Dos personas han muerto a causa del sarampión en Pensilvania

Dos personas murieron a causa del sarampión en Pensilvania, informó el martes el Departamento de Salud del estado. Ninguna de…

Dos personas murieron a causa del sarampión en Pensilvania, informó el martes el Departamento de Salud del estado. Ninguna de las dos estaba vacunada.

Estas son las primeras muertes por sarampión registradas en Estados Unidos en 2026 y las primeras en Pensilvania en 35 años.

“Expreso mis más sinceras condolencias a los seres queridos que afrontan esta pérdida inimaginable”, declaró la secretaria de Salud, la Dra. Debra Bogen.

“Como médica, quiero asegurarme de que la gente comprenda que la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) es segura y ofrece la mejor protección que tenemos contra el sarampión”, agregó.

Ambas personas fallecidas residían en el condado de Lancaster. Las autoridades sanitarias de Pensilvania indicaron que no divulgarán más detalles sobre ellas.

Hasta la fecha en 2026, Pensilvania ha confirmado 393 casos de sarampión en 28 condados.

Este virus altamente contagioso ha continuado su histórico resurgimiento en Estados Unidos en 2026, el segundo año consecutivo con cifras récord. El país ha registrado más de 2.700 casos en lo que va de año —una cifra superior a la de cualquier otro año desde 1991—, superando así un sombrío hito que ya se había rebasado el año pasado.

Aunque la enfermedad se declaró eliminada en Estados Unidos en el año 2000, en el último año y medio se han registrado más casos que en los 25 años anteriores combinados. Ahora los expertos prevén que Estados Unidos pierda su estatus de eliminación, es decir, el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud de que el sarampión ya no se transmite de forma regular dentro del país.

Los primeros síntomas del sarampión incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos, según las autoridades sanitarias de Pensilvania. La erupción característica del sarampión aparece unos días después, comenzando en la cabeza y extendiéndose hacia abajo. Los síntomas pueden manifestarse entre siete y 21 días después de la exposición.

El sarampión puede propagarse cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, y el virus permanece infeccioso en el aire y en las superficies hasta dos horas después de que la persona infectada abandona el lugar.

El sarampión puede causar problemas de salud graves a corto y largo plazo, como neumonía e inflamación cerebral. Las muertes relacionadas con el sarampión son poco frecuentes, pero ocurren en una proporción de 1 a 3 pacientes por cada 1.000 casos.

Dos dosis de la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple vírica o MMR) tienen una eficacia del 97 % contra el sarampión. Las autoridades sanitarias de Pensilvania recomiendan administrar dosis tempranas o de recuperación de la vacuna MMR a personas a partir de los 6 meses de edad que no estén totalmente protegidas.

“Estas muertes son totalmente prevenibles”, afirmó el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas y médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia.

El año pasado, Estados Unidos registró sus primeras muertes por sarampión en décadas, incluidas las de dos niños no vacunados en Texas.

The-CNN-Wire

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