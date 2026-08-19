Director de la DEA dice que el secretario de Seguridad de México es un “socio de confianza y buen amigo” de EE.UU.

La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos parece seguir avanzando pese a las tensiones entre ambos…

La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos parece seguir avanzando pese a las tensiones entre ambos países, luego de que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, dijera el martes que el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, era un “socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

Cole hizo el comentario durante la 40° Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada en Buenos Aires y organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad de Argentina.

Ante responsables de seguridad de más de 100 países, Cole destacó la trayectoria de Harfuch y su experiencia en el combate al crimen organizado. También recordó que el funcionario sobrevivió a un atentado en 2020, en el que murieron dos integrantes de su equipo de seguridad.

“El secretario Harfuch entiende las amenazas globales que enfrentamos juntos contra las organizaciones criminales transnacionales, las drogas letales y el impacto de la violencia y las instituciones corruptas”, dijo Cole.

El director de la DEA destacó la importancia de compartir inteligencia, atacar a los líderes de las organizaciones criminales e interrumpir sus cadenas de suministro.

“Omar, secretario Harfuch, amigo, gracias por tu liderazgo, tu amistad y colaboración”, dijo Cole al finalizar su presentación.

Harfuch respondió agradeciendo la cooperación con la DEA y destacó que el intercambio de información se ha acelerado desde la llegada de Cole.

“Desde su llegada la información ha fluido muchísimo más rápido”, dijo el secretario de Seguridad de México. Además, explicó que ambos gobiernos han podido intercambiar información de manera informal para acelerar algunas operaciones. “Perdón el término, pero saltarnos los protocolos que a veces nos toman mucho tiempo”, agregó. Para Harfuch, esa dinámica “se traduce en confianza”.

Las declaraciones de ambos funcionarios se producen en medio de tensiones recurrentes en la relación entre México y Estados Unidos. El roce más reciente ocurrió luego de que la semana pasada uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador dijera que le revocaron la visa estadounidense. Una decisión que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó y calificó como una medida con “sentido político”.

La Embajada de Estados Unidos respondió en su cuenta de X con un mensaje acompañado de un video del secreatario de Estado, Marco Rubio —publicado en febrero pasado—: “Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho”.

Harfuch estuvo cerca de no acudir a la conferencia de Buenos Aires. La propia Sheinbaum dijo días atrás que inicialmente México había decidido no participar. “Al principio habíamos dicho que no, porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, dijo la presidenta durante su conferencia de prensa diaria.

Sin embargo,el secretario mexicano terminó asistiendo y destacó que la coordinación con la agencia estadounidense se ha incrementado “de forma significativa”, con un “intercambio de información rápido y en tiempo real”.

La cooperación entre ambos gobiernos en materia de seguridad ha continuado en diversos frentes. Apenas este domingo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó que ambos países firmaron una declaración de intención para que la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) pueda comprar drones y sistemas antidrones estadounidenses para combatir a los grupos del narcotráfico.

Johnson también dio a conocer que México entregó a Estados Unidos a tres personas sospechosas de distintos delitos, entre ellas un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. “Nuestra cooperación, impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: serán capturados y rendirán cuentas”, señaló.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, México ha entregado a Estados Unidos a alrededor de 100 presuntos delincuentes, incluidos algunos líderes de organizaciones de narcotráfico.

Sin embargo, la relación bilateral también enfrenta otros puntos de fricción, como la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y las acusaciones de Washington contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En tanto, Sheinbaum destacó este miércoles la participación de Harfuch en Buenos Aires y dijo que permitió mostrar la estrategia de seguridad de México y su relación con Estados Unidos, al tiempo que insistió en que la cooperación debe basarse en el respeto a la soberanía.

“Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué es lo que estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía y los resultados. Y por lo que me informó, le fue muy bien en la presentación”, dijo durante su conferencia de prensa diaria.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.