre un caso sin resolver.

Gary Glowacz, un hombre de 70 años de Middleburg, Florida, le dijo a un sargento del condado de Clay que quería “aclarar las cosas” sobre la muerte de Melissa Ellison, de 20 años, y afirmó que la había golpeado con un tronco mientras buscaba dinero durante un robo en una vivienda, según el informe de arresto.

Glowacz les dijo a detectives de la Unidad de Casos sin Resolver de la Oficina del Sheriff de Jacksonville que en marzo encontró un artículo que detallaba el caso de Melissa Ellison y se dio cuenta de que era responsable de su muerte, según el informe de arresto.

Glowacz fue acusado de asesinato en segundo grado y robo en una vivienda con un arma y con agresión física o amenaza de agresión, según los documentos de acusación. Su abogado y el fiscal de distrito declinaron hacer comentarios.

Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Duval, y su próxima comparecencia ante un tribunal está prevista para este jueves.

No se realizaron arrestos durante la investigación inicial en relación con el asesinato de Melissa Ellison, según el informe de arresto.

El 28 de diciembre de 1987, Melissa Ellison, conocida como Missy Taylor entre sus familiares y amigos, fue hallada muerta en su habitación por las dos personas con las que vivía, según el informe de arresto.

La oficina del médico forense determinó en ese momento que se trató de un homicidio y que la causa de muerte fue un traumatismo en la cabeza provocado por un objeto contundente, según el informe de arresto.

Glowacz les dijo a los detectives que buscaba dinero u objetos que pudiera vender para comprar drogas, según el informe de arresto, que detalla la entrevista que mantuvieron con él. Glowacz vivía a solo unos 800 metros de la casa donde residía Melissa Ellison, según bases de datos de las autoridades. Fue arrestado bajo sospecha de otro robo en una vivienda el mismo día en que ella fue hallada muerta, según el informe de arresto.

Glowacz, que tenía 31 años en ese momento, entró a la vivienda por una ventana y se dirigió a la habitación de Melissa Ellison, donde la encontró acostada en la cama con su hija Casie, según el informe de arresto. Con un tronco que encontró en la casa, la golpeó una vez en la cabeza, cerca del cuello, según les dijo a los detectives. Luego cargó a Casie, la dejó en el sofá de la sala y regresó a la habitación para buscar dinero debajo del colchón.

En el informe de arresto, los detectives señalaron que Glowacz relató detalles de la escena del crimen que no se habían hecho públicos y que tampoco estaban incluidos en el artículo que vio a principios de este año.

Cuando le preguntaron por qué confesaba el asesinato décadas después, dijo que no sabía que la víctima había muerto hasta que vio el artículo sobre el caso.

Casie Ellison dijo que fue la primera persona a la que llamaron los detectives esa noche después de arrestar a Glowacz.

“Se sintió exactamente como esperaba que se sintiera cada vez que imaginaba que eso podía ser posible”, dijo Casie Ellison.

Las tías de Casie Ellison, Glenda Blandford y Sissy Bennett, que tenían 17 y 15 años, respectivamente, cuando murió su hermana, fueron las siguientes dos personas a las que llamaron.

“Lo sabía en mi corazón, lo sabía en el fondo de mi mente: esto es. Algo pasó”, dijo Bennett sobre el momento en que recibió la llamada.

Blandford y Bennett recuerdan el dolor que atravesó su familia tras la muerte de su hermana. Durante años, sus padres seguían cualquier pista que encontraban y la llevaban a la Oficina del Sheriff de Jacksonville para que la investigara, pero sin resultados, dijeron.

“Llevé a mi madre muchísimas veces a la oficina del sheriff. Vi todo lo que atravesó y tuve que ser la fuerte porque… tenía que estar ahí para ella mientras mi papá seguía trabajando”, dijo Blandford. “Y vi cada decepción, vi cada pizca de esperanza”.

En 2019, su madre, Catherine Taylor, murió sin saber qué había ocurrido la noche en que asesinaron a su hija Melissa.

Un año antes, una amiga de Bennett presentó el caso de Melissa Ellison a Project: Cold Case, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a las familias de víctimas de homicidios sin resolver. La organización creó una página sobre su historia con toda la información que la familia había recopilado a lo largo de los años.

En enero de 2026, seis meses antes de que Glowacz confesara el asesinato, Project: Cold Case y la familia de Ellison participaron en una conferencia de prensa junto con First Coast Crime Stoppers.

“Alguien sabe exactamente qué pasó esa noche. Alguien recuerda un detalle del que nunca se ha hablado”, dijo Casie Ellison en la conferencia de prensa de enero. “Alguien ha vivido con este conocimiento durante casi cuatro décadas. Y alguien que está escuchando esto ahora mismo sabe que esto se refiere a él”.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville atribuyó a la conferencia de prensa de enero parte del avance de la investigación y agregó en julio que cierta información que surgió a raíz de ella influyó en el reciente arresto.

“Aunque su arresto no puede llenar el enorme vacío que quedó en los corazones de los seres queridos de Melissa Ellison, espero que sea un paso más en el proceso de sanación”, dijo en julio el sheriff T.K. Waters.

Después de casi 40 años sin respuestas, podría parecer que este arresto les quitaría un peso de encima a los familiares, pero Blandford, Bennett y Casie Ellison dicen que todavía no sienten alivio.

Tanto Blandford como Bennett dijeron que no pasa un solo día sin que piensen en su hermana. Cuando Blandford se mudó a la playa hace cinco años, pensó en Missy, a quien le encantaba la playa. Bennett mantiene vivo su recuerdo en el Jeep Wrangler morado al que llamó “Reign” y que compró por la canción favorita de Missy, “Purple Rain”, de Prince. Missy también sigue presente a través de Casie Ellison, que ahora tiene tres hijos.

El camino de la familia hacia la sanación continúa mientras intentan procesar los nuevos sentimientos que han surgido con los acontecimientos recientes. Para Casie Ellison, este caso ha marcado toda su vida.

“Para mí no hubo un ‘antes del incidente’”, dijo Casie Ellison.

Para la familia, la pérdida ha ido más allá de la muerte de Missy. Otros tres familiares murieron después de ella.

“No sé si alguna vez se hará justicia oficialmente”, dijo Casie Ellison. “Ha habido tantas pérdidas solo por el dolor y por no tener respuestas durante un proceso que ha sido tan largo. Creo que quizá, si esto hubiera ocurrido antes, especialmente cuando mi abuela estaba viva, y ella hubiera podido ver algún tipo de cierre en vida, mi respuesta podría ser diferente”.

Antes de enterarse del arresto de Glowacz, la familia estaba planeando una reunión en memoria de Missy con todos sus seres queridos. Blandford dice que la reunión sigue en pie, pero ahora con una oración renovada.

“Seguimos rezando para que se haga justicia”, dijo Blandford. “Rezamos y le rogamos a Dios que arroje mucha luz sobre este caso y guíe a todos los detectives… y que en este caso se haga la justicia que corresponde, porque en este momento lo que tenemos es un arresto, no justicia”.

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