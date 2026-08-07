De la Casa de Nariño a la “Casa Blanca” del Caribe, la polémica por la nueva sede presidencial en Colombia

Burlas y memes en redes sociales a la sede alterna del gobierno de Abelardo De La Espriella en la ciudad…

Burlas y memes en redes sociales a la sede alterna del gobierno de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia. Sectores de la oposición han aprovechado la remodelación y adecuación de una casa de estilo neoclásico, ubicada en la sede de la segunda brigada del ejército en esa ciudad, para criticar la decisión del mandatario entrante de despachar desde allí y no desde la Casa de Nariño en Bogotá, desde donde tradicionalmente han gobernado la mayoría de los presidentes en Colombia.

“No se está construyendo un nuevo palacio, no se está levantando una ‘casa blanca’ en el caribe como algunos han querido hacer creer. La edificación ya existía, tiene muchos años”, afirmó De La Espriella en un pronunciamiento en sus redes sociales el 2 de agosto.

La propuesta, que busca redefinir la presencia física del Poder Ejecutivo en las regiones y descentralizar la gestión gubernamental, se convirtió rápidamente en un terreno de confrontación estética, económica y de modelo institucional.

“Seremos el hazmerreír del mundo por 4 años. Aquí la versión de la Casa Blanca en drywall para que el megalómano Abelardo teletrabaje desde Barranquilla. Estarán orgullosos sus votantes”, dijo María Fernanda Carrascal, pepresentante en la Cámara por el partido de izquierda Pacto Histórico en su cuenta oficial en X.

Sectores de la oposición han calificado la adecuación de la antigua casona en Barranquilla con comentarios satíricos como “la Casa Blanca de Temu” y “la Casa de Nariño de cartón”. Los detractores de Abelardo De La Espriella argumentan que la remodelación refleja un estilo neoclásico que intenta emular la arquitectura institucional estadounidense en un predio militar, interpretándolo como una exhibición de vanidad personal.

“Lo dicho, el señor no tiene nada de original, lo copia TODO. El mismo es una copia de Milei, Bukele, Trump… incluso hace una copia barata de la Casa Blanca como sede en Barranquilla”, sostuvo la ex senadora del Pacto Histórico María José Pizarro.

De La Espriella le ha contestado a sus críticos y ha defendido su decisión argumentando que no se inventó el estilo de la nueva sede del gobierno, que hace parte de la historia urbana de Barranquilla. “Su arquitectura neoclásica hace parte de un estilo presente en muchísimas edificaciones históricas de mi querida Barranquilla y, por supuesto, del mundo. Quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no ha una copia”, sostuvo, visiblemente molesto, De La Espriella en su alocución del domingo.

Óscar Montes, analista político y columnista del diario El Heraldo de Barranquilla, le dijo a CNN que la polémica también responde a que muchos sectores políticos y de opinión aún no han entendido el nuevo estilo de gobierno que va a imponer De La Espriella y tienen una nostalgia del poder ejercido desde Bogotá, la capital colombiana.

“Barranquilla tuvo una época de esplendor desde 1914 hasta 1945, por eso la llaman ‘la puerta de oro de Colombia’. Y la casa que están adecuando hace parte de esa época. Por eso yo creo que las burlas parten a partir de la ignorancia de quienes hacen las críticas sin conocer la historia de la ciudad, su arquitectura y su importancia en el desarrollo económico del país”, sostiene Montes quien vive en esa ciudad.

“Lo que pasa es que esto tiene un mensaje simbólico por parte del presidente De La Espriella para mostrar que Colombia no solo es Bogotá y que las regiones son importantes, que hacen parte fundamental de la nación. Y muchas de ellas han estado excluidas por años por el centralismo que se ha ejercido desde Bogotá”, dijo el analista político en conversación con CNN.

De La Espriella ha sostenido que las obras de adecuación se han hecho con dinero que él mismo ha aportado y con donaciones de empresarios de la ciudad y que no se invertirán fondos del erario público en su remodelación. El mandatario entrante también ha dispuesto sedes alternas de la presidencia de la república en las ciudades de Medellín y Cali. En esta última decidió hacer su posesión para el periodo 2026-2030. Cuando despache desde Bogotá lo hará desde el palacio de San Carlos, actual sede de la Cancillería. La Casa de Nariño será un museo abierto al público en el futuro, según lo ha anunciado De La Espriella.

“No estoy construyendo un nuevo palacio. Estoy edificando una nueva forma de gobernar a Colombia”, concluyó el nuevo presidente.

The-CNN-Wire

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