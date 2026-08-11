Demi Lovato sorprende a los fans con su cameo en la película “Camp Rock 3”

Demi Lovato alcanzó la fama global en 2008 con su participación en la película televisiva “Camp Rock”. Y la revelación…

Demi Lovato alcanzó la fama global en 2008 con su participación en la película televisiva “Camp Rock”. Y la revelación este martes de que la cantante y actriz tendrá un cameo en la nueva entrega de esta franquicia, “Camp Rock 3”, se transformó en tendencia en redes sociales.

“Camp Rock 3” es un relanzamiento de esta serie de películas musicales de Disney, dándole el protagonismo a un nuevo elenco juvenil. No obstante, las estrellas originales de estas películas, los Jonas Brothers y Lovato, aparecen en esta nueva historia, que se estrena este jueves en la plataforma Disney+.

Según la sinopsis oficial, en “el campamento Rock los Connect 3 (la banda ficticia cuyos integrantes son interpretados por los Jonas Brothers) están buscando un nuevo acto de apertura para su gira. Entre campistas como Sage, Desi, Rosie y otros, la competencia por ganar el codiciado puesto despierta rivalidades y romances mientras todos luchan por destacar”.

Además de interpretar a Mitchie Torres en esta franquicia, Lovato es también productora ejecutiva de “Camp Rock 3”.

La película tiene como protagonistas a Liamani Segura (“Descendants: Wicked Wonderland”) y Malachi Barton (“Zombies 4: Dawn of the Vampires”), acompañados en el reparto por Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts and Ava Jean y María Canals-Barrera, quien regresa en el papel de Connie, la madre de Mitchie Torres.

La mexicana Verónica Rodríguez es la directora de “Camp Rock 3”, con un guion original de Eydie Faye y coreografías de Jamal Sims.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.