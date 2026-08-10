Después de tres décadas, un juicio por asesinato vuelve a poner el foco en el legado de Tupac Shakur

Unas 10.000 personas presenciaban el evento en el estadio. Entre ellas estaba Tupac Shakur, el rapero que a sus 25…

Unas 10.000 personas presenciaban el evento en el estadio. Entre ellas estaba Tupac Shakur, el rapero que a sus 25 años ya se había convertido en un icono del hip-hop.

Lejos del cuadrilátero, aquel 7 de septiembre de 1996, una rivalidad entre ambas costas que se había gestado durante años en la industria musical estaba a punto de alcanzar su trágico clímax. Horas después de que un gancho de izquierda de Tyson enviara a Seldon de bruces a la lona, ​​Shakur recibió cuatro disparos mientras viajaba en su vehículo, en un ataque perpetrado desde otro coche en marcha, muy cerca del Strip de Las Vegas. El pulmón derecho de Tupac quedó destrozado. Tras seis días conectado a soporte vital, se certificó su muerte.

El combate de boxeo se resolvió en 109 segundos. Han tenido que pasar 30 años para que alguien fuera juzgado por el asesinato de Shakur.

Hoy comienza la selección del jurado para el caso de Duane Keith Davis —conocido como Keffe D—, quien fue acusado formalmente en 2023 de un cargo de homicidio con arma letal en relación con la muerte de Tupac Shakur. Davis, de 63 años, se ha declarado inocente. La fiscalía no sostiene que él efectuara los disparos mortales, sino que afirman que Davis orquestó el homicidio en represalia por una agresión sufrida por su sobrino poco después de la pelea de Tyson.

La muerte de Shakur —y el asesinato, cometido de forma similar desde un vehículo en marcha, de su rival Christopher Wallace (más conocido como Biggie Smalls o Notorious B.I.G.) menos de un año después— puso de relieve la creciente y tensa rivalidad entre el rap de la Costa Este y el de la Costa Oeste, planteando la duda de si las disputas artísticas se estaban transformando en violentos enfrentamientos en la vida real. Ahora, el caso de Keffe D deja al descubierto hasta qué punto la cultura de las pandillas se había arraigado en la adopción, por parte de la industria, del estilo de vida gangsta; un estilo encarnado en un artista cuya obra, al mismo tiempo que lamentaba la violencia que truncaba tantas vidas de jóvenes negros, también la glorificaba.

“Él canalizaba su trauma a través de su arte, su música y su poesía”, comentó Abbie Kearse, ex periodista de MTV que entrevistó a Shakur en 1994, “y sí, esa ira también afloraba en la vida real mediante la violencia”.

Tupac Shakur era mucho más que ritmos y rimas. Tras una infancia difícil marcada por la ausencia de su padre y la adicción de su madre, según informó Vanity Fair, Shakur combinó su pasión por el hip-hop y las artes escénicas con la poesía clásica y la obra de Shakespeare.

“Mira Romeo y Julieta”, declaró al Los Angeles Times un año antes de morir. “Eso es pura realidad cruda del gueto”

Tras mudarse de la Costa Este al norte de California, se unió a Digital Underground, un grupo centrado en la fiesta y mayormente apolítico; allí adoptó el nombre artístico de 2Pac y ejerció principalmente como bailarín. Sin embargo, albergaba planes mucho más ambiciosos.

Mientras grababa temas en su tiempo libre, Shakur consiguió un contrato discográfico en solitario. El animador del grupo —famoso sobre todo por el tema “Humpty Dance”— lanzó 2Pacalypse Now, un álbum de contenido político que abordaba la violencia urbana y la brutalidad policial. Aunque tuvo un comienzo lento, el disco acabó obteniendo la certificación de oro.

En sus siguientes álbumes de estudio, la obra de Shakur abarcó desde una sensible oda a su madre (“Dear Mama”) hasta “So Many Tears”, una triste reflexión sobre “tantos colegas en el cementerio”.

El entonces exalumno de la Escuela de Artes de Baltimore también se convirtió en un actor aclamado por la crítica, por ejemplo en trabajos junto a Janet Jackson y Omar Epps. Consiguió su primer papel en la película “Juice” gracias a su propio carisma, tras colarse en la audición de un amigo. Luego de su muerte se estrenaron tres películas protagonizadas por él.

Sin embargo, fuera del estudio y lejos de las cámaras, su creciente éxito vino acompañado de constantes batallas legales y episodios violentos.

Tupac fue acusado de disparar a dos policías fuera de servicio durante un altercado en Atlanta en 1993. Finalmente se retiraron los cargos en su contra.

Al año siguiente, Shakur se enfrentó a acusaciones más graves: fue condenado por abusar sexualmente de una admiradora durante un encuentro en un hotel que, según él, fue consentido, informó The New York Times.

Durante las deliberaciones del jurado, Tupac visitó un estudio de grabación en Nueva York, invitado por un productor para colaborar en una canción. Fue interceptado en el vestíbulo y recibió cinco disparos mientras intentaba escapar.

Tras someterse a una cirugía, abandonó el hospital en contra de las recomendaciones médicas, según informó Los Angeles Times, para asistir a la lectura de su sentencia por abuso sexual en silla de ruedas, con la mano izquierda vendada y el lado izquierdo del rostro hinchado.

Condenado a un mínimo de 18 meses de prisión, Shakur apeló la sentencia y llegó a un acuerdo con Marion “Suge” Knight, cofundador y director de Death Row Records, la principal distribuidora de hip-hop de la Costa Oeste: el sello adelantaría el dinero de su fianza mientras se resolvía la apelación, a cambio de un contrato por tres álbumes, según declaró el ejecutivo discográfico Leslie Gerard al periodista de The New Yorker Sheldon Pearce.

Aún afectado emocionalmente por el tiroteo en el estudio de grabación y el caso de agresión —ambos ocurridos en Nueva York y que Shakur temía que fueran trampas—, Knight dijo a Kearse, una semana después de la muerte de Shakur, que Tupac tenía algo más que un vínculo financiero con Death Row.

“Tupac amaba Death Row”, afirmó. “Tupac me quería. Yo lo quería a él”.

Esa conexión fue, en última instancia, lo que puso en peligro la vida de Tupac, sostuvo Davis en el libro “Compton Street Legend”, que se ha convertido en una pieza clave de evidencia en el caso en su contra. Davis, miembro de los Crips, afirma que la relación de Shakur con Knight lo involucró en las disputas territoriales entre pandillas de Los Ángeles que se habían entrelazado con el mundo del rap. Los Crips mantenían estrechos vínculos con Bad Boy Records en la Costa Este, mientras que los Bloods, según él, apoyaban y protegían a la organización musical Death Row.

“Especialmente en Death Row, no había dudas sobre las afiliaciones a pandillas”, dijo Kearse.

“Tupac pensaba erróneamente que Suge y el equipo de Death Row con el que se movía eran intocables y que lo protegerían”, escribió Davis. “Parecía haber perdido el contacto con la realidad de la calle: que cualquiera puede ser alcanzado por la violencia”.

Su reciente asociación con Death Row también aportó un nuevo sonido al repertorio de Tupac, evocando el estilo de las estrellas que lanzaron al sello a la fama: Dr. Dre y Snoop Dogg.

Shakur se sumergió rápidamente en la intensidad de la rivalidad entre costas; arremetió contra su antiguo amigo Biggie Smalls —también conocido como The Notorious B.I.G.— y contra el principal productor de Bad Boy, Sean “Puffy” Combs, en el tema “Hit ‘Em Up”. Esta canción se convirtió en una de las más brutales e inequívocas piezas de ataque en la historia del rap, mencionando por su nombre a casi toda la élite del rap de la Costa Este.

Con un tatuaje de “THUG LIFE” en forma de arco sobre el ombligo —donde la letra “i” estaba representada por un casquillo de bala—, el Tupac de “Dear Mama” parecía haber quedado atrás, al menos ante la opinión pública.

“Resultaba muy difícil descifrar qué parte era su vida real y cuál estaba ficcionalizada, ¿sabes?”, comentó Kearse a CNN. “No lo sé”.

Davis y su grupo de los Southside Compton Crips viajaron a Las Vegas la noche del combate de boxeo exclusivamente por ocio, no para buscar problemas, escribió. Sin embargo, la situación se precipitó cuando el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, fue atacado en el MGM poco después de la pelea.

Davis se enteró de que Anderson había sido golpeado por Tupac y su séquito en represalia por un incidente en un centro comercial, donde un grupo de Bloods había sido agredido por miembros de los Crips en lo que Davis describió como “un día más” de violencia recíproca entre las bandas.

“Seguimos adelante, pero hay algo seguro cuando se vive ese estilo de vida pandillero: sabes que lo que provocas acaba volviéndose contra ti”, escribió Davis sobre el incidente del centro comercial. “Nunca sabes cómo ni cuándo, pero no cabe duda de que sucederá”.

En el caso de Shakur, Davis afirmó que el momento llegó tras la pelea de Tyson, cuando el Cadillac blanco en el que él viajaba se colocó junto al BMW negro conducido por Suge Knight en East Flamingo Road.

Para un caso tan complejo, la defensa de Keffe D es sorprendentemente sencilla: no se puede confiar en lo que dice.

“Sin duda diría que es un mentiroso”, declaró en 2024 Carl Arnold, quien fuera abogado defensor de Davis, a la cadena de televisión KLAS de Las Vegas. Arnold abandonó el equipo de defensa un año después, según informó KSNV, filial de CNN.

Davis afirma ahora que el libro era una obra de ficción y que prestó su nombre a la misma únicamente por dinero.

“Fueron los escritores fantasma quienes lo hicieron. Yo no escribí ese libro”, dijo Davis a KLAS en una entrevista realizada en prisión el mes pasado, señalando la incongruencia de incluir una cita de Winston Churchill junto a descripciones a menudo soeces de la vida de las bandas callejeras. “Solo hay que leer el libro. Saben que yo no lo escribí”.

Sin embargo, el libro de Davis forma parte de una serie de declaraciones y entrevistas que, según los investigadores, constituyen en conjunto una confesión de su participación en el homicidio.

En el documental de 2018 “Death Row Chronicles”, emitido por BET, Davis afirmó que los disparos procedían de la parte trasera de su vehículo. En una entrevista posterior con el creador de contenido de YouTube DJ Vlad, Davis dijo sentir “remordimiento” por lo sucedido.

La fiscalía sostiene que Davis facilitó información a los investigadores durante dos entrevistas grabadas, procedimiento conocido en el ámbito jurídico como proffer (declaración informativa previa). En estas sesiones, los sospechosos comparten lo que saben en privado, generalmente para explorar la posibilidad de un acuerdo que conlleve cargos menores o una pena más leve. Si no se llega a un acuerdo, por norma general la fiscalía no puede utilizar dicha información en su contra.

No obstante, tras la detención de Davis, la jueza del condado de Clark, Carli Kierny, dictaminó que las entrevistas del proffer son admisibles en el juicio contra Keffe D, dado que Davis había realizado muchas de las mismas declaraciones tanto en su libro como en sus numerosas intervenciones mediáticas que ya había comunicado previamente a la policía.

“En última instancia, él mismo se metió en la cárcel hablando”, declaró en 2023 Greg Kading, investigador retirado de la Policía Metropolitana de Las Vegas, a Jake Tapper de CNN.

En su libro, Keffe D reconoció haber hablado con la policía y haber roto, con ello, el código de las bandas. “Los federales me habían seguido la pista durante quince años; por fin había llegado el momento de soltarlo todo y acabar con el asunto”, decía el libro. “Todos los demás de mi barrio sacaban tajada del asunto; ¿por qué no iba a sacarla yo también? Canté porque me prometieron que no me procesarían”.

El libro de Davis es impreciso sobre quién dio la orden de acribillar a Tupac, afirmando que fue pura coincidencia que su grupo se cruzara con el vehículo de aquel en la calle esa noche, pero deja claro que el tiroteo fue una represalia por la agresión sufrida por su sobrino.

“Me mantengo firme en que Tupac, Suge Knight y el resto de esos tipos no tenían por qué ponerle las manos encima a mi querido sobrino, Baby Lane; punto”, escribió. “Que se abalanzaran sobre mi sobrino nos dio la luz verde definitiva para ajustarles las cuentas”.

Suge Knight, quien conducía el vehículo, sufrió un roce de bala en la cabeza y sangraba profusamente mientras continuaba conduciendo, según informó la policía.

Aunque desde el principio se sospechó que el asesinato de Tupac estaba vinculado a bandas callejeras, la búsqueda del autor se vio obstaculizada durante mucho tiempo por la negativa de posibles testigos presenciales a declarar.

“Parece que todo el mundo mira hacia otro lado”, declaró Phil Roland, portavoz de la policía de Las Vegas, poco después de la muerte de Shakur.

Al no disponer del arma ni de otras pruebas físicas que vinculen a Davis con el crimen, la fiscalía se basa en sus propias palabras, aun reconociendo que no cree todo lo que él ha dicho.

En concreto, Keffe D afirma que los disparos salieron de su vehículo después de que Knight o Shakur sacaran sus propias armas. Los investigadores no dan crédito a esta versión.

“En ningún momento durante la inspección del vehículo se encontraron casquillos ni armas dentro del coche (de Knight)”, declaró Clifford Mogg, agente retirado de Las Vegas, ante el jurado investigador en el caso de Davis.

La decisión de Davis de contarlo todo contrastaba drásticamente con las legendarias últimas palabras de Shakur mientras se desangraba cerca de Las Vegas Boulevard.

Cuando el agente de policía de Las Vegas Chris Carroll le preguntó si podía identificar a quien le había disparado, Shakur respondió: “Que te jo**n”, según relató Carroll años más tarde.

Los investigadores afirman no tener certeza de quién disparó a Tupac: si Anderson o DeAndre “Big Dre” Smith, quien iba sentado a su lado en el asiento trasero del Cadillac. Keffe D, que ocupaba el asiento del copiloto, expuso voluntariamente su propia teoría.

“¿Orlando disparó a Tupac y a Suge?”, le preguntaron a Davis en una entrevista de 2021.

“Él hizo lo suyo, sí”, respondió Davis. El escrito de acusación contra Davis sostiene que él facilitó el arma utilizada en el tiroteo.

Anderson negó cualquier participación en el tiroteo, y Keffe D comentó que Tupac era, de hecho, el rapero favorito de su sobrino.

“Tenía unas canciones buenísimas, no voy a mentir”, reconoció Davis.

Anderson murió en un tiroteo entre bandas en 1998, según informó The Los Angeles Times. Keffe D, que ya es abuelo, es el único ocupante del Cadillac que sigue con vida.

A pesar de la muerte de su mayor estrella y de haber estado a punto de morir él mismo, Knight parecía creer que nada cambiaría en el negocio tras el asesinato de Tupac.

“En absoluto”, dijo Knight a Kearse en 1996. “Vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y a vender discos”.

Sin embargo, cualquier sensación de vuelta a la normalidad se vio amenazada menos de un año después, cuando The Notorious B.I.G. fue acribillado a tiros —al igual que Tupac, recibió cuatro impactos de bala— al salir de una fiesta en la zona de Miracle Mile, en Los Ángeles. Circularon rumores de que se trataba de otro acto de venganza por la muerte de Tupac, pero una investigación del FBI de 18 meses no halló pruebas y nadie ha sido acusado formalmente.

“Fue una época muy triste, un momento en el que no sabías si aquello continuaría, y desde luego no al nivel que tenía entonces”, comentó Kearse.

Cuando Kearse le preguntó a Shakur en 1994 por qué creía que era más conocido, él se rio.

“¡Por mi bocaza!”, dijo, alargando la palabra “bocaza” en varias sílabas. “Tengo una bocaza. No puedo evitarlo”.

Al año siguiente, un Shakur más reflexivo declaró a MTV que sabía que, para entonces, la mayoría de la gente lo veía como “un superviviente” de un tiroteo y de su paso por prisión. El caso de asesinato que llega ahora a los tribunales, tras tantos años, recuerda lo que él aspiraba a ser y cómo su oportunidad se vio truncada.

“Quiero que la gente hable de mí diciendo, ya sabes: ‘¿Te acuerdas de cuando era un tipo malo?’”, dijo Tupac. “Todo el mundo cambia. Todo el mundo se convierte en mejor persona, ¿sabes? Todos deberíamos tener esa oportunidad”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.