De la Espriella asume la presidencia de Colombia ante una polarización pocas veces vista

Este 7 de agosto Abelardo De La Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia en la ciudad de Cali.…

Este 7 de agosto Abelardo De La Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia en la ciudad de Cali. Ese acto marcará el inicio de un cuatrienio de profunda polarización y tensiones institucionales.

Tras unos comicios presidenciales estrechos, donde la diferencia en el escrutinio oficial de la segunda vuelta el 21 de junio apenas superó los 250.000 votos, el país enfrenta el choque inevitable entre dos visiones ideológicas radicalmente opuestas: el modelo de una nueva derecha, que De La Espriella a ofrecido a sus electores bajo el slogan de la ‘Patria Milagro’, y la estrategia de oposición, impulsada por Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, quien perdió en el balotaje contra el ahora presidente electo.

“Después de haber acudido a todas las formas de lucha (los opositores) han optado, sin ninguna razón, por no reconocer el triunfo de la democracia en las urnas y declarar una tal desobediencia civil”, dijo este domingo en una publicación en sus redes sociales De La Espriella. “No podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha, y perdieron, estén preparando la desestabilización del país”, añadió.

El excandidato y ahora senador Iván Cepeda ha planteado un muro de contención pacífico frente a los anuncios de la nueva administración. Para eso, convocó a marchas y manifestaciones contra De La Espriella en varias ciudades del país para el día de la asunción. “No aceptamos que se nos impida el ejercicio democrático del derecho que tenemos a la oposición política. Nuestra presencia en varias manifestaciones en Cali, Barranquilla y Bogotá son una manifestación pacífica de desobediencia civil y soberanía popular”, dijo Cepeda en sus redes sociales. “Sobre el juramento de posesión de Abelardo De La Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que solo es subsanable con su renuncia a ella para ser reconocido como jefe de estado plenamente legítimo”, añadió.

Cepeda ha hecho varios llamados a sus seguidores y a las organizaciones sociales a movilizarse en las calles para defender los avances sociales, ambientales y laborales que, según él, logró el Gobierno del presidente Gustavo Petro en los últimos años.

El escenario político de los próximos cuatro años estará determinado por la capacidad del Gobierno entrante para consolidar su mandato en medio del descontento de la izquierda, y por la disciplina con la que la oposición conduzca sus reclamos dentro del marco constitucional.

“Es un reto inmenso para De La Espriella, que deberá lograr mayorías en el Congreso de la República para sacar adelante sus proyectos ms importantes en materia económica, social y de seguridad, y al tiempo enfrentar a la oposición en las calles”, dijo a CNN el analista político y sociólogo Edwin Salcedo. “Y mucho más teniendo en cuenta el papel protagónico de Petro como expresidente y líder de esa oposición. Seguramente viviremos tiempos complejos de enfrentamientos sociales, especialmente el próximo año cuando se sienta el rigor de la crisis fiscal. Y también de cara a las elecciones regionales en las que se erigirán alcaldes y gobernadores, que se constituye en otro pulso político entre la izquierda y la derecha”.

El margen de maniobra del nuevo Poder Ejecutivo estará bajo constante escrutinio judicial y parlamentario para evitar transgresiones a los contrapesos democráticos, advierten algunos analistas.

Por el momento, De La Espriella empezó a cumplir varias de sus promesas de campaña, como gobernar desde las regiones, y por eso eligió realizar la ceremonia de investidura en Cali, desafiando la tradición de hacerla en Bogotá, la capital de Colombia. También tendrá sedes alternas de la presidencia en Medellín y Barranquilla. Además, ha anunciado una serie de decretos que aseguró que serán presentados de manera inmediata para abordar la crisis en el sector de la salud, fortalecer la fuerza pública y reducir el tamaño burocrático del Estado.

El presidente electo ha manifestado en varias ocasiones que su Gobierno trabajará estrechamente en alianza con Washington y Tel Aviv, junto con el replanteamiento del papel de Colombia en organismos multilaterales.

De La Espriella ya anunció el cierre de 14 embajadas y misiones diplomáticas y el rompimiento de relaciones bilaterales con Cuba y Nicaragua. Así, puso en funcionamiento un modelo radicalmente distinto al de Petro, que buscó alianzas con el llamado sur global y que rompió relaciones diplomáticas con países como Israel. Resta ver cómo sorteará los obstáculos que se le presenten.

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