Detienen a una mujer tras el apuñalamiento de cuatro personas en Covent Garden, Londres, según la Policía

Una mujer ha sido detenida después de que cuatro personas fueran apuñaladas en la famosa zona de Covent Garden, en…

Una mujer ha sido detenida después de que cuatro personas fueran apuñaladas en la famosa zona de Covent Garden, en Londres, informó la Policía local.

Cuatro hombres fueron trasladados al hospital tras el incidente ocurrido este miércoles por la tarde en Endell Street, Londres, según la Policía Metropolitana de la ciudad.

“Una mujer de 47 años fue detenida bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión. Fue puesta bajo custodia policial, donde permanece”, indicó la Policía en un comunicado.

La Policía añadió que, según las investigaciones preliminares, se sospecha que el suceso está relacionado con problemas de salud mental.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres declaró a CNN que recibieron una llamada alertando sobre un apuñalamiento a las 12:29 p.m., hora local.

“Enviamos un equipo de ambulancia, un paramédico en un vehículo de respuesta rápida y un oficial de respuesta a incidentes. También movilizamos la ambulancia aérea de Londres”, señaló el portavoz.

El portavoz agregó que cuatro pacientes fueron atendidos en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados por carretera a un centro especializado en traumatismos graves, con carácter prioritario.

Esta es una noticia en desarrollo que se irá actualizando.

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