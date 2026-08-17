De la Espriella dice que reconstrucción por el terremoto en Colombia costará más de US$ 9.500 millones

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que la reconstrucción de las zonas afectadas por el…

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto costará al menos 30 billones de pesos (unos US$ 9.500 millones), según estimaciones de una empresa privada.

“Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos”, indicó el mandatario en una alocución al país en la que presentó un balance de acciones de su gobierno tras el terremoto.

De la Espriella agregó que la reconstrucción de edificaciones costará alrededor de 24,5 billones de pesos (unos US$ 7.800 millones) y la de la infraestructura 5,5 billones (unos US$ 1.700 millones), y agregó: “Imagínense ustedes la dimensión del desastre”.

Durante la alocución, De la Espriella, informó también que el balance de muertos por el sismo era de 289, una cifra inferior a la de 304 divulgada horas antes por el Instituto de Medicina Legal (IML).

“Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas”, expresó el presidente.

Según De la Espriella, los datos son preliminares y “por respeto a las víctimas y a sus familias”, su Gobierno “solo comunicará datos debidamente consolidados”.

Pese a que en Cali y Pereira, las dos ciudades más afectadas por el temblor, las esperanzas de encontrar personas con vida atrapadas son casi nulas y ya comenzaron las tareas de retirada de los escombros, el presidente de Colombia pidió no abandonar la búsqueda.

“He dado la orden desde el primer minuto posterior al devastador evento de que mientras exista una posibilidad de encontrar con vida a un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno”, indicó.

De la Espriella agradeció el trabajo de los rescatistas, tanto nacionales como de los llegados de otros países, como Estados Unidos, Ecuador e Israel, así como a las decenas de miles de colombianos que se han movilizado para hacer donaciones en dinero o en productos de primera necesidad para los damnificados.

“El país ha hecho un esfuerzo extraordinario para recoger y trasladar ayudas, pero la tarea no termina cuando llegan esas ayudas a una capital departamental. Allí comienza la fase más compleja, llevarlas ordenadamente a cada municipio, corregimiento y vereda”, dijo.

“Ninguna carretera averiada, ninguna falla de comunicaciones puede conducirnos a la designación y a permitir que nuestro pueblo pase más trabajo del que ya está pasando”, afirmó.

The-CNN-Wire

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