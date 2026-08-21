Corea del Norte aumenta su apoyo a Rusia para incluir a operadores de drones, según Ucrania

Según un alto funcionario de inteligencia ucraniano, al frente de guerra se habría sumado una nueva oleada de tropas norcoreanas,…

Según un alto funcionario de inteligencia ucraniano, al frente de guerra se habría sumado una nueva oleada de tropas norcoreanas, que ya suman 8.500 efectivos en Rusia, en la que se incluye una unidad de drones que podría atacar objetivos dentro de Ucrania.

Corea del Norte, que firmó un pacto de defensa mutua al estilo de la OTAN con Rusia hace dos años, ha estado enviando tropas para ayudar en las operaciones militares de Moscú desde finales de 2024.

Rusia podría pedir que aporte hasta 50.000 soldados más cuando el presidente Vladimir Putin se reúna con su homólogo Kim Jong Un en septiembre, según el general de división Vadym Skibitskiy, subdirector de la Inteligencia de Defensa de Ucrania.

Esta medida supondría una expansión significativa de la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang, y se produce en un momento en que Ucrania sufre una grave escasez de defensas aéreas.

Es otra señal de que los recursos de Rusia están al límite y que está dispuesta a aceptar ayuda, a pesar de sus declaraciones públicas sobre su resiliencia económica y su capacidad militar-industrial.

Skibitskiy afirmó que las tropas norcoreanas ya desplegadas se encuentran dispersas principalmente en la región rusa de Kursk e incluyen a mil ingenieros y desminadores.

También cuentan con 400 operadores de drones, muchos de los cuales han adquirido experiencia en despliegues norcoreanos anteriores, y cuyos drones probablemente se utilizarán tanto para reconocimiento como para atacar objetivos dentro de Ucrania.

El estrechamiento de los lazos entre Corea del Norte y Rusia preocupa a muchos miembros de la OTAN, sobre todo después de que el presidente Donald Trump anunciara el domingo que los ejercicios militares con Corea del Sur se reducirían para no enemistarse con Kim Jong Un, el hermético líder norcoreano con quien Trump está deseoso de reunirse de nuevo.

La influyente hermana de Kim, Kim Yo Jong, negó las afirmaciones de que decenas de miles de norcoreanos más se unirían pronto a los esfuerzos de Rusia, calificándolo de “escenario infundado y fabricado por ellos mismos”.

Según Skibitskiy, la inteligencia ucraniana sugiere que las tropas norcoreanas enviadas a Rusia no combatirán en territorio ucraniano, sino que reforzarán las posiciones de retaguardia rusas, liberando así a las tropas rusas para realizar ataques dentro de Ucrania.

Aunque Ucrania advirtió por primera vez en octubre pasado que las tropas norcoreanas estaban utilizando drones de ataque en su territorio, esta es la primera señal de que la nueva oleada de tropas contará con esta capacidad.

Además de la probable solicitud de Putin de más tropas, unos 25.000 norcoreanos han sido desplegados o rotados en las fuerzas armadas rusas hasta el momento, agregó Skibitskiy.

El primer despliegue norcoreano tuvo lugar en la región de Kursk en octubre de 2024 para repeler una incursión ucraniana, la primera en suelo ruso desde la época nazi.

Corea del Norte guardó silencio durante meses sobre el despliegue inicial de tropas para apoyar la maquinaria bélica rusa, confirmando que sus soldados combatían contra Ucrania recién en abril de 2025.

Se estima que unos 10.000 norcoreanos fueron desplegados y sufrieron numerosas bajas, tras emplear tácticas suicidas para atacar masivamente las posiciones ucranianas.

La disposición de Corea del Norte a soportar tales pérdidas refleja el alcance de las alianzas globales de Rusia y la necesidad de Moscú de contar con más personal.

Los heridos regresaron a Corea del Norte capacitados para enseñar a sus compañeros sobre la guerra con drones y la nueva realidad de los frentes dominados por la tecnología.

Para poner de relieve la solidez de los lazos entre ambos países, los medios estatales rusos han mostrado imágenes de tropas norcoreanas entrenando en Rusia durante el último año, y Kim Jong Un inauguró en abril un monumento en memoria de los fallecidos norcoreanos en Ucrania.

Skibitskiy también destacó hasta qué punto Corea del Norte está ayudando con tecnología de misiles para la ofensiva rusa.

Según declaró, antes de agosto del año pasado, Corea del Norte había enviado al menos 150 misiles balísticos KN 23 o KN 24 para su uso en Ucrania, y se habían prometido otros 120.

Para Kyiv, interceptar estas armas resulta cada vez más difícil, ya que las reservas de interceptores Patriot estadounidenses —uno de los pocos sistemas capaces de derribar misiles balísticos— están prácticamente agotadas.

Según Skibitskiy, ya se han entregado cuarenta de esos artefactos, y se sospecha que dos de ellos fueron utilizados en Radushne, en la región de Dnipro, el 30 de julio, en un ataque que causó la muerte de al menos cuatro niños de la misma familia.

Según indicó, se han enviado unos 90 efectivos a Voronzeh para colaborar en los lanzamientos de misiles, y diez grandes vuelos de carga, que posiblemente contuvieran misiles procedentes de Corea del Norte, aterrizaron en el aeródromo de Baltimore, en la zona de Voronezh.

Skibitskiy afirmó que las versiones más modernas de los misiles tenían un alcance extendido de 800 km, pero que a menudo impactaban a entre 15 y 19 km del objetivo. Añadió que Corea del Norte estaba utilizando los lanzamientos contra Ucrania para mejorar su precisión y capacidad de carga.

A cambio de suministrar a Rusia mano de obra y municiones, Corea del Norte ha solicitado el sistema de defensa aérea ruso S-400 y ya ha recibido un lanzador de misiles tierra-aire Pantsir 1, afirmó Skibitskiy.

The-CNN-Wire

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