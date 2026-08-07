De la Espriella asume como presidente de Colombia y promete derrotar al crimen: “La opción del diálogo está agotada”

Abelardo de la Espriella asumió este viernes la presidencia de Colombia y dio su primer mensaje como jefe de Estado…

Abelardo de la Espriella asumió este viernes la presidencia de Colombia y dio su primer mensaje como jefe de Estado para el cuatrienio 2026-2030, que estuvo marcado por críticas a su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro, y por su promesa de hacer de la seguridad y del combate a los grupos criminales una prioridad.

El político de ultraderecha, líder del movimiento Defensores de la Patria, llegó por la tarde a la ceremonia de investidura acompañado de su esposa e hijos. En el recinto de Cali destinado para el acto oficial, se tomó su tiempo para saludar a quienes lo esperaban en el lugar y subió al escenario, donde rindió juramento y recibió la banda presencial por parte del presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez.

Momentos después, en el Cantón Militar Pichincha, pronunció su primer discurso como mandatario, en el que tomó poco más de una hora para repasar su agenda de Gobierno, hacer sus primeros anuncios y, a la manera de muchos otros presidentes, prometer que gobernará para todos los ciudadanos y no solo para aquellos que votaron por él.

En seguridad, sostuvo que el objetivo de su Gobierno es “derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia”. Para ello, ordenará a las Fuerzas Armadas y a la Policía que combatan de frente a todas las estructuras que generen violencia, buscará erradicar los cultivos ilícitos y publicará una lista de agrupaciones designadas narcoterroristas a las que pondrá en la mira.

“Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, dijo.

“En las próximas horas, mi Gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas, con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice”, añadió, en una crítica al Gobierno de Petro.

Lanzó otras más adelante. Cuando habló de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, aseguró que el Gobierno de Petro no se condujo con integridad y que su administración ahora será distinta.

“Existe otro enemigo menos visible y no por ello menos destructivo: la corrupción. Los que se apropian del dinero del pueblo son unos forajidos que atentan contra el bienestar de todos los colombianos. Los cuatro años que hoy concluyen estuvieron marcados por un manejo irresponsable de los recursos públicos. El erario fue tratado con una irresponsabilidad que indigna a cualquier ciudadano honrado”, dijo.

Horas antes, en Bogotá, Petro se despidió de la presidencia y aseguró que todo lo que hizo desde el cargo fue “en función del pueblo”. En los días previos, en sus redes sociales siguió cuestionando el triunfo de De la Espriella en la segunda vuelta electoral realizada en junio, sin presentar pruebas de sus dichos.

En su discurso en Cali, De la Espriella también anunció que presentará una reforma tributaria, prometió mejorar el sistema de salud, austeridad en el gasto público y atraer inversiones, y afirmó que Colombia construirá “alianzas estratégicas” con países con los que comparta valores y condenará “toda forma de totalitarismo”.

Hacia el final de su mensaje, se dirigió a su esposa y a sus hijos, a quienes dijo que los cambios que buscará realizar tienen el objetivo de que los niños como ellos en el futuro tengan un país próspero.

De la Espriella, el abogado que se presenta como un “Tigre” y outsider de la política, tuvo este viernes su primer día en la presidencia. Para él, ahora comenzará el desafío de gobernar.

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